Avanço da dívida dos EUA beneficiará criptos, diz BlackRock

Resumo da notícia

BlackRock prevê aumento de interesse institucional em criptos devido à fragilidade fiscal nos EUA.

Dívida dos EUA deve ultrapassar US$ 38 trilhões e pressionar mercados.

Relatório vê tokenização como próxima etapa do sistema financeiro.

A BlackRock divulgou um relatório com previsões para 2026, destacando que a dívida dos EUA deve impulsionar uma nova onda de adoção institucional de criptoativos.

O documento afirma que a deterioração fiscal nos EUA criará um ambiente favorável para os ativos digitais. Afinal, eles seriam uma alternativa diante do enfraquecimento das proteções tradicionais.

Cenário fiscal deve impulsionar as criptomoedas

A BlackRock projeta uma forte entrada de capital em Bitcoin (BTC) e em outras criptomoedas promissoras devido à busca por proteção contra riscos crescentes da dívida dos EUA.

O documento aponta que a dívida federal deve superar US$ 38 trilhões. E essa pressão tende a criar vulnerabilidades, como choques em rendimentos de títulos e disputas políticas sobre o controle inflacionário.

Por outro lado, a BlackRock entende que essa instabilidade reforça a importância de ativos alternativos.

Além disso, o relatório destaca que a combinação de inteligência artificial (IA) e alavancagem pública torna o sistema financeiro mais frágil. Então, as grandes instituições tenderiam a buscar novas formas de proteger capital.

Exposição institucional reflete aumento da dívida dos EUA

A forte exposição institucional já aparece nos mais de US$ 100 bilhões aplicados em ETFs de Bitcoin pela própria BlackRock. Atualmente, há analistas que projetam o BTC acima de US$ 200 mil no próximo ciclo de alta.

Para a BlackRock, esse movimento representa ‘um passo modesto, porém significativo’ rumo a um sistema financeiro tokenizado. A empresa afirma que essa estrutura servirá como base para crédito privado e novas formas de gestão de ativos. Não à toa, está investindo em tokenização própria.

Aliás, o relatório da BlackRock dá bastante destaque para essa tecnologia, descrita pelo seu CEO, Larry Fink, como a próxima geração dos mercados.

No mesmo documento, Samara Cohen, diretora global de desenvolvimento de mercado da BlackRock, afirma que as stablecoins já não são um nicho. Afinal, funcionariam como uma ponte entre finanças tradicionais e liquidez digital.

Portanto, o aumento da dívida dos EUA surge como uma força propulsora para todo esse processo. Como a BlackRock reforça no relatório, a economia digital avança justamente onde o modelo fiscal americano se mostra insustentável.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.