Os Emirados Árabes Unidos possuem agora 6.300 BTC, avaliados em US$ 740 milhões.

O país ultrapassou El Salvador em reservas, segundo dados da Arkham.

Bitcoins foram obtidos por meio de mineração estatal, não de apreensões.

Os Emirados Árabes Unidos consolidaram-se como um dos maiores detentores governamentais de Bitcoin no mundo.

Segundo dados da Arkham, a reserva do país soma agora 6.300 BTC, avaliados em cerca de US$ 740 milhões. Esse montante supera o de El Salvador, que hoje possui 6.279 BTC, de acordo com o site Bitcoin Treasuries.

Além disso, os ativos foram obtidos de forma distinta em relação a outros países. Enquanto Estados Unidos e Reino Unido adquiriram a maior parte das reservas por meio de apreensões ligadas a esquemas ilegais, os Emirados concentraram-se na mineração.

A Arkham aponta que, ao todo, o país já minerou 9.300 BTC.

Citadel Mining e a estrutura de mineração em Abu Dhabi

Também segundo a Arkham, os Bitcoins vieram por meio da Citadel Mining, empresa de mineração que a família real controla por meio do Royal Group e da International Holding Company (IHC).

Em parceria com o Phoenix Group, a Citadel construiu uma instalação de mineração de 80 mil metros quadrados na Ilha Al Reem, em Abu Dhabi, em apenas seis meses.

BREAKING: THE UNITED ARAB EMIRATES IS NOW ON ARKHAM The UAE’s $700M BTC holdings are now labeled on Arkham. These holdings come from Bitcoin mining operations carried out by Citadel, a public mining company majority owned by UAE Royal Group through IHC. Arkham is the first to… pic.twitter.com/eIGut5pJXN — Arkham (@arkham) August 25, 2025

Portanto, essa infraestrutura reforça a estratégia dos Emirados de se posicionarem como centro global de tecnologia blockchain.

Aliás, a Arkham destacou que sua plataforma agora possui uma página dedicada para acompanhar as carteiras associadas ao governo do país, o que aumenta a transparência em torno das operações.

A estratégia dos Emirados Árabes reforça a posição de destaque do Bitcoin, que continua sendo uma das melhores criptomoedas para investir.

Em junho, um fundo do país investiu US$ 100 milhões em tokens WLFI, projeto cripto ligado a Trump.

Emirados ocupam a 7ª posição em ranking

No ranking geral do Bitcoin Treasuries, os Emirados ocupam a 7ª posição. Os Estados Unidos lideram, com mais de 198 mil BTC. Em seguida, vem a China, com 190 mil.

O Reino Unido aparece em terceiro, com 61.245 BTC. Por fim, Ucrânia, Coreia do Norte e Butão completam a lista antes dos Emirados e de El Salvador.

A movimentação reforça o interesse estratégico do país em consolidar sua posição no setor de ativos digitais. Também sinaliza que a mineração pode ser uma alternativa sustentável para governos ampliarem suas reservas de Bitcoin sem depender de apreensões.

