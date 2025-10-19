Resumo da notícia

A Binance criou o programa Together Initiative no valor de US$ 400 milhões.

Desses, US$ 300 milhões serão pagos em USDC aos usuários afetados.

Fundo de US$ 100 milhões oferecerá empréstimos a instituições.

Empresa busca reconstruir confiança após o 'Black Friday Crash'.

Best Wallet reforça a importância da auto-custódia e da segurança.

A Binance anunciou a criação da ‘Together Initiative’, um plano global de US$ 400 milhões voltado à recuperação do mercado cripto.

A iniciativa resulta da necessidade de compensação após o colapso do dia 10 de outubro, que ficou conhecido como ‘Black Friday Crash’.

O pacote inclui US$ 300 milhões em compensações diretas aos usuários e US$ 100 milhões em apoio a instituições e parceiros de ecossistema.

Portanto, a medida busca reconstruir a confiança dos investidores e reforçar o compromisso da Binance com sua comunidade.

💛 Binance launches the Together Initiative, a $400M recovery and confidence-rebuilding plan to support users and institutions during this volatile period. Read more 👇https://t.co/35cSkYkTGg — Binance (@binance) October 14, 2025

US$ 300 milhões em compensações com pagamentos em USDC

A Binance vai distribuir US$ 300 milhões em USDC para usuários que sofreram liquidações forçadas entre os dias 10 e 11 de outubro.

Vale lembrar que quase US$ 20 bilhões ‘sumiram’ do mercado cripto após posições alavancadas em BTC e grandes altcoins acabarem liquidadas.

Os critérios para receber o auxílio incluem:

Ter perdido pelo menos US$ 50 em liquidações;

As perdas representarem 30% ou mais do valor total da conta;

Não ter havido compensação anterior da Binance.

O valor do reembolso será calculado com base na proporção das perdas e em outros fatores individuais.

A Binance alertou que, devido ao grande volume de solicitações, podem ocorrer atrasos. Ainda assim, a empresa garantiu que o foco é entregar os recursos com agilidade e transparência. Em comunicado oficial, a plataforma afirma:

Não assumimos responsabilidade legal pelas perdas dos usuários, mas é essencial reconstruir a confiança da indústria. Estamos investindo onde é mais necessário, ou seja, nos nossos usuários.

Binance aloca US$ 100 milhões em apoio institucional

Além do reembolso individual, a Binance vai criar um fundo de US$ 100 milhões em empréstimos de baixo custo para instituições e parceiros afetados pelo crash.

O objetivo é restabelecer a liquidez e ajudar empresas e fundos de investimento a retomarem suas operações. O programa será direcionado a usuários VIP e institucionais, que poderão solicitar os empréstimos por meio de gerentes de conta dedicados.

A Binance promete respostas rápidas e confidencialidade total nos pedidos de suporte.

Recuperação e lições para o mercado cripto

O Black Friday Crash provocou bilhões em liquidações e expôs falhas técnicas e estruturais nas exchanges centralizadas. Com a nova iniciativa, a Binance tenta restaurar a confiança e mostrar que está comprometida com a sustentabilidade do setor. Segundo a nota oficial:

Sem nossos usuários, não existe Binance. Este é um momento de reconstrução e cooperação.

A empresa também alertou sobre os riscos inerentes ao mercado de criptomoedas, pedindo que investidores gerenciem suas posições com cautela e invistam com racionalidade.

Auto-custódia e o papel da Best Wallet

Os últimos acontecimentos reforçam uma lição que o mercado parece precisar reaprender a cada ciclo: quem não controla suas chaves não controla seus ativos.

Assim, em meio a liquidações forçadas, falhas técnicas e picos de volatilidade, cresce o interesse por soluções de autocustódia. Afinal, elas são capazes de oferecer segurança, autonomia e controle total sobre o portfólio cripto.

É nesse contexto que a Best Wallet vem se consolidando como uma das ferramentas mais completas da nova era da Web3.

Afinal, trata-se de uma carteira multichain e não custodial, o que significa que nenhuma instituição tem acesso aos fundos do usuário. Ou seja, apenas o próprio investidor detém as chaves privadas.

Além da segurança, a Best Wallet se destaca pela integração com o ecossistema de investimentos e pré-vendas. Ela permite comprar tokens em lançamento, como Snorter Bot Token (SNORT) ou Bitcoin Hyper (HYPER), diretamente pelo app, por meio da seção Upcoming Tokens.

Além disso, outro diferencial é a interface simples e intuitiva, que facilita a navegação tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.

Com suporte a Ethereum, Solana, BNB Chain e outras redes, o usuário pode gerenciar vários ativos em um só lugar, acompanhar valores em tempo real e receber notificações de transações com total transparência.

Autonomia e segurança em tempos de incerteza

Durante eventos como o ‘Black Friday Crash’, em que milhões de posições acabaram liquidadas e algumas plataformas congelaram saques, quem utilizava carteiras de autocustódia manteve seus ativos intactos.

Isso reforça a importância de migrar para soluções descentralizadas, capazes de resistir a choques de mercado e falhas operacionais.

Com a Best Wallet, o investidor não apenas protege seu capital, mas também participa ativamente do futuro descentralizado da Web3. Ou seja, com ela você desfruta de um ambiente onde o poder volta para as mãos do usuário.

Baixe a Best Wallet agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.