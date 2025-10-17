Resumo da notícia

Victoria Galasso atua há cinco anos na área de tributação e planejamento de patrimônio em criptoativos.

Potencial de ganho do profissional é alto: contratos chegam a US$ 20 mil e consultorias têm hora premium pela escassez de especialistas.

Brasil vive, segundo ela, uma ‘asfixia fiscal’ que estimula fuga de capital e aumenta a demanda por soluções em cripto.

Contar com um profissional do tributário que entenda de cripto deixou de ser um luxo raro para virar uma necessidade operacional de todo investidor e empresa que pretende escalar no Brasil. É com esse pensamento que Victoria Galasso, CEO da Liberaction, construiu um nicho que, em entrevista exclusiva ao Coinspeaker, ela mesma descreve como ‘o trabalho mais carente do mercado cripto no país’.

Formada em Direito e com especializações em criptoativos, finanças descentralizadas e declaração de ativos digitais no exterior, Galasso começou a carreira na Suíça, onde se tornou investidora em piscinas de liquidez e acumulou experiência prática. Em seguida, abriu a própria empresa no Brasil.

Hoje, a Liberaction oferece soluções completas de planejamento patrimonial e tributário para investidores e empresas que operam com blockchain. Aliás, segundo ela, esse é um nicho ainda praticamente inexplorado.

A virada de chave para a CEO veio quando passou a ser procurada por pessoas que queriam entender como declarar ganhos ou estruturar patrimônio digital de forma segura:

De um lado você tinha advogados e contadores extremamente qualificados, mas que não entendiam nada de criptoativos. Do outro, pessoas com muito patrimônio em cripto e sem ninguém para atendê-las. Eu vi esse buraco no mercado e decidi que ia ser a pessoa que atenderia.

A fundação da Liberaction foi um movimento natural, diz ela. Galasso começou atendendo a indicações de empresas de internacionalização, oferecendo consultorias sobre imposto de renda e estruturação de holdings no exterior.

Com o tempo, o escopo aumentou e, na visão da CEO, a consolidação desse modelo revelou um novo desafio: a escassez de profissionais qualificados para atender à crescente demanda.

Poucos profissionais para uma demanda crescente no mercado cripto

Foi assim que surgiu a ideia da mentoria. A CEO explica:

A maior dor que eu estou tendo hoje está na parte de contratação. Não tem profissionais qualificados. Eu ainda sou a única pessoa fazendo isso. O custo de formar dentro da empresa é muito alto e eu tenho um problema de escala.

Segundo ela, a falta de pessoal fez com que a empresa chegasse a adotar filas de espera de até seis meses para novos clientes.

A mentoria surgiu para solucionar o meu problema de escalabilidade. Hoje os meus clientes têm que entrar em fila. Andorinha sozinha não faz verão.

O programa foi desenhado para formar novos especialistas em tributação e estruturas internacionais aplicadas ao mercado cripto. Ela resume:

Basicamente, eu vou ensinar os novos profissionais a fazerem o que eu faço.

Nesse sentido, a proposta cobre desde os fundamentos de blockchain e mercado cripto até a aplicação prática de estruturas legais e financeiras.

Eu vou ensinar cripto do zero, depois Direito do zero, e no final a gente vai unir esses dois dizendo como fazer soluções específicas.

O conteúdo tem foco prático e, segundo Galasso, prepara profissionais para atender uma demanda reprimida e altamente rentável.

Normalmente um contrato de prestação de serviço nessa área vai estar em torno de US$ 20 mil. As consultorias também têm um valor bem alto por hora. Justamente por ser tão escasso e exclusivo, o potencial de lucro é muito alto.

Além disso, ela destaca que a atuação não é restrita a advogados.

Você vai trabalhar em parceria com advogados. Se tiver o conhecimento, mas não puder assinar a documentação, está tudo bem. Pode trabalhar com outras pessoas que podem fazer isso por você.

De onde vem a demanda?

O Brasil figura entre os países de todo o mundo que mais investem em criptomoedas promissoras. Desse modo, a executiva acredita que a empregabilidade na área é gigantesca.

Eu tenho o mercado inteiro e só eu estou atuando. Muitas empresas do ramo têm dificuldade em contratar e não têm operacional suficiente. Então a empregabilidade é muito grande.

Questionada sobre por que ainda não há concorrentes diretos, Galasso foi direta ao afirmar que seu serviço é de ponta a ponta.

Existem prestadores de serviços similares, mas fracionados. O contador faz imposto de renda, mas não sabe abrir empresa no exterior. O advogado faz estrutura offshore, mas não sabe vincular à blockchain. Quem entende de blockchain não sabe fazer contatos com bancos internacionais para ter liquidez.

Conforme avalia, o Brasil é um ‘mercado limitado, onde as pessoas não vão para fora se qualificar’.

E ainda têm medo. Quando você toca no assunto de criptoativos, muitos advogados e contadores têm a cabeça fechada com receio de aprender coisas novas. Preferem continuar fazendo os mesmos serviços, mas esses serviços estão saturados.

‘O Brasil e uma lástima tributária’, critica

A visão de Victoria sobre o ambiente fiscal brasileiro também corrobora seu argumento.

Hoje a gente vive uma asfixia fiscal. O Brasil é uma lástima tributária. O governo decidiu ignorar completamente a curva de Laffer. Ele acha que quanto maior for a alíquota de imposto, mais vai arrecadar, e a gente sabe que não é verdade. Isso leva à fuga de capital.

Para ela, o cenário cria oportunidades para quem domina o uso de cripto como ferramenta de eficiência.

Na crise, uns choram, outros vendem lenço. Eu estou ensinando a fazer o lenço.

Na sua avaliação, as estruturas offshore se tornaram indispensáveis para investidores que buscam simplificar operações e proteger patrimônio.

Quem consegue proteger o investidor e sabe ajudar as pessoas a fugirem do risco fiscal e da inflação lucra muito. Isso leva também a taxa de juros, quem souber soluções de cripto de empréstimo com juros baixos também lucra muito.

Ela dá um exemplo:

Imagina um investidor cripto que é obrigado a reportar a cada transação. Por serem automatizadas, isso é praticamente impossível. Quando ele opera por meio de uma estrutura offshore, passa a reportar apenas balanços gerais. Ele não precisa falar quais ativos tem ou quais transações faz. Além disso, só o fato de tirar o patrimônio de um país que quer te asfixiar e colocar em uma jurisdição feita em prol do investidor já é muito bom. Você consegue não só otimizar a carga tributária, mas também trazer proteção e simplicidade na hora de operar.

Portanto, a executiva defende que a democratização desse conhecimento é parte essencial de sua missão. Além da mentoria, ela criou um ebook acessível sobre finanças e criptoativos para iniciantes e incluiu especialistas convidados nas aulas, como representantes da Ledger no Brasil para ensinar autocustódia.

Falta de inovação cria oportunidades para novos players

A fundadora da Liberaction acredita que a falta de inovação entre profissionais tradicionais é justamente o que cria espaço para novas carreiras com perfil multidisciplinar. Especialmente no mercado cripto.

O problema do Brasil é que existem muitos profissionais da mesma área, como médicos e advogados, e eles ganham cada vez menos. Quem se destaca é quem vai lá fora, traz um conhecimento diferente e traz soluções novas. Eu fui essa pessoa que desbravou esse caminho.

Algumas das soluções, diz, foram desenvolvidas a partir das próprias experiências de investimento.

Eu comecei a usar o meu próprio capital e as minhas experiências para traçar soluções. Conseguir fazer fluxo de caixa via blockchain para estruturas offshore de forma legal é muito difícil, porque o Brasil ainda está completamente atrasado. Ainda nem entendeu o que é cripto, muito menos conseguiu consolidar isso em leis que permitam esse tipo de solução. Então é preciso criar tudo do zero.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.