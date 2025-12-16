Resumo da notícia

Strategy comprou 10.645 BTC em uma semana, investindo cerca de US$ 980 milhões.

Empresa ligada a Eric Trump também reforçou posição, elevando suas reservas totais para 5.044 BTC.

Movimento mostra que a volatilidade de curto prazo não altera a tese institucional.

Com o BTC consolidado, projetos como o Bitcoin Hyper ganham espaço.

Mesmo com a volatilidade recente do mercado, grandes investidores seguem ampliando suas compras de Bitcoin (BTC).

Como maior destaque, na última semana, a Strategy, antiga MicroStrategy, realizou mais uma compra relevante da criptomoeda.

A empresa adquiriu 10.645 BTC entre os dias 8 e 14 de dezembro. O valor total da operação foi de aproximadamente US$ 980,3 milhões. O preço médio pago ficou em US$ 92.098 por unidade.

A informação foi confirmada pelo fundador da companhia, Michael Saylor, em uma publicação nas redes sociais.

Strategy mantém ritmo agressivo de acumulação

Com essa nova aquisição, a Strategy reforça sua estratégia de compras semanais de Bitcoin. Segundo Saylor, a empresa alcançou um retorno acumulado de 24,9% em BTC no ano de 2025.

Após a operação, o total de Bitcoins sob custódia da companhia chegou a 671.268 BTC. O montante foi adquirido ao longo dos anos por cerca de US$ 50,33 bilhões, com preço médio aproximado de US$ 74.972 por Bitcoin.

A empresa informou que as compras mais recentes foram financiadas por meio da emissão e venda de ações ordinárias Classe A (MSTR), além de ações preferenciais perpétuas.

A estratégia reforça a visão da companhia de tratar o Bitcoin como um ativo central de reserva. Afinal, mesmo em períodos de correção, a empresa mantém o plano de acumulação.

Empresa ligada a Eric Trump também faz novas compras de Bitcoin

O movimento da Strategy ocorre em um momento de oscilações no preço do Bitcoin. Ainda assim, grandes investidores continuam aproveitando o cenário para ampliar exposição.

Além da Strategy, outra empresa norte-americana também anunciou novas compras de BTC nos últimos dias.

A American Bitcoin (ABTC), empresa de mineração de Bitcoin fundada por Eric Trump, segundo filho do presidente dos Estados Unidos, também reforçou suas reservas.

A companhia adquiriu mais 261 BTC recentemente, assim, seu total de Bitcoins sob custódia chegou a 5.044 BTC.

O movimento indica que o interesse institucional pelo Bitcoin segue ativo, mesmo em um ambiente de preços instáveis e maior cautela nos mercados globais.

Enquanto o preço oscila, a estratégia de acumulação continua. E os dados mais recentes mostram que nomes influentes seguem apostando na criptomoeda como ativo estratégico.

Acumulação institucional abre espaço para inovação

As compras de Bitcoin realizadas por grandes investidores reforçam uma leitura recorrente no mercado. Para esse grupo, a volatilidade de curto prazo não altera a tese de longo prazo do Bitcoin.

Esse movimento cria um efeito colateral positivo. Ou seja, com o Bitcoin consolidado, o mercado passa a olhar para o que pode ser construído sobre ele, não apenas para o preço.

É nesse ponto que surgem novas propostas e iniciativas que tentam explorar camadas adicionais de uso.

Nesse cenário, o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a ganhar atenção com a proposta de velocidade, escalabilidade e aplicações.

Como o Bitcoin Hyper melhora o BTC

Em suma, o Bitcoin Hyper é um projeto que busca expandir as possibilidades do ecossistema Bitcoin. A ideia central manter a segurança do BTC, mas aumentar sua utilidade.

Para isso, o projeto aposta em uma abordagem de camada adicional. Isso permite transações mais rápidas e eficientes, tudo sem romper com a base do Bitcoin.

Na prática, o Bitcoin Hyper tenta transformar o BTC em algo mais ativo, uma infraestrutura capaz de suportar novas aplicações.

Esse tipo de proposta ganha força justamente em ciclos de acumulação institucional. Afinal, é quando o mercado deixa de questionar a existência do Bitcoin e passa a discutir como ele pode evoluir.

Por ainda estar em estágio inicial, o Bitcoin Hyper se encontra em uma fase assimétrica. Ou seja, representa mais risco, mas também mais potencial de grandes valorizações.

Por fim, a leitura é que, com o Bitcoin cada vez mais forte como base, projetos que ampliam sua utilidade entram no radar. E o Bitcoin Hyper se posiciona exatamente nesse ponto de convergência entre capital e inovação.

Acesse a pré-venda do Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.