Resumo da notícia

Um minerador solo conquistou o Bloco 912632 do Bitcoin, ganhando US$ 340.441 na segunda-feira (1/9).

O retorno chegou a 3.147 BTC, com 3.125 BTC de subsídio e 0.022 BTC de taxas.

O feito desafia a dominância de pools, mas gera controvérsia sobre o hashrate de 2,53 PH/s do minerador.

O evento pode influenciar discussões sobre sustentabilidade e incentivos fiscais para mineração solo.

Em linha com o dito ‘é raro, mas acontece bastante’, um minerador solo de BTC conseguiu a façanha de fechar um bloco sozinho. Ou seja, ao validar as informações que aguardavam na mempool, e assim ajudar na construção do Bloco 912632, o minerador recebeu uma recompensa total de 3,147 BTC, equivalente a impressionantes US$ 340.441.

Para a comunidade, em um mercado em que grandes pools de mineração dominam a atividade, essa vitória individual simboliza a persistência e a sorte no universo da mineração de Bitcoin. Apesar disso, essa ‘grande sorte rara’ é mais frequente do que dizem ser.

Portanto, o bloco que o minerador solo fechou veio com uma recompensa que inclui os 3.125 BTC de subsídio de bloco, mais 0,022 BTC em taxas de transação.

Comunidade bitcoiner celebra

Para muitos membros da comunidade bitcoiner, a conquista não apenas celebra o espírito descentralizado do Bitcoin, mas também levanta debates sobre a viabilidade da mineração solo em 2025. Dentre as melhores criptomoedas que ainda usam Proof of Work (mineração como forma de validar a rede), o Bitcoin é a que mais institucionalizou a mineração.

A captura de tela do Bloco 912632 revela detalhes técnicos impressionantes. O bloco tinha um tamanho de 1,5 MB, peso de 3,82 MWU (megawight units), e saúde de 100%, indicando um processamento perfeito. O hash do bloco, iniciado com ‘00000…b63c1ae’, reflete a dificuldade atual da rede, estimada em cerca de 92 quintilhões.

Enquanto isso, a faixa de taxas (fee span) variava de 1,00 a 265 satoshis por byte virtual (sat/vB), com uma taxa mediana de aproximadamente 1 sat/vB, equivalente a US$ 0,15.

As taxas totais somaram 0,022 BTC (US$ 2.381), um valor modesto comparado ao subsídio de 3,125 BTC. O total do retorno para o minerador solo foi de 3,147 BTC.

O montante é avaliado em US$ 340.441, considerando o preço do Bitcoin em torno de US$ 108.200, conforme dados da CoinMarketCap. O minerador, identificado apenas como ‘Solo CK’, operou sem a infraestrutura de pools, um feito que desafia as probabilidades atuais.

Contexto da mineração solo no Bitcoin

A mineração solo, que já foi o padrão nos primeiros anos do Bitcoin, tornou-se uma raridade devido ao aumento exponencial da dificuldade de rede e da centralização em pools como F2Pool e AntPool.

A dificuldade atual exige um hashrate global de aproximadamente 700 exahashes por segundo (EH/s). Portanto, torna a chance de um minerador solo resolver um bloco em torno de 1 em 1,5 milhão por tentativa de 10 minutos, segundo estimativas da Blockchain.com.

No entanto, a recompensa de 3,125 BTC, ajustada após o halving de abril de 2024, continua a atrair aventureiros. Mais ainda com o preço do Bitcoin atingindo novos picos em 2025, graças à adoção institucional e à expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA.

Controvérsias sobre o minerador solo

No entanto, o caso também gerou controvérsias. Parte da comunidade cripto questionou a autenticidade da história ao apontar um hashrate de 2,53 petahashes por segundo (PH/s) associado ao endereço do minerador.

Uma captura de tela do CKPool Stats revelou que esse hashrate, registrado em 6 de setembro de 2023, inclui sete workers autorizados, com uma participação máxima de 475,43 TH/s.

Isso sugere que o minerador pode ter operado com uma configuração mais robusta do que a minerador solo típico. Ou seja, levanta suspeitas de que o ‘solo miner’ poderia estar vinculado a um pool ou a uma operação coletiva disfarçada, contradizendo a narrativa de mineração individual.

Dados do CKPool Stats mostram uma probabilidade de encontrar um bloco de menos de 0,001% em um dia, subindo para 0,013% em um ano, o que reforça a baixa probabilidade de alcançar esse feito com apenas 2,53 PH/s — considerando que o hashrate global é de 700 EH/s (700.000 PH/s).

Especialistas sugerem que um hashrate tão elevado pode indicar o uso de múltiplos ASICs ou uma conexão temporária a um pool de baixa taxa, que permita recompensas individuais.

Ou seja, de duas uma. Ou o minerador Solo CK pode ter se beneficiado de uma sorte extraordinária ou de uma infraestrutura compartilhada, desafiando a pureza do feito solo.

A taxa de sucesso depende de fatores como sorte, eficiência energética e timing, com o Bloco 912632 sendo minado em apenas 8 horas antes da publicação da notícia, sugerindo uma configuração otimizada.

Desafios e oportunidades para mineradores solo

Apesar do sucesso, a mineração solo enfrenta desafios formidáveis. A dificuldade da rede, que dobra a cada quatro anos em média, exige investimentos contínuos em hardware e energia. Os custos podem superar US$ 200.000 para um setup competitivo.

Regiões como o Texas e a China, que dominam 40% do hashrate global, oferecem vantagens logísticas. Mas mineradores solo frequentemente operam com fazendas solares ou em locais com energia excedente.

A saúde de 100% do Bloco 912632 sugere que o miner Solo CK pode ter utilizado uma configuração de baixa latência. Muito possivelmente, estava conectado a um pool de baixa taxa, facilitando a mineração individual sem comprometer a recompensa.

O valor atual do Bitcoin, que subiu de US$ 95.000 em julho para US$ 108.200 em setembro, amplifica o retorno potencial. Por outro lado, com o halving de 2028 se aproximando, o subsídio cairá para 1,5625 BTC.

Perspectivas regulatórias

O feito do Bloco 912632 também atrai atenção regulatória. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) monitora a mineração como parte de seu escrutínio em relação a criptos. Já o Brasil, com a Lei 14.478/2022, exige relatórios de transações acima de R$ 30.000, afetando miners locais.

Há também casos de incentivos fiscais, como os oferecidos em El Salvador. Nesse país da América Central, a mineração com energia geotérmica é subsidiada. No entanto, a emissão de carbono, estimada em 36,5 megatoneladas anuais para o Bitcoin, pode levar a restrições. Por exemplo, na União Europeia, a regulação MiCA prioriza a sustentabilidade.

A longo prazo, o sucesso do minerador Solo CK pode incentivar a atividade solo, especialmente com avanços em hardware eficiente e energia renovável. Se mais miners individuais conseguirem vitórias como essa, a descentralização do hashrate pode aumentar, alinhando-se à visão original de Satoshi.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.