Resumo da notícia

O XRPC da Canary Capital alcançou volume de US$ 58 mi no primeiro dia.

O resultado superou mais de 900 ETFs lançados neste ano, incluindo o Bitwise Solana Staking ETF (BSOL).

A Canary Capital ainda aguarda decisão da SEC sobre seus ETFs de HBAR e American Made Crypto.

O ETF de XRP da Canary Capital, XRPC, entrou em negociação há apenas 24 horas e já registrou forte entrada de recursos.

Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, afirmou que o XRPC se tornou o maior lançamento de ETF de 2025. No total, o fundo apresentou um volume de US$ 58 milhões no dia inicial.

Assim, o produto financeiro também superou o ETF de Solana lançado recentemente.

O destaque positivo do ETF de XRP

Balchunas destacou que o ETF de XRP da Canary Capital apresentou o maior volume entre mais de 900 ETFs lançados em 2025, atrelados as maiores criptomoedas do mercado.

Sendo assim, a gestora esperou mais de um ano desde o envio do formulário S-1 à SEC para listar um ETF spot de XRP. Mas, o fundo finalmente estreou no mercado com o XRP.

Agora, o XRPC somou volume de US$ 58 milhões no primeiro dia. Portanto, ele é o primeiro fundo desse tipo nos Estados Unidos, que oferece exposição direta ao token ligado à Ripple.

Congrats to $XRPC for $58m in Day One volume, the most of any ETF launched this year (out of 900), BARELY edging out $BSOL's $57m. The two of them are in league of own tho as 3rd place is over $20m away. pic.twitter.com/MjsOeceeNb — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Ou seja, investidores não precisam manter XRP em carteira própria, mas recebem a mesma exposição ao ativo, sem os riscos percebidos da custódia.

Com o desempenho inicial, o XRPC superou o Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), que começou a ser negociado mno dia 28 de outubro. A expectativa no setor é que outros ETFs de XRP cheguem ao mercado nas próximas semanas.

Contudo, o interesse aumentou após cinco ETFs de XRP, incluindo o XRPC, aparecerem na DTCC.

Canary Capital aguarda decisão da SEC sobre ETF de HBAR

A Canary Capital trabalha no lançamento de outros ETPs cripto. Em setembro, a gestora enviou uma emenda ao S-1 do ETF de HBAR, formalizando a taxa de administração do produto.

O documento indica que o ETF terá taxa de 1,95%, ficando entre os mais caros da categoria.

Em agosto, a empresa também apresentou o formulário S-1 para um ETF de cripto fabricado nos Estados Unidos, outro produto inédito.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.