Aparentemente, a inteligência artificial “não esquece” o histórico ruim, ao contrário da comunidade cripto, escreveu o detetive on-chain ZachXBT.

Crypto Rover, um famoso influenciador da comunidade de ativos digitais, escreveu em uma postagem no X no domingo (20/07). Na mensagem, ele prometia US$ 1.000 em Ethereum depois que a principal altcoin ultrapassasse a marca de US$ 3.750.

O ETH ganhou 3,5% e vale cerca de US$ 3.800, no momento da redação deste artigo. Ademais, o valor de mercado ultrapassou US$ 450 bilhões.

O sentimento mudou rapidamente depois que Grok, a IA do X, começou a apontar um esquema de pump-and-dump que Crypto Rover promoveu em maio de 2023.

So Crypto Rover tagged Grok to select a winner for a giveaway and it began replying about his involvement in pump and dump schemes and sketchy promotions and is refusing to select a winner. pic.twitter.com/DOScvr5dWk — ZachXBT (@zachxbt) July 21, 2025

As respostas, que ZachXBT salvou como capturas de tela, foram removidas da postagem de Crypto Rover no X.

Crypto Rover em esquemas de pump and dump

De acordo com as capturas de tela, Grok apontou claramente para a investigação de ZachXBT. Além disso, estampou alegações do envolvimento do influencer em esquemas de pump and dump.

Em resumo, nas respostas, Grok escreveu aos seguidores do influenciador que pediam para serem escolhidos como vencedores do sorteio, que ‘se absteria de selecionar um vencedor para evitar endossar riscos potenciais’.

ZachXBT compartilhou sua investigação do ano passado sobre o dump do token STONED de Crypto Rover. Pelo qual, recebeu US$ 10.000 e 1% do fornecimento por promovê-lo.

No entanto, Crypto Rover abandonou o projeto e vendeu imediatamente os tokens, apesar de prometer manter os ativos ‘durante toda a próxima alta‘.

