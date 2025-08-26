Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
Resumo da notícia
- Os Emirados Árabes Unidos possuem agora 6.300 BTC, avaliados em US$ 740 milhões.
- O país ultrapassou El Salvador em reservas, segundo dados da Arkham.
- Bitcoins foram obtidos por meio de mineração estatal, não de apreensões.
Os Emirados Árabes Unidos consolidaram-se como um dos maiores detentores governamentais de Bitcoin no mundo.
Segundo dados da Arkham, a reserva do país soma agora 6.300 BTC, avaliados em cerca de US$ 740 milhões. Esse montante supera o de El Salvador, que hoje possui 6.279 BTC, de acordo com o site Bitcoin Treasuries.
Além disso, os ativos foram obtidos de forma distinta em relação a outros países. Enquanto Estados Unidos e Reino Unido adquiriram a maior parte das reservas por meio de apreensões ligadas a esquemas ilegais, os Emirados concentraram-se na mineração.
A Arkham aponta que, ao todo, o país já minerou 9.300 BTC.
Citadel Mining e a estrutura de mineração em Abu Dhabi
Também segundo a Arkham, os Bitcoins vieram por meio da Citadel Mining, empresa de mineração que a família real controla por meio do Royal Group e da International Holding Company (IHC).
Em parceria com o Phoenix Group, a Citadel construiu uma instalação de mineração de 80 mil metros quadrados na Ilha Al Reem, em Abu Dhabi, em apenas seis meses.
BREAKING: THE UNITED ARAB EMIRATES IS NOW ON ARKHAM
The UAE’s $700M BTC holdings are now labeled on Arkham. These holdings come from Bitcoin mining operations carried out by Citadel, a public mining company majority owned by UAE Royal Group through IHC.
Arkham is the first to… pic.twitter.com/eIGut5pJXN
— Arkham (@arkham) August 25, 2025
Portanto, essa infraestrutura reforça a estratégia dos Emirados de se posicionarem como centro global de tecnologia blockchain.
Aliás, a Arkham destacou que sua plataforma agora possui uma página dedicada para acompanhar as carteiras associadas ao governo do país, o que aumenta a transparência em torno das operações.
A estratégia dos Emirados Árabes reforça a posição de destaque do Bitcoin, que continua sendo uma das melhores criptomoedas para investir.
Em junho, um fundo do país investiu US$ 100 milhões em tokens WLFI, projeto cripto ligado a Trump.
Emirados ocupam a 7ª posição em ranking
No ranking geral do Bitcoin Treasuries, os Emirados ocupam a 7ª posição. Os Estados Unidos lideram, com mais de 198 mil BTC. Em seguida, vem a China, com 190 mil.
O Reino Unido aparece em terceiro, com 61.245 BTC. Por fim, Ucrânia, Coreia do Norte e Butão completam a lista antes dos Emirados e de El Salvador.
A movimentação reforça o interesse estratégico do país em consolidar sua posição no setor de ativos digitais. Também sinaliza que a mineração pode ser uma alternativa sustentável para governos ampliarem suas reservas de Bitcoin sem depender de apreensões.
