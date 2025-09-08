Forward Industries faz aposta bilionária em Solana

Resumo da notícia

A Forward Industries anunciou um investimento de US$ 1,65 bilhão em Solana via PIPE.

As ações da empresa subiram 92% no pré-mercado e fecharam o dia em alta de 50%.

A Galaxy Digital e a Jump Crypto darão suporte estratégico à iniciativa.

A Forward Industries surpreendeu o mercado nesta segunda-feira (8/9) ao anunciar uma colocação privada de US$ 1,65 bilhão para investir em Solana.

A estratégia marca uma transformação na empresa, que antes atuava no setor de produtos médicos e tecnologia. Afinal, agora ela passa a ser uma das maiores tesourarias corporativas dedicadas a criptoativos.

O cofundador da Multicoin Capital, Kyle Samani, assumirá a presidência do conselho da Forward, reforçando o alinhamento estratégico com o ecossistema da Solana.

Também participará do projeto a Galaxy Digital, que fornecerá consultoria e gestão de riscos. Além disso, a Forward terá a parceria da Jump Crypto, que vem desenvolvendo o cliente Firedancer para aumentar a eficiência da rede.

Aposta em Solana fez ações da Forward dispararem 90%

As ações da Forward (FORD) dispararam 92% no pré-mercado, alcançando US$ 31,50. Além disso, fecharam o dia cotadas a US$ 24,66, cerca de 50% acima do preço anterior.

No entanto, o movimento também elevou a volatilidade, e o ativo perdeu parte dos ganhos ao longo do pregão.

Por outro lado, o investimento coloca a empresa entre as maiores detentoras corporativas de um único criptoativo. Também reforça a tendência de ações de criptomoedas, que vem movimentando o mercado.

Se toda a quantia for aplicada, a Forward superará concorrentes como Upexi e DeFi Development Corp. Atualmente, elas detêm mais de 2 milhões de SOL cada, avaliados em cerca de US$ 434 milhões.

Estratégias de tesouraria corporativa incluem novos tokens

A decisão da Forward acompanha uma tendência crescente de empresas que usam cripto como parte de sua gestão de capital. Um exemplo bastante conhecido é o da Strategy, que tem reservas expressivas de Bitcoin (BTC).

No entanto, cada vez mais as empresas estão se voltando às altcoins,

Por exemplo, a HYLQ Strategy Corp adotou o token HYPE como pilar de sua tesouraria, oferecendo aos investidores exposição ao ecossistema Hyperliquid.

Esse modelo dispensa a necessidade de operar diretamente em mercados cripto voláteis, permitindo que os investidores apostem em protocolos descentralizados por meio de ações listadas em bolsa.

Por isso, muitos especialistas enxergam essa abordagem como uma forma inovadora de diversificação e de alinhamento com a próxima fase da economia digital.

A aposta bilionária da Forward pode inspirar outras companhias a seguir o mesmo caminho, fortalecendo o papel das criptomoedas nas estratégias corporativas de longo prazo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.