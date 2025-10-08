Resumo da notícia

GIGGLE atinge US$ 100 milhões em semanas.

Snorter arrecada mais de US$ 4,3 milhões e entra na fase final de pré-venda.

Projeto utiliza tecnologia da Solana para detectar tokens promissores.

Pré-venda oferece staking e integração futura com Ethereum, BNB Chain e Polygon.

A memecoin educacional Giggle (GIGGLE) ultrapassou US$ 100 milhões em valor de mercado apenas algumas semanas após seu lançamento no fim de setembro.

Ao mesmo tempo, o Snorter Bot Token (SNORT) acaba de superar US$ 4,3 milhões arrecadados e entra agora em sua fase final de pré-venda. Trata-se de um projeto criado para identificar as próximas memecoins com potencial de valorização de até 100x.

Com apenas duas semanas restantes, o tempo para entrar no projeto está se esgotando. Depois que a pré-venda terminar, o token será listado em exchanges e o valor de mercado pode mudar drasticamente.

A lógica é simples, se uma memecoin como a GIGGLE pode atingir US$ 100 milhões em questão de semanas, imagine o potencial de uma ferramenta capaz de encontrar tokens promissores antes que se tornem febre e permitir que os traders lucrem logo no início.

Aproveite que, atualmente, o SNORT está sendo vendido por US$ 0,1071 por token, com aumentos graduais até o final do cronômetro da pré-venda.

Binance abre caminho enquanto o Snorter se prepara para a próxima corrida

A Giggle Academy, iniciativa liderada por Changpeng Zhao (CZ), levantou US$ 1,3 milhão em apenas 12 horas após o lançamento.

A arrecadação foi impulsionada pelas taxas de negociação geradas pelo token GIGGLE, um ativo BEP-20 que financia uma plataforma educacional gamificada gratuita sobre matemática, ciência, blockchain e inteligência artificial.

O projeto tem foco social, já que o Giggle Hero Program recompensa educadores e alunos, especialmente em regiões carentes. Ou seja, é uma das memecoins com potencial por ter utilidade prática.

O mercado reagiu rapidamente. Na segunda-feira, o GIGGLE disparou para US$ 117, acumulando alta de 313% desde 24 de setembro, antes de estabilizar em US$ 98,41 e US$ 98 milhões em valor de mercado.

Para efeito de comparação, outra memecoin ligada ao ecossistema Binance, a Memecore (M), atingiu bilhões de dólares em valuation em apenas dois meses.

Isso reforça a especulação de que a Giggle pode seguir um caminho parecido, especialmente pelo seu caráter filantrópico.

Mas, para investidores, o verdadeiro desafio é encontrar esses projetos no momento certo, ou seja, antes da explosão de preço.

É aí que o Snorter entra em cena, permitindo que usuários identifiquem memecoins com baixo valor de mercado e alto potencial de multiplicação.

Construído na Solana pela velocidade, mas pronto para operar em múltiplas redes

O motor de detecção do Snorter atua onde a ação acontece, na blockchain Solana. Conectando-se diretamente aos nós validadores e às filas de transações, o bot detecta novas criações de tokens, adições de liquidez e padrões iniciais de negociação assim que surgem.

Enquanto dashboards públicos ainda atualizam os dados, o Snorter já os enxerga em movimento, oferecendo vantagem em milissegundos.

Mas não basta detectar. Cada token é submetido a um sistema de triagem que filtra contratos inseguros, honeypots e pools rasos de liquidez.

O bot verifica ainda renúncia de propriedade, bloqueio de liquidez e concentração de carteiras, reduzindo os riscos de golpes e exibindo apenas projetos com potencial real.

A execução das operações é instantânea, realizada diretamente no Telegram, com rotas privadas e endpoints RPC personalizados para minimizar front-running e garantir baixa latência.

Além disso, cada nova análise e negociação ajuda o sistema a refinar seus algoritmos de detecção e priorização.

Embora tenha nascido na Solana, o Snorter já está em expansão. A integração com Ethereum ocorrerá após o Token Generation Event (TGE), e o suporte à BNB Chain está em fase final de desenvolvimento.

As redes Polygon e Base também estão no roadmap para implantação futura. Com isso, o Snorter caminha para se tornar um radar multichain de memecoins emergentes, permitindo que traders atuem com antecedência em qualquer blockchain relevante.

As próximas semanas serão decisivas para o Snorter

O projeto entra agora em sua fase mais ativa, concluindo a Fase 2 do roadmap. Esse estágio inclui o teste beta da comunidade, parcerias com influenciadores, o lançamento do bot na Solana, o TGE e distribuição de tokens, além da implementação da bridge entre redes suportadas.

A partir da Fase 3, o foco será expansão com:

Lançamento do bot em redes EVM;

Novas funções no Telegram;

Dashboard de usuário com análises de performance, recompensas e s.

O objetivo é transformar o Snorter em uma infraestrutura de trading cross-chain, não apenas em um bot isolado. Com a pré-venda na reta final (faltam apenas 14 dias), o projeto se aproxima do momento de virada, partindo da construção inicial para uma disrupção em larga escala.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Oportunidade de entrar antes do lançamento oficial

O Snorter está prestes a redefinir o que bots de negociação no Telegram podem fazer. Com a tecnologia pronta para ser lançada, este é o momento ideal para garantir tokens SNORT antes da listagem.

Os interessados podem adquirir tokens diretamente no site oficial do Snorter Bot Token, usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão de crédito. Os tokens comprados podem ficar em staking imediatamente, com APY dinâmico de até 112%.

A equipe recomenda o uso da Best Wallet, carteira não custodial certificada pelo WalletConnect, que exibe saldos de pré-venda diretamente no app e oferece acesso antecipado a novos projetos pela aba Upcoming Tokens.

Disponível no Google Play e App Store, a Best Wallet é considerada uma das melhores carteiras cripto para Bitcoin e Solana.

Para acompanhar as novidades, siga o Snorter no X (Twitter) e no Instagram, e visite o site oficial para garantir sua alocação antes que o tempo acabe.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.