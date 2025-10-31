Resumo da notícia

O mercado cripto acaba de assistir a um marco histórico: o Ethereum ultrapassou o Bitcoin em participação nas tesourarias institucionais pela primeira vez.

Segundo dados do CryptoRank, 4,1% do fornecimento total de ETH já está alocado por instituições, superando os 3,6% do Bitcoin e os 2,7% da Solana.

Ethereum Surpasses Bitcoin in Digital Asset Treasuries by Total Supply Ethereum now leads with 4.1% of total supply held by institutional treasuries, followed by Bitcoin (3.6%) and Solana (2.7%). The surge in ETH holdings coincided with Donald Trump’s signing of the GENIUS Act,… pic.twitter.com/o3d2NwmG6m — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) October 29, 2025

O movimento sinaliza uma mudança estrutural no posicionamento corporativo. Afinal, se o BTC foi o ‘ativo de entrada’ para empresas buscando exposição ao cripto, agora o foco se volta para o Ethereum como infraestrutura financeira digital. Especialmente, após a nova onda regulatória favorável ao setor.

Regulação impulsiona confiança institucional

A virada institucional ganhou força após a aprovação do GENIUS Act, marco regulatório nos EUA com foco no setor de stablecoins e finanças on-chain.

A nova lei trouxe segurança jurídica para operações em blockchain, abrindo caminho para uma adoção mais agressiva por parte de empresas e tesourarias institucionais.

Com regras claras para emissão e custódia de ativos digitais, os gestores passaram a ver o Ethereum como algo além de uma das melhores altcoins. Agora, para muitos, o Ether é o principal pilar do sistema financeiro descentralizado, capaz de abrigar stablecoins, tokenização, infraestrutura DeFi e aplicações corporativas. Segundo o CryptoRank:

O Ethereum agora lidera com 4,1% do supply detido por tesourarias institucionais.

Crescimento das tesourarias institucionais em 2025

O avanço do Ethereum foi acelerado. Só para ilustrar: entre maio e outubro de 2025, o volume institucional saltou de cerca de 1% para 4,1%. Ou seja, mais do que quadruplicou em apenas cinco meses.

Enquanto isso, o Bitcoin avançou de 2,8% para 3,6%, e a Solana saltou de menos de 0,5% para 2,7%.

Esse movimento reforça uma tendência clara, com as instituições não se limitando a apenas uma blockchain. Agora, elas estão se posicionando para um futuro multichain.

Ether se consolida e BTC mantém relevância, mas com novo papel

Mais do que um ativo especulativo, o Ethereum se firma como base do setor DeFi e motor da tokenização institucional.

A rede Ethereum é dominante em contratos inteligentes e infraestrutura Web3. E torna-se cada vez mais relevante diante do ambiente regulatório favorável após o GENIUS Act.

Além disso, a escalabilidade de redes de segunda camada (L2s), o avanço na tokenização de ativos reais e a migração de liquidez institucional ajudaram a consolidar essa nova percepção de mercado.

Apesar da perda da liderança nas tesourarias corporativas, o Bitcoin segue como principal reserva digital institucional. Porém, o mercado sugere que sua função hoje se aproxima mais de uma espécie de ‘ouro digital’. Por outro lado, o Ethereum assume o papel de plataforma financeira programável.

A Solana, por sua vez, desponta como uma alternativa de alta performance para aplicações financeiras e micropagamentos, reforçando a tese multichain.

No entanto, resta uma pergunta inevitável: qual tecnologia pode conectar a segurança do Bitcoin à velocidade exigida pela nova economia digital?

Cada rede ocupa sua função estratégica. E, nesse cenário, o Bitcoin Hyper (HYPER) desponta como elo antes ausente entre reserva de valor e execução em escala global.

Bitcoin Hyper: a camada que leva o BTC para a Web3

Enquanto muitas soluções tentaram ‘atualizar’ o Bitcoin ou criar camadas paralelas, o Bitcoin Hyper adota outra abordagem. Ele amplia o poder do BTC sem alterar sua essência. Como? Combinando:

Segurança e imutabilidade do Bitcoin;

Velocidade institucional da Solana Virtual Machine (SVM);

Capacidade para contratos inteligentes e dApps;

Escalabilidade para pagamentos e aplicações financeiras globais.

Ou seja, o HYPER atua como uma supercamada híbrida. Isso porque ele une a solidez do Bitcoin com o desempenho técnico necessário para atender bancos, governos, empresas e usuários. E, o melhor, tudo isso sem abrir mão da descentralização.

Na prática, o Bitcoin Hyper permite que o Bitcoin deixe de ser apenas o ouro digital guardado em cofres corporativos e passe a funcionar também como motor de uma nova economia funcional, rápida e interoperável.

Se Ethereum e Solana já encontraram seus papéis nesse ciclo institucional, o Bitcoin Hyper chega para liberar o potencial adormecido do BTC. Afinal, ele entrega a infraestrutura que faltava para unir segurança, velocidade e utilidade real.

Visite o site do Bitcoin Hyper

