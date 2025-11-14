Resumo da notícia

Rumores citaram venda de 33 mil BTC da reserva de 641.692 BTC.

Saylor respondeu que a empresa está comprando mais BTC.

O Bitcoin caiu para perto de US$ 95,3 mil com forte pressão vendedora.

Michael Saylor, presidente executivo da Strategy, rebateu rumores de que a empresa estaria vendendo parte de seu tesouro de Bitcoin (BTC).

Os boatos ganharam força no X, mas Saylor e outros afirmam que nada disso aconteceu e a empresa segue acumulando criptomoedas.

Venda de BTC na Strategy movida por rumores

A Strategy mantém 641.692 BTC, adquiridos por US$ 47,54 bilhões a um preço médio de US$ 74,1 mil. Ela comprou mais 487 BTC menos de uma semana atrás.

Agora, o ganho não realizado da gestora com a maior criptomoeda do mercado chega a US$ 20,29 bilhões.

Ou seja, a empresa acumulou BTC por cinco anos e nunca indicou que venderia. Mesmo assim, o usuário Rekt Fencer alegou que a Strategy já vendeu 33 mil BTCs, o equivalente a US$ 3,2 bilhões, e que continuava a vender.

🚨 BREAKING: MICHAEL SAYLOR’S STRATEGY JUST STARTED SELLING BITCOIN. For the first time ever they fell below 1 NAV. They already dumped 33,000 $BTC ($3.2 BILLION) and keep selling every few minutes. IS IT OVER??? pic.twitter.com/nX4jvd3dsI — Rekt Fencer (@rektfencer) November 14, 2025

A publicação afirmou ainda que o NAV caiu abaixo de 1 pela primeira vez. Saylor respondeu apenas: ‘HODL’. Em outro post, reforçou que a Strategy está comprando, não vendendo.

Parte da comunidade reagiu com pânico. Outros mantiveram confiança na empresa.

Bitcoin mantém sinais negativos

O preço do Bitcoin caiu forte nos últimos dias. No dia 13 de novembro, o preço recuou de mais de US$ 100 mil para US$ 98,4 mil, causando US$ 657,9 milhões em liquidações.

Longs sofreram US$ 533,6 milhões em perdas. Shorts perderam US$ 124,3 milhões, no total.

Sendo assim, os ETFs de BTC registraram saídas intensas, lideradas por traders de curto prazo. Os ETFs spot dos EUA tiveram US$ 870 milhões em saídas líquidas, o segundo maior registro da história.

Com isso, a cotação do BTC tocou US$ 96 mil e segue caindo. No momento, negocia em US$ 95,3 mil, com queda de 6,95% em 24h.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.