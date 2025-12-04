Ethereum Hoje (4/12): ETH dispara após atualização Fusaka

Resumo da notícia

O Ethereum hoje (4/12) mantém sua força no mercado após a ativação da atualização Fusaka, que trouxe melhorias estruturais ao ecossistema e reacendeu o debate sobre a escalabilidade da rede.

O avanço técnico gerou interesse institucional e reforçou as expectativas positivas sobre o desempenho do ETH. Também chama a atenção o aumento significativo de volume, com muitas carteiras acumulando quantidades expressivas da moeda.

Fusaka segue impactando o preço do Ethereum hoje

Os dados mostram que o Ethereum operou entre US$ 3.150 e US$ 3.210 nas horas posteriores ao upgrade, que ocorreu na quarta-feira (3/12).

Mas o movimento de alta ganhou ainda mais força durante a madrugada, resultando em um avanço de 4,5% e levando o preço a US$ 3.200. Além disso, o volume de negociação subiu de US$ 28,2 bilhões para US$ 32 bilhões em poucas horas.

Aliás, a análise da Santiment atribuiu a alta a um forte acúmulo por parte de carteiras com 1.000 a 10.000 ETH. Com isso, o ETH se consolida como líder das melhores altcoins.

Atualização inaugura uma nova fase de escalabilidade

A atualização Fusaka introduziu o PeerDAS, um sistema que permite que cada nó armazene apenas parte dos dados blob. Portanto, a rede reduz a demanda por banda e armazenamento.

Essa mudança aumenta em até oito vezes a capacidade de processamento. Por isso, Vitalik Buterin destacou que o PeerDAS representa ‘literalmente o sharding’, um objetivo esperado desde 2015.

O mecanismo BPO entrou em funcionamento, permitindo a ampliação da capacidade de blobs sem hard forks adicionais. Mas a mudança também trouxe ajustes nas taxas, impedindo que o custo de blobs entre em colapso quando o preço do gás sobe.

Os desenvolvedores afirmam que essas melhorias tornam as transações mais seguras e estáveis, além de favorecer a descentralização da rede Ethereum hoje.

