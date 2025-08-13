Ethereum rompe US$ 4.500 com alta impulsionada por ETFs

Resumo da notícia

Ethereum sobe 6,2% no dia e ultrapassa US$ 4.500 pela 1ª vez desde 2021.

Entradas recordes em ETFs e empresas de tesouraria impulsionam alta.

Analistas projetam até 77,7% de chance de ETH chegar a US$ 5 mil em 2025.

O Ethereum registrou um avanço expressivo nesta terça-feira (12/8), subindo 6,2% no dia e alcançando US$ 4.502 — valor não visto desde 2021.

A segunda maior criptomoeda do mercado acumula alta de 26% na última semana. Além disso, subiu mais de 50% nos últimos 30 dias, superando com folga o desempenho do Bitcoin (BTC) no mesmo período.

ETFs de Ethereum têm entrada maciça de capital

A alta recente teve como fator de impulso as fortes entradas líquidas em ETFs de ETH. Esse continua sendo um elemento diferenciador de Ethereum e Bitcoin frente às melhores altcoins.

Apenas na segunda-feira (11/8), o mercado registrou mais de US$ 1 bilhão em aportes, quebrando o recorde histórico de entradas diárias. O destaque ficou para o iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), da BlackRock, responsável por quase 63% do total.

Por outro lado, os ETFs de Bitcoin registraram US$ 170 milhões em entradas líquidas no mesmo dia. Portanto, manteve-se a tendência de produtos em Ethereum superarem seus equivalentes de BTC nas últimas semanas.

Empresas de tesouraria reforçam posições

Também contribuíram para a alta as compras agressivas de empresas de capital aberto. Por exemplo, a SharpLink Gaming e a BitMine Immersion Technologies, que juntas detêm quase US$ 8 bilhões em ETH, anunciaram novos aportes bilionários para ampliar suas reservas.

A BitMine aumentou sua meta de captação em mais de US$ 20 bilhões. Enquanto isso, a SharpLink levantou quase US$ 900 milhões apenas na última semana.

Aliás, o movimento corporativo e o fluxo para ETFs resultaram na concentração de cerca de 8% de todo o fornecimento de ETH nessas estruturas, contra 3% em abril deste ano.

Perspectivas para o preço do ETH

No entanto, o Ether ainda está 8% abaixo de sua máxima histórica de US$ 4.878, em novembro de 2021. Por isso, há previsões otimistas em relação a uma alta ainda mais expressiva da moeda.

Analistas da Myriad acreditam que esse patamar será superado antes do final de 2025. Há uma probabilidade estimada de 77,7% de o Ethereum alcançar US$ 5 mil até dezembro, reforçando o sentimento otimista que domina o mercado.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.