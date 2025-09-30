David Marcus defende sistema global de pagamentos em BTC

Coinspeaker

David Marcus, ex-presidente do PayPal e um dos idealizadores da moeda digital Libra no Facebook, declarou que sua missão agora é transformar o BTC em um sistema de pagamentos global.

À frente da Lightspark, empresa que desenvolve soluções com a Lightning Network, ele busca escalar a infraestrutura necessária para que o BTC vá além do papel de ativo de reserva.

Segundo Marcus, o mundo precisa de uma rede aberta, neutra e descentralizada, características que hoje só o Bitcoin consegue oferecer.

Em entrevista recente, ele afirmou que ‘o mundo precisa do Bitcoin’, reforçando que a criptomoeda pode destravar avanços em comércio, transferências internacionais e serviços bancários digitais.

Cresce o interesse institucional pelo BTC

Hedge funds, bancos e fintechs como Revolut e NewBank estão entre as instituições que já utilizam Bitcoin tanto em operações de pagamento quanto em reservas.

O movimento confirma uma tendência crescente de adoção corporativa das melhores criptomoedas, que se soma ao reconhecimento do Bank of America. Afinal, o banco colocou o BTC como a moeda com melhor desempenho no acumulado do ano.

Na Lightspark, o foco é justamente construir a ponte entre o sistema financeiro tradicional e uma infraestrutura transacional baseada no Bitcoin.

Impactos para o mercado cripto

A estratégia de Marcus é fortalecer o BTC como rede de liquidação e trilho de pagamentos, utilizando a Lightning Network para viabilizar escalabilidade e baixas taxas.

Diferentemente de outras narrativas, como a do Ethereum (ETH) ou de tokens de camada 1 e 2, o foco está exclusivamente no BTC. Essa abordagem reforça o ativo não apenas como reserva de valor, mas também como protagonista da próxima fase da economia digital.

Com a institucionalização em ritmo acelerado, o Bitcoin já começa a se correlacionar mais fortemente com os mercados tradicionais. O avanço de tesourarias corporativas alocando BTC e a intensificação de fluxos transacionais consolidam o ativo como peça estratégica em balanços empresariais.

Para Marcus, essa transição valida a visão de que o BTC pode funcionar como infraestrutura financeira global, unindo liquidez, segurança e neutralidade.

O futuro da Lightspark e dos pagamentos em BTC

A Lightspark segue desenvolvendo soluções voltadas para pagamentos escaláveis e descentralizados, com base na Lightning Network. Embora números concretos ainda não tenham sido divulgados, o interesse do setor financeiro é crescente.

A visão de Marcus é de que, em breve, grandes instituições não apenas reservarão Bitcoin em seus balanços, mas também o utilizarão para transações de forma massiva. Nesse sentido, plataformas como a Phemex, que já facilitam compras de cripto via moeda fiduciária, ajudam a democratizar o acesso ao ecossistema.

Bitcoin Hyper: a camada que pode tornar o BTC utilizável no dia a dia

previsão de preço do Bitcoin Hyper. Imagem oficial do projeto

Se a Lightning Network representa um passo fundamental para tornar o BTC mais eficiente em pagamentos, o Bitcoin Hyper (HYPER) surge como uma alternativa que leva esse conceito ainda mais longe.

O projeto utiliza a segurança da rede Bitcoin, mas adiciona a velocidade e a escalabilidade da Solana Virtual Machine (SVM). Desse modo, cria um ecossistema em que o BTC deixa de ser apenas reserva de valor e passa a ser um ativo funcional no cotidiano.

Com o HYPER, satoshis podem ser tokenizados e aplicados em protocolos DeFi, fornecendo liquidez, participando em staking e até servindo como colateral em aplicações descentralizadas.

Isso significa que, além de transferências rápidas e baratas, o investidor comum pode usar o Bitcoin de maneira produtiva, dentro de um ambiente que une interoperabilidade e programabilidade.

Essa proposta responde a um dos maiores desafios do BTC, ou seja, sua limitação como meio de pagamento de alta frequência.

Enquanto o Bitcoin tradicional depende de soluções complementares, o HYPER já nasce com arquitetura voltada à escalabilidade.

Além disso, a novidade garante compatibilidade com dApps existentes e abre espaço para adoção massiva em comércio eletrônico, transferências internacionais e serviços financeiros digitais.

Para os investidores, isso representa a chance de participar de um projeto que não apenas se beneficia da força institucional do Bitcoin, mas também expande suas possibilidades para casos de uso que o mercado tradicional e grandes corporações já estão começando a explorar.

Em outras palavras, o HYPER pode ser a ponte entre a narrativa de ‘ouro digital’ e a visão prática de sistema de pagamentos globais.

Compre Bitcoin Hyper barato

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

