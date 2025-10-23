Resumo da notícia

O Foxbit Pay, solução da Foxbit Business, agora está integrado às plataformas da Shipay, expandindo pagamentos com criptomoedas.

A solução alcança mais de 400 softwares e 2 milhões de clientes em todo o Brasil.

A novidade conecta lojas físicas, e-commerces e sistemas de gestão (ERP).

O Grupo Foxbit, um dos pioneiros do mercado de criptoativos no Brasil, anunciou uma nova etapa em sua estratégia de expansão. O Foxbit Pay, solução de pagamentos da Foxbit Business, agora está totalmente integrado à infraestrutura da Shipay, empresa de tecnologia especializada na interoperabilidade de meios de pagamento.

Com a novidade, pagamentos com criptomoedas passam a ser aceitos em mais de 400 softwares e plataformas compatíveis com as soluções da Shipay. Isso inclui maquininhas de cartão (POS), sistemas ERP e e-commerces de diversos setores.

A integração conecta o Foxbit Pay a uma base potencial de mais de 2 milhões de clientes ativos, que utilizam sistemas financeiros e de gestão integrados à Shipay em todo o país.

Nova fase de digitalização financeira

Segundo o Grupo Foxbit, a integração entre Foxbit Pay e Shipay é mais do que uma parceria técnica. É uma ponte entre o ecossistema das criptomoedas mais promissoras e o mercado tradicional de pagamentos.

O Foxbit Pay já movimentou mais de R$ 1,3 milhão em transações no último ano. Portanto, a ideia da empresa é permitir que usuários e empresas efetuem pagamentos e recebam valores em criptomoedas de forma ágil e segura.

Agora, com a integração à Shipay, a tecnologia da Foxbit passa a estar presente em ambientes físicos e digitais, desde lojas de rua até grandes plataformas de e-commerce.

Além de aumentar o alcance do pagamento com ativos digitais, a solução proporciona melhorias operacionais para os lojistas. Dessa maneira, também permite que todo o fluxo de pagamentos, de cartões e Pix a criptomoedas, seja centralizado em uma única interface.

Essa centralização reduz a complexidade operacional e ajuda a melhorar o controle financeiro das empresas, integrando-se diretamente aos principais sistemas de gestão empresarial (ERP) e softwares de conciliação disponíveis no mercado.

Cripto como meio de pagamento acessível e seguro

Para os consumidores, a ferramenta Foxbit Pay amplia a praticidade no uso de criptomoedas no dia a dia. A partir de agora, será possível pagar por produtos e serviços em estabelecimentos que utilizam soluções da Shipay, sem a necessidade de conversões manuais nem preocupações com a volatilidade dos preços.

O grande diferencial da solução está na conversão instantânea. Afinal, os valores pagos em cripto são automaticamente transformados em reais (BRL) no momento da transação.

Isso garante que o lojista receba o valor exato da venda em moeda nacional, sem exposição ao risco de variação de preço de ativos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou stablecoins como USDT e USDC. Segundo Ricardo Dantas, CEO do Grupo Foxbit:

Só na Foxbit, são mais de 1 milhão de clientes com acesso ao pagamento com criptomoedas. Ampliar essa acessibilidade é um passo estratégico não apenas para as pessoas, mas para o desenvolvimento de uma nova economia, mais justa e transparente.

Integração com o varejo e interoperabilidade financeira

De acordo com Dantas, a união entre Foxbit e Shipay reflete uma tendência de interoperabilidade no sistema financeiro, alinhada com as transformações trazidas pelo Drex (Real Digital), o projeto de moeda digital emitida pelo Banco Central do Brasil. Segundo ele:

Esse é um momento especialmente relevante. O Drex representa a evolução natural da digitalização financeira, e integrar soluções como o Foxbit Pay às plataformas de pagamento do varejo é uma forma de preparar o mercado para o futuro da economia digital. A Foxbit participa do piloto do Drex desde o início, e essa parceria com a Shipay reforça nosso compromisso com inovação regulada e acessível.

A Shipay, por sua vez, se consolidou nos últimos anos como uma das principais empresas brasileiras em integração de meios de pagamento. Sua tecnologia conecta Pix, cartões, carteiras digitais e, agora, criptoativos, a diversos sistemas de gestão e pontos de venda.

Segundo Charles Hagler, fundador e co-CEO da Shipay, o movimento é um divisor de águas para o varejo:

Um dos maiores impedimentos para o comércio aceitar criptomoedas sempre foi o desconhecimento sobre o tema. O dono do estabelecimento tinha receio de receber e armazenar ativos digitais. A Foxbit Business resolveu esse problema. Agora o comerciante que vende em cripto recebe no mesmo dia, em reais, em seu banco de preferência. Além disso, de forma segura, econômica e integrada ao seu sistema de caixa ou e-commerce.

