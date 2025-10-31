Coinspeaker

ETH supera BTC em tesourarias institucionais — Novo boom do DeFi?

Ethereum assume liderança nas tesourarias institucionais com 4,1% do fornecimento total.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • ETH agora supera o BTC em tesourarias institucionais, com 4,1%.
  • GENIUS Act cria ambiente regulatório favorável e acelera adoção corporativa.
  • Bitcoin Hyper é alternativa para expandir utilidade da rede do Bitcoin. Bitcoin Hyper emerge como camada híbrida que une segurança do Bitcoin à velocidade Web3. .

O mercado cripto acaba de assistir a um marco histórico: o Ethereum ultrapassou o Bitcoin em participação nas tesourarias institucionais pela primeira vez.

Segundo dados do CryptoRank, 4,1% do fornecimento total de ETH já está alocado por instituições, superando os 3,6% do Bitcoin e os 2,7% da Solana.

O movimento sinaliza uma mudança estrutural no posicionamento corporativo. Afinal, se o BTC foi o ‘ativo de entrada’ para empresas buscando exposição ao cripto, agora o foco se volta para o Ethereum como infraestrutura financeira digital. Especialmente, após a nova onda regulatória favorável ao setor.

Regulação impulsiona confiança institucional

A virada institucional ganhou força após a aprovação do GENIUS Act, marco regulatório nos EUA com foco no setor de stablecoins e finanças on-chain.

A nova lei trouxe segurança jurídica para operações em blockchain, abrindo caminho para uma adoção mais agressiva por parte de empresas e tesourarias institucionais.

Com regras claras para emissão e custódia de ativos digitais, os gestores passaram a ver o Ethereum como algo além de uma das melhores altcoins. Agora, para muitos, o Ether é o principal pilar do sistema financeiro descentralizado, capaz de abrigar stablecoins, tokenização, infraestrutura DeFi e aplicações corporativas. Segundo o CryptoRank:

O Ethereum agora lidera com 4,1% do supply detido por tesourarias institucionais.

Crescimento das tesourarias institucionais em 2025

O avanço do Ethereum foi acelerado. Só para ilustrar: entre maio e outubro de 2025, o volume institucional saltou de cerca de 1% para 4,1%. Ou seja, mais do que quadruplicou em apenas cinco meses.

Enquanto isso, o Bitcoin avançou de 2,8% para 3,6%, e a Solana saltou de menos de 0,5% para 2,7%.

Esse movimento reforça uma tendência clara, com as instituições não se limitando a apenas uma blockchain. Agora, elas estão se posicionando para um futuro multichain.

Ether se consolida e BTC mantém relevância, mas com novo papel

Mais do que um ativo especulativo, o Ethereum se firma como base do setor DeFi e motor da tokenização institucional.

A rede Ethereum é dominante em contratos inteligentes e infraestrutura Web3. E torna-se cada vez mais relevante diante do ambiente regulatório favorável após o GENIUS Act.

Além disso, a escalabilidade de redes de segunda camada (L2s), o avanço na tokenização de ativos reais e a migração de liquidez institucional ajudaram a consolidar essa nova percepção de mercado.

Apesar da perda da liderança nas tesourarias corporativas, o Bitcoin segue como principal reserva digital institucional. Porém, o mercado sugere que sua função hoje se aproxima mais de uma espécie de ‘ouro digital’. Por outro lado, o Ethereum assume o papel de plataforma financeira programável.

A Solana, por sua vez, desponta como uma alternativa de alta performance para aplicações financeiras e micropagamentos, reforçando a tese multichain.

No entanto, resta uma pergunta inevitável: qual tecnologia pode conectar a segurança do Bitcoin à velocidade exigida pela nova economia digital?

Cada rede ocupa sua função estratégica. E, nesse cenário, o Bitcoin Hyper (HYPER) desponta como elo antes ausente entre reserva de valor e execução em escala global.

Bitcoin Hyper: a camada que leva o BTC para a Web3

previsão de preço do Bitcoin Hyper. Imagem oficial do projeto

Enquanto muitas soluções tentaram ‘atualizar’ o Bitcoin ou criar camadas paralelas, o Bitcoin Hyper adota outra abordagem. Ele amplia o poder do BTC sem alterar sua essência. Como? Combinando:

  • Segurança e imutabilidade do Bitcoin;
  • Velocidade institucional da Solana Virtual Machine (SVM);
  • Capacidade para contratos inteligentes e dApps;
  • Escalabilidade para pagamentos e aplicações financeiras globais.

Ou seja, o HYPER atua como uma supercamada híbrida. Isso porque ele une a solidez do Bitcoin com o desempenho técnico necessário para atender bancos, governos, empresas e usuários. E, o melhor, tudo isso sem abrir mão da descentralização.

Na prática, o Bitcoin Hyper permite que o Bitcoin deixe de ser apenas o ouro digital guardado em cofres corporativos e passe a funcionar também como motor de uma nova economia funcional, rápida e interoperável.

Se Ethereum e Solana já encontraram seus papéis nesse ciclo institucional, o Bitcoin Hyper chega para liberar o potencial adormecido do BTC. Afinal, ele entrega a infraestrutura que faltava para unir segurança, velocidade e utilidade real.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

