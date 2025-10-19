Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- A Binance criou o programa Together Initiative no valor de US$ 400 milhões.
- Desses, US$ 300 milhões serão pagos em USDC aos usuários afetados.
- Fundo de US$ 100 milhões oferecerá empréstimos a instituições.
- Empresa busca reconstruir confiança após o 'Black Friday Crash'.
- Best Wallet reforça a importância da auto-custódia e da segurança.
A Binance anunciou a criação da ‘Together Initiative’, um plano global de US$ 400 milhões voltado à recuperação do mercado cripto.
A iniciativa resulta da necessidade de compensação após o colapso do dia 10 de outubro, que ficou conhecido como ‘Black Friday Crash’.
O pacote inclui US$ 300 milhões em compensações diretas aos usuários e US$ 100 milhões em apoio a instituições e parceiros de ecossistema.
Portanto, a medida busca reconstruir a confiança dos investidores e reforçar o compromisso da Binance com sua comunidade.
US$ 300 milhões em compensações com pagamentos em USDC
A Binance vai distribuir US$ 300 milhões em USDC para usuários que sofreram liquidações forçadas entre os dias 10 e 11 de outubro.
Vale lembrar que quase US$ 20 bilhões ‘sumiram’ do mercado cripto após posições alavancadas em BTC e grandes altcoins acabarem liquidadas.
Os critérios para receber o auxílio incluem:
- Ter perdido pelo menos US$ 50 em liquidações;
- As perdas representarem 30% ou mais do valor total da conta;
- Não ter havido compensação anterior da Binance.
O valor do reembolso será calculado com base na proporção das perdas e em outros fatores individuais.
A Binance alertou que, devido ao grande volume de solicitações, podem ocorrer atrasos. Ainda assim, a empresa garantiu que o foco é entregar os recursos com agilidade e transparência. Em comunicado oficial, a plataforma afirma:
Não assumimos responsabilidade legal pelas perdas dos usuários, mas é essencial reconstruir a confiança da indústria. Estamos investindo onde é mais necessário, ou seja, nos nossos usuários.
Binance aloca US$ 100 milhões em apoio institucional
Além do reembolso individual, a Binance vai criar um fundo de US$ 100 milhões em empréstimos de baixo custo para instituições e parceiros afetados pelo crash.
O objetivo é restabelecer a liquidez e ajudar empresas e fundos de investimento a retomarem suas operações. O programa será direcionado a usuários VIP e institucionais, que poderão solicitar os empréstimos por meio de gerentes de conta dedicados.
A Binance promete respostas rápidas e confidencialidade total nos pedidos de suporte.
Recuperação e lições para o mercado cripto
O Black Friday Crash provocou bilhões em liquidações e expôs falhas técnicas e estruturais nas exchanges centralizadas. Com a nova iniciativa, a Binance tenta restaurar a confiança e mostrar que está comprometida com a sustentabilidade do setor. Segundo a nota oficial:
Sem nossos usuários, não existe Binance. Este é um momento de reconstrução e cooperação.
A empresa também alertou sobre os riscos inerentes ao mercado de criptomoedas, pedindo que investidores gerenciem suas posições com cautela e invistam com racionalidade.
Auto-custódia e o papel da Best Wallet
Os últimos acontecimentos reforçam uma lição que o mercado parece precisar reaprender a cada ciclo: quem não controla suas chaves não controla seus ativos.
Assim, em meio a liquidações forçadas, falhas técnicas e picos de volatilidade, cresce o interesse por soluções de autocustódia. Afinal, elas são capazes de oferecer segurança, autonomia e controle total sobre o portfólio cripto.
É nesse contexto que a Best Wallet vem se consolidando como uma das ferramentas mais completas da nova era da Web3.
Afinal, trata-se de uma carteira multichain e não custodial, o que significa que nenhuma instituição tem acesso aos fundos do usuário. Ou seja, apenas o próprio investidor detém as chaves privadas.
Além da segurança, a Best Wallet se destaca pela integração com o ecossistema de investimentos e pré-vendas. Ela permite comprar tokens em lançamento, como Snorter Bot Token (SNORT) ou Bitcoin Hyper (HYPER), diretamente pelo app, por meio da seção Upcoming Tokens.
Além disso, outro diferencial é a interface simples e intuitiva, que facilita a navegação tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.
Com suporte a Ethereum, Solana, BNB Chain e outras redes, o usuário pode gerenciar vários ativos em um só lugar, acompanhar valores em tempo real e receber notificações de transações com total transparência.
Autonomia e segurança em tempos de incerteza
Durante eventos como o ‘Black Friday Crash’, em que milhões de posições acabaram liquidadas e algumas plataformas congelaram saques, quem utilizava carteiras de autocustódia manteve seus ativos intactos.
Isso reforça a importância de migrar para soluções descentralizadas, capazes de resistir a choques de mercado e falhas operacionais.
Com a Best Wallet, o investidor não apenas protege seu capital, mas também participa ativamente do futuro descentralizado da Web3. Ou seja, com ela você desfruta de um ambiente onde o poder volta para as mãos do usuário.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.