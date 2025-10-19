Coinspeaker

Binance anuncia compensação de US$ 400 milhões após Black Friday Crash

Exchange promete ressarcir usuários afetados por falhas técnicas.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • A Binance criou o programa Together Initiative no valor de US$ 400 milhões.
  • Desses, US$ 300 milhões serão pagos em USDC aos usuários afetados.
  • Fundo de US$ 100 milhões oferecerá empréstimos a instituições.
  • Empresa busca reconstruir confiança após o 'Black Friday Crash'.
  • Best Wallet reforça a importância da auto-custódia e da segurança.

A Binance anunciou a criação da ‘Together Initiative’, um plano global de US$ 400 milhões voltado à recuperação do mercado cripto.

A iniciativa resulta da necessidade de compensação após o colapso do dia 10 de outubro, que ficou conhecido como ‘Black Friday Crash’.

O pacote inclui US$ 300 milhões em compensações diretas aos usuários e US$ 100 milhões em apoio a instituições e parceiros de ecossistema.

Portanto, a medida busca reconstruir a confiança dos investidores e reforçar o compromisso da Binance com sua comunidade.

US$ 300 milhões em compensações com pagamentos em USDC

A Binance vai distribuir US$ 300 milhões em USDC para usuários que sofreram liquidações forçadas entre os dias 10 e 11 de outubro.

Vale lembrar que quase US$ 20 bilhões ‘sumiram’ do mercado cripto após posições alavancadas em BTC e grandes altcoins acabarem liquidadas.

Os critérios para receber o auxílio incluem:

  • Ter perdido pelo menos US$ 50 em liquidações;
  • As perdas representarem 30% ou mais do valor total da conta;
  • Não ter havido compensação anterior da Binance.

O valor do reembolso será calculado com base na proporção das perdas e em outros fatores individuais.

A Binance alertou que, devido ao grande volume de solicitações, podem ocorrer atrasos. Ainda assim, a empresa garantiu que o foco é entregar os recursos com agilidade e transparência. Em comunicado oficial, a plataforma afirma:

Não assumimos responsabilidade legal pelas perdas dos usuários, mas é essencial reconstruir a confiança da indústria. Estamos investindo onde é mais necessário, ou seja, nos nossos usuários.

Binance aloca US$ 100 milhões em apoio institucional

Além do reembolso individual, a Binance vai criar um fundo de US$ 100 milhões em empréstimos de baixo custo para instituições e parceiros afetados pelo crash.

O objetivo é restabelecer a liquidez e ajudar empresas e fundos de investimento a retomarem suas operações. O programa será direcionado a usuários VIP e institucionais, que poderão solicitar os empréstimos por meio de gerentes de conta dedicados.

A Binance promete respostas rápidas e confidencialidade total nos pedidos de suporte.

Recuperação e lições para o mercado cripto

O Black Friday Crash provocou bilhões em liquidações e expôs falhas técnicas e estruturais nas exchanges centralizadas. Com a nova iniciativa, a Binance tenta restaurar a confiança e mostrar que está comprometida com a sustentabilidade do setor. Segundo a nota oficial:

Sem nossos usuários, não existe Binance. Este é um momento de reconstrução e cooperação.

A empresa também alertou sobre os riscos inerentes ao mercado de criptomoedas, pedindo que investidores gerenciem suas posições com cautela e invistam com racionalidade.

Auto-custódia e o papel da Best Wallet

Página inicial da Best Wall, carteira não-custodial de cripto

Os últimos acontecimentos reforçam uma lição que o mercado parece precisar reaprender a cada ciclo: quem não controla suas chaves não controla seus ativos.

Assim, em meio a liquidações forçadas, falhas técnicas e picos de volatilidade, cresce o interesse por soluções de autocustódia. Afinal, elas são capazes de oferecer segurança, autonomia e controle total sobre o portfólio cripto.

É nesse contexto que a Best Wallet vem se consolidando como uma das ferramentas mais completas da nova era da Web3.

Afinal, trata-se de uma carteira multichain e não custodial, o que significa que nenhuma instituição tem acesso aos fundos do usuário. Ou seja, apenas o próprio investidor detém as chaves privadas.

Além da segurança, a Best Wallet se destaca pela integração com o ecossistema de investimentos e pré-vendas. Ela permite comprar tokens em lançamento, como Snorter Bot Token (SNORT) ou Bitcoin Hyper (HYPER), diretamente pelo app, por meio da seção Upcoming Tokens.

Além disso, outro diferencial é a interface simples e intuitiva, que facilita a navegação tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.

Com suporte a Ethereum, Solana, BNB Chain e outras redes, o usuário pode gerenciar vários ativos em um só lugar, acompanhar valores em tempo real e receber notificações de transações com total transparência.

Autonomia e segurança em tempos de incerteza

Durante eventos como o ‘Black Friday Crash’, em que milhões de posições acabaram liquidadas e algumas plataformas congelaram saques, quem utilizava carteiras de autocustódia manteve seus ativos intactos.

Isso reforça a importância de migrar para soluções descentralizadas, capazes de resistir a choques de mercado e falhas operacionais.

Com a Best Wallet, o investidor não apenas protege seu capital, mas também participa ativamente do futuro descentralizado da Web3. Ou seja, com ela você desfruta de um ambiente onde o poder volta para as mãos do usuário.

Baixe a Best Wallet agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

