Resumo da notícia

Gaeco apreendeu 200 máquinas ligadas à mineração de Bitcoin em operação contra pirataria e lavagem de dinheiro.

A ação envolve três estados e inclui o bloqueio de R$ 12 milhões e 118 sites ilegais.

Três suspeitos foram presos e dois continuam foragidos.

O Gaeco apreendeu cerca de 200 máquinas usadas para mineração de Bitcoin durante a Operação Endpoint, realizada na última terça-feira (18/11).

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), os equipamentos funcionavam com energia furtada, o que ampliou a gravidade do caso.

A mineração fazia parte de um esquema de pirataria, servindo para lavar dinheiro. Por isso, gerou preocupação entre as autoridades, uma vez que combinava crimes digitais e consumo clandestino de eletricidade. A ação também teria revelado estruturas sofisticadas de captação de clientes e ocultação de recursos.

Mineração de Bitcoin servia para lavar dinheiro

A polícia cumpriu 19 mandados de busca em cidades do Ceará, Alagoas e Santa Catarina.

As equipes confiscaram mais de R$ 50 mil em espécie e cumpriram três dos cinco mandados de prisão preventiva. No entanto, dois investigados continuam foragidos.

O MPCE destacou que o grupo mantinha operações de pirataria audiovisual e usava máquinas de mineração para lavar dinheiro, reforçando a complexidade da rede criminosa.

Uma das residências investigadas abrigava duas estações de mineração ligadas ao esquema financeiro. A polícia não informou se os criminosos mineravam outras criptomoedas promissoras além do Bitcoin.

Grupo mantinha sites piratas

O grupo usava processadores de pagamento com laranjas para ocultar fluxos financeiros. No entanto, o uso de mineração de Bitcoin para encobrir transações destacou a evolução do crime digital em meio a estruturas cada vez mais complexas.

Segundo o MPCE, as autoridades fecharam 14 empresas e bloquearam 118 sites, além de determinar o congelamento de R$ 12 milhões nas contas dos suspeitos.

O delegado Felipe Ribeiro explicou que os serviços ilegais incluíam plataformas como ‘DezPila’ e ‘Tyflex’. A investigação revelou que os criminosos captavam clientes por meio de redes sociais, páginas hospedadas em serviços populares e canais de mensagens.

Em seguida à operação, ocorreu a queda de domínios dos sites e atividades empresariais suspensas para impedir a continuidade do esquema.

