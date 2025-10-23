Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Fed abre as portas para as criptomoedas: qual o impacto no mercado?

Bitcoin ultrapassou US$ 112 mil após anúncio do Fed.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Fed abre as portas para as criptomoedas: qual o impacto no mercado?

Resumo da notícia

  • Nova política permitirá liquidações diretas e mais rápidas entre bancos e empresas cripto.
  • Fed muda o tom regulatório, adotando cooperação em vez de isolamento.
  • Movimento legitima o blockchain como infraestrutura financeira reconhecida oficialmente.
  • Bitcoin Hyper (HYPER) surge como destaque, levando o DeFi à rede do Bitcoin.

O Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos anunciou planos para permitir que empresas cripto e fintechs licenciadas tenham acesso direto à sua rede de pagamentos.

Em seguida, o Bitcoin (BTC) ultrapassou a marca de US$ 112 mil pela primeira vez desde o início do ciclo atual e voltou a dominar as manchetes na terça-feira (21/10).

A decisão representa o primeiro passo de integração formal entre o sistema financeiro tradicional e o ecossistema blockchain. O mercado recebeu isso como um dos sinais mais otimistas dos últimos anos.

De acordo com a Reuters, o novo programa prevê ‘contas simplificadas’ para empresas digitais, permitindo liquidações mais rápidas, menos intermediários e maior transparência nas transações.

Embora sem privilégios de crédito ou empréstimo, o movimento é simbólico. Afinal, o banco central mais poderoso do mundo acaba de reconhecer a criptoeconomia como parte legítima da infraestrutura de pagamentos.

Fed muda de postura e reacende confiança institucional

O novo posicionamento do Federal Reserve ocorre após meses de forte escrutínio sobre o setor. Agora, em vez de isolamento regulatório, o discurso é de cooperação e integração, marcando uma mudança de paradigma. Segundo o analista Mike McGlone, da Bloomberg Intelligence:

O Fed está reconhecendo que o blockchain não é concorrência, mas evolução.

A medida impulsionou um rali imediato no mercado. O BTC chegou a US$ 113.200, enquanto o valor total das criptomoedas voltou a superar US$ 3,8 trilhões.

Até as principais altcoins se beneficiaram: o Ethereum (ETH) subiu para a faixa de US$ 4.000, e a Solana (SOL) também avançou, acompanhada por ganhos de XRP e Cardano (ADA).

Nas redes sociais e entre gestoras institucionais, a narrativa foi unânime. O sentimento geral é de que o anúncio representa o início de uma ‘fase de desbloqueio institucional’, em que bancos, fintechs e protocolos blockchain poderão operar no mesmo sistema financeiro.

Contexto macroeconômico favorece a retomada

Além do impacto técnico, o cenário macroeconômico também se mostra favorável. Com inflação em desaceleração, juros próximos ao pico e maior abertura regulatória, o ambiente para ativos de risco está mais positivo.

Analistas apontam que a iniciativa do Fed pode aumentar a liquidez, reduzir custos de transação e legitimar o uso de stablecoins dentro da economia americana.

Na prática, isso consolida o Bitcoin como ‘ouro digital’, ou seja, um ativo de reserva cada vez mais aceito por instituições e governos.

O novo ciclo das altcoins

O otimismo não é restrito ao BTC. Afinal, o Ether vem reforçando seu papel como principal rede para liquidez institucional, enquanto a Solana segue consolidada como a blockchain de maior crescimento em aplicações de pagamento e DeFi.

O SOL, que chegou a cair para US$ 8 em 2022, já acumula alta superior a 2.000% desde então. Agora, beneficia-se diretamente da entrada de capital institucional.

Segundo o estrategista Dan Tapiero, o novo posicionamento do Fed pode acelerar o próximo ciclo de alta. Desse modo, tokens ligados à infraestrutura (como Solana, Avalanche e Base) ganham relevância no mercado de capitais descentralizado.

Embora o salto de preço possa levar a realizações pontuais de lucro, os fundamentos do mercado seguem cada vez mais sólidos.

Um novo capítulo para o Bitcoin e para o sistema financeiro

Se o BTC permanecer acima de US$ 110 mil, os analistas projetam uma expansão gradual rumo a US$ 120 mil~US$ 125 mil no curto prazo e entre US$ 140 mil e US$ 150 mil até o início de 2026. De acordo com o economista Alex Krüger:

O Fed não deu só um rali ao Bitcoin, deu legitimidade.

Em suma, a decisão do Federal Reserve simboliza o que muitos chamam de ‘momento de integração cripto-bancária’.

Ao abrir suas portas para fintechs e empresas de blockchain, o banco central americano reconhece que o futuro das finanças é híbrido, digital e descentralizado.

O Bitcoin, por sua vez, continua cumprindo seu papel de ser o elo entre esses dois mundos. Nesse sentido, uma oportunidade única se desenha para projetos que ampliam as possibilidades de uso do Bitcoin.

É o caso do Bitcoin Hyper, que traz uma segunda camada para o Bitcoin, possibilitando o uso do maior criptoativo de todos em diversas aplicações DeFi.

Bitcoin Hyper: o momento certo para aproveitar a virada do Fed

previsão de preço do Bitcoin Hyper. Imagem oficial do projeto

A guinada do Federal Reserve em direção à integração das criptomoedas reacendeu o apetite por ativos ligados à infraestrutura financeira descentralizada. Diante disso, um dos maiores beneficiados desse novo ciclo pode ser o Bitcoin Hyper (HYPER).

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER adiciona uma camada DeFi de alta performance ao ecossistema do Bitcoin. Assim, permite aplicações como staking, empréstimos, swaps e pools de liquidez em Bitcoin sem depender de intermediários.

Na prática, ele transforma o BTC em um ativo produtivo, capaz de gerar rendimento e manter a liquidez dentro do blockchain.

Com o Fed abrindo espaço para soluções cripto dentro do sistema financeiro tradicional, o mercado tende a buscar projetos que unam solidez e utilidade real. E é exatamente nessa interseção que o HYPER se destaca.

Analistas enxergam o token como um dos poucos capazes de capturar o fluxo institucional que está se formando, combinando a segurança do Bitcoin com a escalabilidade da rede Solana.

Diante desse cenário, o momento atual pode representar uma oportunidade estratégica para investidores entrarem antes da próxima onda de valorização.

Conheça o Bitcoin Hyper agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados