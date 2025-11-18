Resumo da notícia

Solana caiu para 3,3 milhões de endereços ativos em novembro.

ETFs de Solana atraem forte demanda institucional.

Memecoins perdem fôlego e saturação afasta o varejo.

Maxi Doge renasce como meme autêntico e viral.

A rede Solana (SOL) registrou em novembro o seu menor número de endereços ativos em um ano, caindo para cerca de 3,3 milhões, segundo dados de DefiLlama e Artemis.

O recuo marca uma queda expressiva em relação ao pico de mais de 9 milhões de usuários em janeiro. Isso reflete a perda de força do mercado das memecoins, anteriormente o principal motor de atividade on-chain.

Mesmo assim, especialistas destacam que a queda no varejo contrasta com um aumento histórico no interesse institucional, já que os ETFs de Solana continuam registrando entradas robustas.

Memecoins esfriam e afetam usuários da rede Solana

A desaceleração começou no início de 2025, acompanhando o declínio do volume de negociação das maiores memecoins, que passaram de um fenômeno diário a um movimento mais concentrado entre poucos traders.

Plataformas como Pump.fun, que antes movimentavam mais de US$ 1 milhão por dia, ainda mantêm atividade relevante, mas com uma participação menor do varejo.

Esse cenário indica uma reorganização mais ampla no mercado cripto, no qual a especulação cede espaço para aplicações sustentáveis, como DEXs, tokenização de ativos reais e plataformas de previsão.

Para os analistas, trata-se de um processo natural de maturação da rede, após meses impulsionados por ciclos rápidos de hype.

No mercado, o SOL opera sob leve pressão, negociando próximo de US$ 154. Mesmo com uma queda de 25% nos últimos 30 dias, o ecossistema mantém mais de US$ 10 bilhões em TVL, com protocolos como Jupiter, Kamino e Jito liderando no setor DeFi.

ETFs de SOL seguem caminho inverso

Enquanto o uso on-chain diminui, os ETFs de Solana exibem forte tração entre investidores institucionais. Em novembro, fundos de Solana superaram inclusive ETFs de Bitcoin e Ethereum em novos aportes.

O Spot Solana ETF da Bitwise (BSOL) captou US$ 12,5 milhões em apenas um dia, enquanto o GSOL da Grayscale adicionou outros US$ 5,2 milhões. Em conjunto, os ETFs americanos de Solana já superam US$ 369 milhões em ativos sob gestão.

Analistas interpretam o movimento como um sinal claro de confiança institucional no papel de longo prazo da Solana.

Velte Lunde, da K33 Research, aponta que a taxa de administração de 0,20% do BSOL, aliada à vantagem de listagem antecipada, fortaleceu a demanda.

A recente inclusão de opções de ETFs de Solana na Bolsa de Nova York amplia ainda mais a liquidez e os instrumentos de hedge disponíveis para investidores profissionais.

Rede Solana atravessa fase de transição

Apesar da queda na atividade diária, o ecossistema demonstra resiliência e começa a diversificar suas bases.

Os desenvolvedores estão priorizando aplicações mais estáveis e capazes de gerar fluxo contínuo de usuários, reduzindo a dependência de ciclos especulativos.

A leitura predominante entre analistas é de que a Solana não está perdendo relevância, mas sim migrando para um perfil mais híbrido.

Atualmente, os traders estão se guiando menos para memecoins e mais por produtos financeiros, infraestrutura e soluções institucionais.

Maxi Doge resgata o DNA original do meme

A queda acentuada das memecoins construídas em Solana deixa claro que o mercado começou a rejeitar os tokens que dependem apenas de hype temporário e narrativas infladas.

Em resumo, o declínio no volume, a redução no número de usuários ativos e a saturação de projetos genéricos mostram que o público está cansado de ‘mais do mesmo’.

Esse desgaste abre espaço para algo que parecia estar desaparecendo, isto é, as memecoins que realmente carregam a essência cultural dos memes.

E é justamente nesse vácuo que o Maxi Doge (MAXI) começa a ganhar relevância. Em vez de tentar se passar por um token de utilidade ou prometer tecnologias mirabolantes, o MAXI abraça seu papel de meme, ou seja, exagerado, caricato, espalhafatoso e feito para viralizar.

É essa autenticidade que o diferencia em um mercado cheio de cópias. Enquanto muitas memecoins Solana foram esvaziadas por expectativas que nunca conseguiram cumprir, o Maxi Doge cresce ao fazer exatamente o contrário.

Ele entrega humor, identidade, estética e exagero, sem tentar ser algo que não é. Para milhares de investidores, isso não é só refrescante, mas uma volta às origens do que tornou o universo dos memes tão poderoso no mercado cripto.

