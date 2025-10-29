Resumo da notícia

As Digital Asset Treasuries (DATs) reduziram drasticamente suas compras após a correção de outubro.

O Bitcoin caiu de US$ 121.500 para US$ 105.000, enquanto o Ethereum recuou mais de 15%.

A BitMine foi exceção, investindo US$ 1,9 bilhão em 483 mil ETH.

A desaceleração institucional reflete maior gestão de risco e a espera por sinais de estabilidade no mercado.

Varejo impulsiona tokens alternativos, como o Maxi Doge, símbolo da nova fase cripto.

O recente período de turbulência no mercado cripto provocou uma desaceleração nas empresas de tesouraria. Afinal, houve uma redução significativa nas compras de Bitcoin e Ethereum por empresas de capital aberto, o que sinaliza uma postura mais cautelosa entre investidores institucionais.

Segundo um relatório da Coinbase Institutional, as companhias que mantêm cripto em tesouraria, conhecidas como Digital Asset Treasuries (DATs), diminuíram drasticamente o ritmo de acumulação após o dia 10 de outubro, quando o mercado enfrentou uma forte correção.

De acordo com David Duong, chefe de pesquisa de investimentos da Coinbase Institutional:

As compras corporativas de Bitcoin caíram para os níveis mais baixos do ano e não mostraram sinais de recuperação, mesmo em dias de alta.

Where are the DATs? BTC digital asset treasury companies (DATs) have largely ghosted the post-Oct 10 drawdown and are yet to re-engage. Over the last two weeks, BTC buying by DATs fell to near year-to-date lows and has not meaningfully recovered, even on green days. A short 🧵👇… pic.twitter.com/uscTvUSOTu — David Duong🛡️ (@Dav1dDuong) October 25, 2025

Bitcoin e Ethereum enfrentam recuperação instável

O Bitcoin chegou a despencar de cerca de US$ 121.500 para menos de US$ 105.000, antes de se recuperar parcialmente para a faixa dos US$ 114.250.

O Ethereum (ETH), por sua vez, seguiu trajetória semelhante, caindo mais de 15% até US$ 3.686, com leve reação para US$ 4.130 nos últimos dias.

Essa volatilidade reduziu o apetite de grandes empresas por novas compras. Portanto, o movimento sugere um período de pausa estratégica após o ‘efeito de desalavancagem’ que atingiu o mercado. Com explica Duong:

A desaceleração das compras de novas criptomoedas mostra uma mudança clara de postura entre os grandes detentores, especialmente após a liquidação forçada de posições alavancadas.

BitMine mantém estratégia de tesouraria cripto

Enquanto a maioria das empresas recua, a BitMine Immersion Technologies se destaca como uma das poucas a manter atividade compradora consistente.

Isso porque, desde o início de outubro, a companhia investiu US$ 1,9 bilhão na aquisição de aproximadamente 483 mil unidades de Ethereum (ETH).

Esse movimento mostra que, apesar da cautela generalizada, há exemplos de manutenção da confiança entre os players institucionais. Especialmente, em ativos com potencial de recuperação mais rápida.

Mesmo assim, Duong alerta que, caso as grandes compradoras interrompam suas aquisições, o impulso atual de demanda corporativa pode se dissipar rapidamente.

Risco de fragilidade no curto prazo

O relatório aponta que, embora a última semana tenha registrado saldo positivo nas tesourarias de ETH, esse avanço se deve quase exclusivamente à atuação da BitMine e de pequenos fundos especializados. Para Duong:

A tendência, no entanto, é de fragilidade crescente se o interesse institucional não se reaquecer. Com as principais tesourarias à margem, o mercado se torna mais vulnerável a novas quedas.

O cenário atual mostra um mercado em transição. Ou seja, investidores ainda acreditam no longo prazo, mas preferem aguardar sinais de estabilidade antes de expandir suas posições.

Portanto, a pausa nas compras corporativas pode ser interpretada como um momento de racionalização. Aliás, isso pode ser algo muito bem-vindo após meses de otimismo e entrada desenfreada de capital em produtos como ETFs e fundos cripto.

A tendência é de que as tesourarias institucionais ajustem suas estratégias, focando mais em gestão de risco e menos em acumulação agressiva.

Nesse contexto, empresas como a BitMine, que continua comprando de forma seletiva, podem sair na frente, caso o mercado volte a ganhar força no início de 2026.

Tesourarias desaceleram; varejo busca novas oportunidades

O movimento de cautela entre as grandes empresas não significa que o mercado perdeu o apetite por risco.

Na verdade, enquanto as tesourarias corporativas reduzem suas compras de Bitcoin e Ethereum, investidores de varejo e comunidades online voltam a se destacar.

Isso também impulsiona tokens alternativos e narrativas mais leves, como a das memecoins, por exemplo.

Enquanto as empresas esperam mais clareza, traders independentes buscam projetos ágeis, acessíveis e com forte engajamento digital. É nesse ambiente que casos como o do Maxi Doge (MAXI) começam a ganhar força.

Maxi Doge: o renascimento do espírito meme no mercado cripto

O Maxi Doge pode ser considerado uma evolução moderna do Dogecoin, mas adaptado para a era da Web3.

Inspirado no humor e na estética clássica dos memes, mas com uma base técnica sólida, o projeto combina tokenomics transparente, staking com rendimentos atrativos e uma comunidade em rápido crescimento.

Diferentemente de outras memecoins criadas apenas para especulação, o Maxi Doge propõe uma narrativa de empoderamento coletivo. Portanto, a ideia é que o varejo ainda possa ditar o ritmo do mercado, mesmo quando os grandes players recuam, alimentando os investidores.

O token já passou por auditorias e vem tendo uma pré-venda bem-sucedida (US$ 3,8 milhões de arrecadação até o momento), o que reflete o retorno do otimismo do varejo em um momento no qual o institucional prefere apenas observar.

No fim das contas, enquanto fundos e corporações esperam o ‘momento certo’ para voltar às compras, projetos de comunidade como o Maxi Doge mostram que o ciclo de entusiasmo cripto segue vivo.

Conheça o Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.