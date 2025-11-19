VanEck lança segundo ETF de staking de Solana com taxa zero

Resumo da notícia

A VanEck isentou todas as taxas até fevereiro de 2026, combinando 0,30% de taxa do patrocinador e 0,28% do provedor de staking para exposição sem custo.

A Bitwise mantém a dominância de mercado, com 98% das entradas em ETFs de Solana e taxa de gestão permanente de 0,20%.

A SOL Strategies opera uma infraestrutura de validação com certificação ISO 27001, gerenciando mais de US$ 437 milhões em ativos digitais em staking.

A VanEck lançou o VanEck Solana ETF na segunda-feira (17/11), tornando-se o segundo produto de staking de Solana negociado nos EUA.

Agora, o fundo está disponível na Cboe BZX Exchange com o ticker VSOL. Ele tem sua taxa de patrocinador de 0,30% isenta até 17 de fevereiro de 2026 ou até os ativos atingirem US$ 1 bilhão, segundo anúncio da VanEck.

A SOL Strategies também concordou em isentar sua taxa de provedor de staking de 0,28% durante o mesmo período. Com isso, o Solana (SOL) subiu 3,2% após o anúncio do lançamento.

A Gemini Trust Company atua como custodiante primária, e a Coinbase Custody Trust Company fornece serviços adicionais de custódia, conforme um prospecto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) do último domingo (16/11).

Enquanto isso, o State Street Bank and Trust Company gerencia a custódia do caixa e a administração do fundo. Já a VanEck Associates Corporation forneceu US$ 10 milhões para financiar o fundo cripto no dia 29 de outubro.

A SOL Strategies opera a infraestrutura de staking usando seu validador Orangefin, com certificações ISO 27001 e SOC 2, conforme comunicado da empresa. A firma gerencia mais de US$ 437 milhões em ativos staked na rede de validadores.

Fundo cripto com Solana e staking

A VanEck registrou o primeiro pedido de ETF de Solana na SEC no dia 27 de junho de 2024. No entanto, a Bitwise lançou seu produto BSOL antes, no dia 28 de outubro deste ano, focando em uma das melhores altcoins do mercado.

A cronologia de registros estabelece a VanEck como a primeira a enviar documentação regulatória envolvendo a criptomoeda. Enquanto isso, a Bitwise garantiu a vantagem de mercado três semanas antes.

O fundo concorrente da Bitwise acumulou US$ 497 milhões em ativos e capturou aproximadamente 98% das entradas em ETFs de Solana até início de novembro.

A negociação de opções começou recentemente, no dia 11 de novembro. O BSOL cobra 0,20% de taxa de gestão e mantém em staking até 100% dos ativos via validador Helius, gerando recompensas líquidas de 7,20%.

Já o BSOL registrou US$ 57 milhões em volume no primeiro dia, ficando ligeiramente atrás do ETF XRP da Canary Capital, com US$ 58 milhões.

O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, classificou ambos os lançamentos como excepcionais entre os 900 ETFs que estrearam em 2025.

Congrats to $XRPC for $58m in Day One volume, the most of any ETF launched this year (out of 900), BARELY edging out $BSOL's $57m. The two of them are in league of own tho as 3rd place is over $20m away. pic.twitter.com/MjsOeceeNb — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Contexto de mercado para fundos cripto

A estrutura de ETF com staking aproveita a clareza regulatória fornecida pela SEC em maio deste ano para redes proof-of-stake. A Grayscale adicionou capacidades de staking aos seus ETFs de Ethereum em outubro e solicitou a conversão do GSOL Trust em um ETF com funcionalidades de staking.

Agora, a VanEck gerencia US$ 171,7 bilhões em ativos totais, dos quais US$ 5,2 bilhões em soluções de ativos digitais globalmente. Anteriormente, em 2024, o gestor havia lançado o HODL Bitcoin ETF e o ETHV Ethereum ETF.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.