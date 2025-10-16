Ripple expande negócios na África em parceria com Absa Bank

Resumo da notícia

Ripple firmou parceria com o Absa Bank para oferecer custódia institucional de ativos digitais na África do Sul.

A empresa também avança no continente com a stablecoin RLUSD e pagamentos via Chipper Cash.

O token XRP enfrenta resistência em torno de US$ 2,60 e suporte forte próximo de US$ 2,40.

A Ripple anunciou uma nova etapa em sua estratégia para 2025 na África. A empresa acaba de firmar uma parceria com o Absa Bank, um dos maiores bancos do continente, para oferecer serviços de custódia institucional de ativos digitais na África do Sul.

O acordo visa criar uma base segura para o crescente mercado de tokenização e criptomoedas na região. Segundo Reece Merrick, diretor-gerente da Ripple para a região:

Nosso objetivo é desbloquear o potencial dos ativos digitais no continente.

Today, we’re excited to announce that @AbsaSouthAfrica, one of Africa’s leading financial institutions, is now @Ripple’s first major custody partner in Africa: https://t.co/9FQ5GTxMnK We’re bringing institutional digital asset custody to South Africa, providing the secure and… — Ripple (@Ripple) October 15, 2025

Ripple busca expansão estratégica

O movimento consolida a presença da empresa em um mercado que tem mostrado crescente abertura para a inovação financeira. O Absa Bank fornecerá infraestrutura de nível institucional, oferecendo segurança e conformidade para investidores que buscam exposição a criptomoedas promissoras.

A parceria com o Absa Bank é parte de uma ofensiva mais ampla da Ripple na África, após um movimento semelhante na Europa.

Afinal, em março, a companhia já havia unido forças com a provedora de pagamentos Chipper Cash, visando melhorar remessas internacionais e reduzir custos de transferências.

Em seguida, em setembro, a Ripple lançou sua stablecoin RLUSD no continente, com suporte da VALR, a maior exchange de criptomoedas da África, e da empresa de pagamentos Yellow Card.

Portanto, as iniciativas da empresa indicam uma estratégia coordenada para integrar pagamentos, stablecoins e custódia sob uma mesma estrutura.

Aliás, o anúncio da Ripple acontece em um momento de evolução regulatória no continente. Por exemplo, um novo projeto de lei sobre ativos digitais no Quênia busca criar um marco jurídico claro para prestadores de serviços de ativos virtuais, o que pode impulsionar a adoção institucional e comercial.

Mercado de XRP reage com cautela

Por outro lado, o desempenho do token XRP no mercado segue instável. O ativo é negociado em torno de US$ 2,50, com forte resistência próxima de US$ 2,60 e suporte técnico na faixa entre US$ 2,45 e US$ 2,40.

Dados da Binance Futures mostram uma barreira de compra superior a US$ 36 milhões nesse nível, enquanto uma parede de venda de mais de US$ 34 milhões limita o avanço.

Portanto, a expansão africana contrasta com o comportamento recente do XRP, que enfrenta volatilidade e ceticismo de uma parte da comunidade. Também há expectativa em torno da possível criação de um ETF de XRP, confirmada pela CBOE, o que reforça o crescente interesse institucional na moeda.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.