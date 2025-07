Resumo da notícia

As autoridades federais encerraram a investigação criminal após não encontrarem provas de irregularidades por parte de Powell no caso da organização sem fins lucrativos.

Documentos judiciais revelam que os membros do conselho do Verge Center teriam ocultado comunicações importantes durante o processo de investigação civil.

A carta de indeferimento do DOJ ajuda a restaurar a reputação de Powell, enquanto a Kraken se prepara para uma possível abertura de capital nos Estados Unidos.

O departamento de Justiça (Department of Justice – DOJ) dos EUA encerrou discretamente a investigação sobre Jesse Powell, fundador da Kraken. A instituição americana devolveu dezenas de laptops, telefones e dispositivos apreendidos durante uma batida do FBI na casa do empresário cripto em 2023.

Ao contrário do que inicialmente a mídia divulgou, a investigação não tinha nada a ver com a gestão de Powell na Kraken.

Em vez disso, ela se concentrou em alegações feitas por membros do conselho do Verge Center for the Arts, uma organização sem fins lucrativos com sede em Sacramento fundada por Powell em 2008.

A disputa destacou alegações de acesso ilegal às contas do Slack e do Google de Powell depois que saiu do conselho da Verge.

Powell sempre afirmou que não hackeou nem perseguiu ninguém, alegando que os executivos da Verge tentaram removê-lo em segredo. Por isso, alteraram as credenciais da conta e lançaram um novo domínio.

No entanto, Powell entrou com uma ação por difamação no ano passado. Mas novos documentos judiciais confirmam que o DOJ encerrou totalmente a parte criminal do caso.

Powell divulgou uma declaração por e-mail à Fortune:

A invasão do FBI em minha casa foi devastadora, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ainda é chocante que a invasão tenha sido baseada em acusações infundadas do Verge Center for the Arts contra mim. Eu sabia que não tinha feito nada de errado, e as descobertas em meu processo por difamação contra o Verge mostraram que isso é inegável.

Consequências para o conselho do Verge com o surgimento da carta de indeferimento

O departamento de Justiça formalizou a decisão em uma carta de indeferimento, que enviou à equipe jurídica de Powell no início deste mês.

O advogado Brandon Fox disse que a carta ajudará a reparar os danos à reputação de Powell e da Kraken. Ao menos enquanto a bolsa cripto continua se preparando para uma possível abertura de capital nos Estados Unidos.

Documentos judiciais alegam que os membros do conselho da Verge não divulgaram comunicações internas importantes durante o processo. Um membro do conselho, Phil Cunningham, também consultor jurídico da organização sem fins lucrativos, se recusou a comentar.

Separadamente, a Verge continua a operar na cena artística de Sacramento, depois que Powell doou mais de US$ 1 milhão.

Nem Powell, nem as autoridades federais divulgaram se recuperaram algum Bitcoin (BTC) ou ativo digital dos dispositivos devolvidos. O material foi confiscado quando o Bitcoin estava sendo negociado por cerca de US$ 23.000.

Até hoje, o preço do Bitcoin oscila perto de US$ 120.000, refletindo a escala do risco potencial dos ativos em apreensões governamentais exageradas.

