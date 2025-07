Resumo desta notícia:

Ripple confirma intenção de seguir as regras do MiCA para atuar na Europa.

Luxemburgo vira centro estratégico para grandes empresas cripto.

Licença na Europa pode fortalecer a posição da Ripple no setor regulado.

A Ripple confirmou oficialmente que está se preparando para solicitar uma licença sob o novo regulamento da Europa de mercados em criptoativos (MiCA). Trata-se de uma movimentação estratégica para expandir sua atuação na União Europeia.

Em comunicado enviado ao Cointelegraph, um porta-voz da empresa destacou:

A Ripple pretende estar em conformidade com o MiCA, pois reconhecemos uma oportunidade significativa no mercado europeu.

A declaração reforça o posicionamento da empresa como uma das líderes globais em soluções de pagamento baseadas em blockchain, especialmente após o registro de sua subsidiária Ripple Payments Europe S.A. em Luxemburgo, ocorrido no final de abril.

Ripple mira Luxemburgo como base na Europa

A iniciativa ocorre em um momento de transformação regulatória no bloco europeu. Afinal, o MiCA entrou em vigor recentemente, estabelecendo regras claras para a operação de empresas de criptoativos dentro da União Europeia. E Luxemburgo tem se destacado como um dos principais destinos para companhias que buscam essa conformidade.

Segundo reportagem do Ledger Insights, publicada nesta terça-feira (15), a Ripple teria solicitado uma licença de instituição de moeda eletrônica no país. Embora a empresa não tenha confirmado nem negado a informação, afirmou que, no momento, não há atualizações a fornecer.

Aliás, Luxemburgo tem atraído gigantes do setor cripto graças à sua estrutura regulatória sólida e alinhada ao MiCA. No fim de junho, por exemplo, a Coinbase (exchange norte-americana listada em bolsa) obteve sua licença MiCA junto à Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) e declarou Luxemburgo como sua sede oficial na União Europeia.

Outras empresas seguiram o mesmo caminho. A Bitstamp, uma das exchanges mais antigas em operação, também recebeu uma licença de prestadora de serviços com criptoativos no país, enquanto a Clearstream Banking, que participa dos testes do euro digital conduzidos pelo Banco Central Europeu (BCE), mantém uma autorização similar.

Em janeiro, foi a vez do Standard Chartered, um dos maiores bancos globais, lançar seus serviços de ativos digitais na Europa após ser licenciado pelas autoridades de Luxemburgo.

Regulação rígida segue em vigor

Apesar do ambiente receptivo para negócios, Luxemburgo não é leniente com o setor cripto. Só para exemplificar, em maio, uma avaliação nacional de risco classificou os provedores de serviços com ativos virtuais como entidades de alto risco para lavagem de dinheiro.

O relatório ainda reforçou a necessidade de controles rigorosos, destacando a vulnerabilidade do setor à exposição a crimes financeiros. Essa abordagem rigorosa, no entanto, é vista por muitas empresas como um sinal positivo.

Afinal, a clareza regulatória oferecida pelo MiCA e a postura pró-mercado de Luxemburgo formam um cenário que combina segurança jurídica e ambiente de inovação. E isso tem atraído players como a Ripple, que busca ampliar sua atuação global, inclusive na Europa, com foco em conformidade.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.