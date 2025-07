Ethereum vai superar seu ATH nesta bull run?

Key Notes

Ethereum rompe US$ 3.700 após forte valorização.

ETFs e regulações favorecem novo ciclo de alta.

Instituições voltam a investir pesado em ETH.

Analistas projetam ETH acima de US$ 5.000 em 2025.

Bitcoin Hyper surge como altcoin promissora do momento.

A segunda maior criptomoeda do mundo já acumula mais de 40% de valorização no mês e rompeu a barreira dos US$ 3.700.

Assim, reacendeu uma pergunta que paira sobre analistas, traders e investidores institucionais: o Ethereum vai superar sua máxima histórica (ATH) nesta bull run?

Entrada institucional e otimismo regulatório impulsionam ATH do Ethereum

O que antes parecia distante agora está no radar dos analistas mais conservadores. O motivo? Um conjunto poderoso de fatores, dentre eles:

A aprovação do GENIUS Act, marco regulatório para stablecoins nos EUA, trouxe mais clareza jurídica para projetos como o Ethereum, que serve de infraestrutura para esse tipo de ativo;

ETFs de Ethereum começaram a atrair bilhões de dólares em poucos dias, com destaque para produtos alavancados da ProShares e BlackRock;

Grandes players como Founders Fund e gestoras asiáticas estão reforçando posições compradas em ETH, com exposição direta e via derivativos.

Segundo o CoinShares, o Ethereum, a ‘líder’ das melhores altcoins, teve a maior entrada semanal de capital desde 2021, ultrapassando os US$ 800 milhões líquidos.

É um sinal claro de que o mercado institucional está voltando ao Ethereum, e com apetite, diz uma nota da empresa.

O que foi preciso para o ATH anterior do Ethereum?

O último topo histórico do Ethereum foi registrado em novembro de 2021, quando o token chegou a US$ 4.878, impulsionado por:

Alta generalizada no mercado cripto;

Adoção acelerada de NFTs e DeFi;

Expectativa (posteriormente confirmada) da transição para o Proof-of-Stake.

Hoje, o cenário é diferente, mas com similaridades importantes. A diferença é que, agora, há produtos financeiros estruturados em torno do Ethereum, o que tende a sustentar os movimentos de alta com mais força e estabilidade.

Outro aspecto fundamental está na oferta restrita de ETH desde a fusão do Ethereum (The Merge), isso porque uma quantidade crescente de tokens permanece travada em staking.

Isso significa menos Ethereum circulando nos mercados e, portanto, maior pressão de compra a cada novo impulso. Além disso, o interesse por staking também deve crescer com a possibilidade de que futuros ETFs incluam ETH em staking, o que adicionaria rendimento à exposição.

O que dizem os analistas?

Para a maioria das casas de análise, o rompimento do ATH é mais uma questão de tempo do que de possibilidade. A plataforma Polymarket, que reúne apostas descentralizadas em eventos de mercado, aponta que mais de 60% dos apostadores acreditam que o ETH atingirá US$ 5.000 ainda em 2025.

Já analistas técnicos observam padrões como golden cross, RSI elevado e retomada de tendência de alta como sinais concretos de que o Ethereum está pronto para testar novas máximas.

O ETH mostra um dos melhores desempenhos técnicos entre os ativos digitais. Está sendo impulsionado por uma tempestade perfeita de fatores macroeconômicos, institucionais e tecnológicos, aponta Matthew Dibb, da Astronaut Capital.

Nem tudo são flores, é claro. A alta recente pode ter sido inflada por short squeezes e o mercado segue volátil. Além disso, o Ethereum enfrenta concorrência crescente de blockchains mais rápidas e baratas, como Solana e Avalanche.

Outro risco importante é a possibilidade de correções de curto prazo, comuns em ciclos de alta. O ETH, por exemplo, já enfrentou quedas de 20% durante bull markets anteriores antes de retomar o fôlego.

E então: Ethereum vai romper o ATH?

Se depender dos fundamentos, a resposta é sim. A entrada institucional, o ambiente regulatório mais favorável e os avanços na infraestrutura do Ethereum colocam a criptomoeda em uma posição privilegiada para ultrapassar os US$ 4.878.

No entanto, o mercado cripto é conhecido por sua imprevisibilidade. Para quem investe, o melhor conselho continua sendo o clássico, isto é, faça sua própria pesquisa, diversifique e controle o risco.

Terreno fértil para novas criptomoedas: conheça o Bitcoin Hyper

A escalada do Ethereum em meio ao novo ciclo de alta tem um efeito colateral poderoso. Pois abre caminho para o surgimento e consolidação de projetos inovadores que se apoiam no momento otimista do mercado.

Com o apetite institucional em alta e a busca por alternativas tecnológicas mais escaláveis, novas altcoins promissoras ganham protagonismo. Nesse sentido, uma das mais comentadas é o Bitcoin Hyper ($HYPER).

Basicamente, o Bitcoin Hyper é a primeira solução de segunda camada (Layer 2) desenvolvida especificamente para o Bitcoin. Ele tem o objetivo de resolver os gargalos clássicos da rede original, ou seja, lentidão, taxas elevadas e falta de suporte nativo a contratos inteligentes.

Para isso, o projeto combina a segurança incomparável do Bitcoin com a velocidade e escalabilidade do ecossistema Solana, por meio da integração do Solana Virtual Machine (SVM).

Na prática, o Bitcoin Hyper transforma o Bitcoin em uma plataforma programável de alta performance, permitindo a criação de dApps, NFTs, jogos e protocolos DeFi com latência extremamente baixa e custos reduzidos, algo inédito na rede BTC.

O funcionamento é ancorado em três pilares:

Camada 2 de execução rápida: o Bitcoin Hyper processa transações em tempo real, com confirmação quase instantânea;

SVM integrada: a Solana Virtual Machine permite executar contratos inteligentes com eficiência, segurança e escalabilidade;

Ponte canônica descentralizada: uma bridge segura conecta a Layer 2 à rede Bitcoin, permitindo depósitos e saques de BTC sem custodiantes.

Esse design modular permite que o Bitcoin continue atuando como uma reserva de valor confiável, enquanto a camada superior oferece as funcionalidades que o mercado atual exige.

Token $HYPER e a pré-venda em andamento

O token $HYPER é a espinha dorsal do ecossistema Bitcoin Hyper. Ele serve como moeda de pagamento de taxas, token de governança e ativo de staking. Sua oferta total é limitada a 21 bilhões de unidades. A pré-venda pública já está em andamento, com US$ 3,8 milhões já arrecadados.

Na pré-venda, os interessados podem adquirir $HYPER com ETH, USDT, BNB ou cartão de crédito, com recompensas adicionais para quem entrar cedo ou optar pelo staking de longo prazo.

O lançamento da mainnet está previsto para o terceiro trimestre de 2025, seguido por listagens em DEXs como Uniswap e, posteriormente, em corretoras centralizadas.

Saiba mais sobre o Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.