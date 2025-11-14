ETF de XRP da Canary Digital estreia na Nasdaq com recorde 

Resumo da notícia

ETF de XRP movimenta US$ 26 milhões nos primeiros 30 minutos.

Nova estrutura regulatória da SEC atrai forte demanda institucional imediata.

XRPC já ameaça recordes de estreia do ETF BSOL da Bitwise.

Wall Street migra para ETFs, enquanto varejo busca memecoins especulativas.

Maxi Doge se destaca com US$ 4 milhões levantados em pré-venda.

O primeiro ETF de XRP à vista dos Estados Unidos, o XRPC, administrado pela Canary Digital, fez sua estreia nesta quinta-feira (13/11) com números impressionantes.

O fundo registrou mais de US$ 26 milhões negociados nos primeiros 30 minutos, consolidando uma das maiores estreias de um ETF de cripto em 2025.

Este belo desempenho superou expectativas do mercado e reforça a rápida institucionalização dos ativos digitais dentro do sistema financeiro regulado dos EUA.

Estreia explosiva do ETF de XRP: US$ 26 milhões em 30 minutos

O XRPC foi listado na Nasdaq sob enorme expectativa e entregou. Afinal, em apenas meia hora, o produto movimentou mais de US$ 26 milhões. Isso o colocou em um patamar que rivaliza com os ETFs mais aguardados do ano.

Segundo analistas, o sucesso se deu pela combinação entre listagem na Nasdaq, operação simplificada sem necessidade de chaves privadas e regras atualizadas da SEC.

Isso criou o ambiente ideal para uma entrada agressiva de investidores institucionais e de varejo, que estão sempre de olho em oportunidades de ativos promissores.

Eric Balchunas, analista da Bloomberg, classificou o desempenho do fundo como ‘um dos mais fortes debutes do ano em ETFs de ativos digitais’.

$XRPC at $26m in volume in first 30min, wow, gonna blow away my $17m guess. Has good shot at beating $BSOL's $57m as biggest Day One of any launch this year. pic.twitter.com/UrbHsRYxYV — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Já Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, celebrou nas redes: ‘Finalmente está acontecendo!’

Nova fase regulatória pavimenta o caminho

A estreia do ETF de XRP vem na esteira das mudanças regulatórias promovidas pela SEC em julho de 2025, quando a agência flexibilizou diretrizes para ETPs de ativos digitais.

Entre os avanços podemos destacar:

Autorizações para criações e resgates em espécie;

Maior clareza operacional para participantes autorizados;

Padrões mais rígidos de custódia e segregação de ativos.

Essas alterações facilitaram a entrada de grandes instituições e deram respaldo para que produtos como o XRPC chegassem ao mercado com forte liquidez desde o primeiro minuto.

Para o investidor, isso se traduz em spreads menores, risco operacional reduzido e precificação mais eficiente sob supervisão direta da Nasdaq.

XRPC já ameaça recorde do BSOL da Bitwise

Com a arrancada inicial, o XRPC deve ultrapassar o BSOL, da Bitwise, como ETF de criptomoeda mais negociado em sua estreia em 2025.

Especialistas, porém, ponderam que o teste real virá nos três primeiros dias de negociação, quando a criação de novas cotas e a manutenção de liquidez indicarão a força estrutural do produto.

Ainda assim, o início acelerado reflete o interesse crescente por ETFs regulados, especialmente aqueles que expõem investidores a ativos com forte demanda institucional, como o XRP.

Memes ganham força enquanto Wall Street abraça ETFs

E enquanto o XRP conquista espaço no ambiente regulado, no outro extremo do mercado, o interesse por memecoins volta a crescer aceleradamente.

Traders de alta volatilidade enxergam uma alternativa especulativa nesse segmento, justamente quando os grandes fundos miram estruturas institucionais.

Ou seja, enquanto Wall Street procura estabilidade em ETFs, parte do varejo corre atrás dos tokens capazes de entregar ciclos de 50x ou 100x. E é aí que surge o nome mais comentado do momento, o Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge (MAXI): o substituto cultural do DOGE

O Maxi Doge (MAXI) aparece como a memecoin mais citada dentro dessa nova fase, especialmente em contraste com o desempenho morno do Dogecoin.

Enquanto isso, o MAXI já levantou US$ 4 milhões apenas em pré-venda, ainda sem listagem em exchange.

Aliás, este é um feito que supera, proporcionalmente, o engajamento do próprio DOGE no ambiente institucional.

O projeto se apoia em três pilares que têm atraído traders:

Narrativa forte: um ‘DOGE turbinado’, com estética de força, ironia e cultura de academia.

um ‘DOGE turbinado’, com estética de força, ironia e cultura de academia. Tokenomics agressiva: 65% do supply voltado para marketing, criação de hype e ciclos especulativos.

65% do supply voltado para marketing, criação de hype e ciclos especulativos. Apoio crescente de influencers: incluindo nomes como JRCRYPTEX e Crypto Series.

Para muitos analistas, o MAXI encarna exatamente o que o mercado de memecoins procura neste ciclo, isto é, identidade viral, comunidade barulhenta e potencial multiplicador antes mesmo da listagem.

Se o Dogecoin inaugurou a cultura meme, o Maxi Doge tenta mostrar que pode ser o herdeiro irreverente dessa narrativa;

E ele está crescendo justamente num momento em que a especulação volta a dividir holofotes com a institucionalização via ETFs.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.