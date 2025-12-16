Resumo da notícia

A MoonPay anunciou o lançamento do MoonPay Commerce, um novo aplicativo de compras com criptomoedas.

A solução foi desenvolvida exclusivamente para o Solana Mobile Seeker, smartphone Web3 da rede Solana.

O app permite pagamentos diretos em cripto no varejo. Tudo integrado ao Solana Pay, sistema de pagamentos on-chain do ecossistema.

A iniciativa reforça a aposta da Solana em unir hardware, blockchain e aplicações do dia a dia.

Parceria MoonPay e Solana aproxima cripto do uso cotidiano

Conhecida por facilitar a entrada de usuários no mercado cripto, a MoonPay amplia agora sua atuação no consumo direto com ativos digitais. O aplicativo foi desenhado para funcionar dentro do ecossistema do Solana Mobile.

O Seeker é a segunda geração de smartphones Web3 da rede. Ele traz recursos como armazenamento seguro de chaves privadas e identidade on-chain integrada.

A proposta é, basicamente, transformar o celular em uma carteira e, ao mesmo tempo, em um meio de pagamento funcional.

Quais ativos são aceitos no app

O MoonPay Commerce trabalha exclusivamente com ativos da blockchain Solana. Entre eles estão o SOL, stablecoins como USDC e outros tokens SPL considerados de maior liquidez.

O processo de pagamento ocorre via Solana Pay. Isso reduz etapas e elimina intermediários tradicionais do varejo digital.

Por enquanto, o app não oferece suporte a ativos de outras redes. Ou seja, Bitcoin, Ethereum e tokens fora do ecossistema Solana ficam de fora nesta primeira fase.

Ademais, o token SKR, ligado à economia do Solana Mobile, tem papel relevante dentro do ecossistema. No entanto, ele não é utilizado diretamente como meio de pagamento no MoonPay Commerce.

Expansão do ecossistema Solana Mobile

O lançamento do app não veio acompanhado de anúncios de captação ou rodadas de investimento. Mesmo assim, ele se encaixa em uma estratégia mais ampla da Solana Mobile.

A empresa vem incentivando desenvolvedores com programas de apoio. O objetivo é ampliar o número de aplicativos disponíveis na Solana dApp Store.

A integração entre hardware e software é o ponto central dessa estratégia. A ideia é criar experiências Web3 nativas, pensadas desde o início para dispositivos móveis.

Comunidade e desenvolvedores no centro da estratégia

O Seeker também aposta forte na comunidade. Afinal, hackathons e incentivos a desenvolvedores fazem parte do plano para acelerar a adoção do ecossistema.

Embora o código do MoonPay Commerce ainda não esteja disponível publicamente, a presença do app fortalece o catálogo do dispositivo.

Com isso, a Solana Mobile avança em sua proposta, isto é, criar um smartphone onde cripto não é apenas investimento, mas ferramenta de uso diário.

O próximo passo da adoção cripto

Pagamentos em cripto são apenas o começo. Como a tecnologia já está disponível, agora, o desafio é escalar o uso.

Para isso, a infraestrutura precisa acompanhar. Assim, carteiras, integrações e experiência do usuário passam a ser decisivas. Afinal, sem esse suporte, a adoção trava.

O avanço de soluções como o MoonPay Commerce mostra esse movimento e as criptomoedas começam a sair do ambiente puramente financeiro.

Nesse cenário, a carteira cripto deixa de ser apenas um local de armazenamento e vira o ponto de acesso a todo o ecossistema.

O papel da Best Wallet nessa nova fase

A Best Wallet surge justamente nesse contexto. Em suma, a proposta da carteira é simplificar o acesso à Web3, com tudo em uma única interface.

A carteira reúne gestão de ativos, interação com dApps e conectividade com diferentes serviços. Como o foco está na usabilidade, o app entrega menos fricção e mais controle para o usuário.

Diferente de soluções atreladas a um único hardware, a Best Wallet aposta na mobilidade. Assim, o usuário mantém acesso aos seus ativos de qualquer lugar, sem abrir mão da segurança.

Essa abordagem dialoga com a nova fase da adoção cripto. Afinal, não se trata apenas de investir, mas também de usar os tokens. À medida que pagamentos, apps e serviços Web3 ganham espaço, carteiras eficientes se tornam centrais.

E a Best Wallet se posiciona como parte dessa infraestrutura. Basicamente, ela oferece uma camada essencial para transformar criptomoedas em ferramentas do dia a dia.

