Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
Resumo da notícia
- Rumores citaram venda de 33 mil BTC da reserva de 641.692 BTC.
- Saylor respondeu que a empresa está comprando mais BTC.
- O Bitcoin caiu para perto de US$ 95,3 mil com forte pressão vendedora.
Michael Saylor, presidente executivo da Strategy, rebateu rumores de que a empresa estaria vendendo parte de seu tesouro de Bitcoin (BTC).
Os boatos ganharam força no X, mas Saylor e outros afirmam que nada disso aconteceu e a empresa segue acumulando criptomoedas.
Venda de BTC na Strategy movida por rumores
A Strategy mantém 641.692 BTC, adquiridos por US$ 47,54 bilhões a um preço médio de US$ 74,1 mil. Ela comprou mais 487 BTC menos de uma semana atrás.
Agora, o ganho não realizado da gestora com a maior criptomoeda do mercado chega a US$ 20,29 bilhões.
Ou seja, a empresa acumulou BTC por cinco anos e nunca indicou que venderia. Mesmo assim, o usuário Rekt Fencer alegou que a Strategy já vendeu 33 mil BTCs, o equivalente a US$ 3,2 bilhões, e que continuava a vender.
🚨 BREAKING:
MICHAEL SAYLOR’S STRATEGY JUST STARTED SELLING BITCOIN.
For the first time ever they fell below 1 NAV.
They already dumped 33,000 $BTC ($3.2 BILLION) and keep selling every few minutes.
IS IT OVER??? pic.twitter.com/nX4jvd3dsI
— Rekt Fencer (@rektfencer) November 14, 2025
A publicação afirmou ainda que o NAV caiu abaixo de 1 pela primeira vez. Saylor respondeu apenas: ‘HODL’. Em outro post, reforçou que a Strategy está comprando, não vendendo.
Parte da comunidade reagiu com pânico. Outros mantiveram confiança na empresa.
We are ₿uying.pic.twitter.com/6g11E9G6pO
— Michael Saylor (@saylor) November 14, 2025
Bitcoin mantém sinais negativos
O preço do Bitcoin caiu forte nos últimos dias. No dia 13 de novembro, o preço recuou de mais de US$ 100 mil para US$ 98,4 mil, causando US$ 657,9 milhões em liquidações.
Longs sofreram US$ 533,6 milhões em perdas. Shorts perderam US$ 124,3 milhões, no total.
Sendo assim, os ETFs de BTC registraram saídas intensas, lideradas por traders de curto prazo. Os ETFs spot dos EUA tiveram US$ 870 milhões em saídas líquidas, o segundo maior registro da história.
Com isso, a cotação do BTC tocou US$ 96 mil e segue caindo. No momento, negocia em US$ 95,3 mil, com queda de 6,95% em 24h.
