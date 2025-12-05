Resumo da notícia

A Digital Asset anunciou a captação de US$ 50 milhões para expandir a Canton Network. A nova rodada de financiamento contou com a participação de gigantes como Nasdaq e S&P Global.

Canton Network é a infraestrutura blockchain da empresa voltada para mercados regulados e operações financeiras em grande escala.

A rodada reforça o crescente interesse institucional por soluções de tokenização e redes blockchain compatíveis com requisitos regulatórios.

E este é um ponto crítico para a adoção global de ativos digitais por bancos, bolsas e participantes institucionais.

Digital Asset fortalece posição no setor financeiro

Segundo a empresa, o novo capital permitirá aprimorar a estrutura da Canton Network ao ampliar sua capacidade de lidar com transações financeiras tokenizadas com privacidade, governança e conformidade regulatória.

A Digital Asset já tinha suporte de players relevantes, como BNY Mellon e Nasdaq. Isso reforça a credibilidade do projeto no ecossistema de mercados tradicionais.

O CEO da Digital Asset, Yuval Rooz, afirmou que a injeção de capital representa a confiança do setor em novos projetos blockchain desenvolvidos especificamente para ambientes regulados:

As instituições financeiras reconhecem a necessidade de infraestrutura blockchain criada para mercados regulados.

Com o novo investimento, a Canton Network amplia sua capacidade de atender empresas que precisam tokenizar ativos, executar transações com maior velocidade e reduzir ineficiências históricas do mercado de capitais.

Canton Network avança na tokenização em larga escala

A Canton Network figura hoje entre as iniciativas de tokenização mais amplas do mundo. Ela reúne mais de 600 instituições que já movimentam cerca de US$ 6 trilhões em ativos registrados on-chain.

A rede serve para permitir a interoperabilidade entre aplicações financeiras sem comprometer requisitos essenciais de privacidade, compliance e proteção de dados.

Isso é algo que blockchains públicas não conseguem oferecer em ambientes regulados. A evolução do ecossistema ocorre em paralelo ao fortalecimento do mercado de tokenização.

Em resumo, investimentos como o da Digital Asset devem acelerar a integração entre infraestrutura financeira tradicional e soluções digitais em blockchain.

Esse avanço tende a melhorar a transparência, a velocidade de execução, a liquidação de ativos e a gestão de riscos nos mercados de capitais, questões há muito tempo consideradas gargalos estruturais.

Corrida institucional expõe a necessidade de eficiência

O avanço de infraestruturas como a da Canton Network mostra que o mercado financeiro tradicional está acelerando em direção a soluções blockchain mais rápidas, reguladas e interoperáveis.

É justamente aqui que o Bitcoin Hyper (HYPER) entra como uma das principais apostas. Isso porque ele cria uma camada de execução capaz de transformar o BTC em um ativo eficiente para pagamentos, dApps, jogos e serviços financeiros.

Bitcoin Hyper: a Layer-2 que destrava o uso do BTC

O Bitcoin Hyper foi criado para resolver o maior gargalo do Bitcoin, isto é, sua incapacidade de operar transações rápidas e baratas em grandes volumes ou de suportar aplicativos complexos.

Em vez de tentar modificar o protocolo original, o que comprometeria sua segurança, o Hyper cria uma Layer-2 super-rápida, construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM).

Na prática, o BTC é bloqueado na rede principal (Bitcoin L1). Então, uma versão wrapped compatível com SVM é emitida dentro da rede Hyper.

Esse BTC wrapped pode circular com rapidez extrema em dApps, pagamentos, carteiras, jogos e RWAs.

Toda a execução ocorre na Layer-2, mas a segurança permanece ancorada no Bitcoin. Portanto, transforma o BTC em uma moeda de uso prático, não apenas em um ativo de reserva.

O token HYPER serve como combustível principal do ecossistema, usado para pagar taxas (gás), operação de contratos, staking e governança. Então, à medida que mais apps passam a usar BTC dentro do Hyper, a demanda pelo token cresce junto.

O Hyper tem uma arquitetura que une a segurança do Bitcoin à velocidade da Solana. Por isso, posiciona-se como uma das soluções mais promissoras para a próxima fase da utilidade do BTC.

