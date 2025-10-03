Coinspeaker

Memecoins disparam com uptober; Snorter se aproxima do fim da pré-venda

Restam 18 dias para garantir SNORT na pré-venda.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Bitcoin sobe 4% e passa de US$ 119 mil.
  • Valor de mercado das memecoins chega a US$ 81 bi.
  • Dogecoin, Shiba Inu e Pepe registram altas expressivas.
  • Snorter arrecada US$ 4,2 milhões antes do lançamento.
  • Restam 18 dias para garantir SNORT na pré-venda.

O mês de outubro, conhecido no mercado cripto como Uptober, começou com força. Afinal, logo de início, as memecoins registraram uma recuperação sólida, e o Bitcoin (BTC) abriu espaço para um cenário mais otimista.

Nesse movimento, o Snorter Bot Token (SNORT) desponta como aliado estratégico dos traders de varejo. O projeto, criado para identificar memecoins promissoras antes do hype, já se prepara para o lançamento ainda este mês.

Baseado na rede Solana e integrado ao Telegram, o bot já arrecadou mais de US$ 4,2 milhões em financiamento inicial. Com isso, garantiu recursos para avançar na tecnologia e disputar espaço com outros bots de negociação que dominam o setor.

Mas o tempo está se esgotando. Afinal, restam menos de 18 dias para o fim da pré-venda. Portanto, a oportunidade de comprar SNORT a apenas US$ 0,1067 por token desaparecerá quando a nova fase começar.

A temporada de caça às memecoins voltou?

Na terça-feira, o mercado cripto iniciou a semana com força. O Bitcoin subiu 4,04% em um único dia, superando os US$ 119 mil no pregão asiático de quarta-feira.

O movimento se espalhou pelo setor, e o mercado cripto como um todo ganhou 3,88% na terça e mais 0,57% antes da abertura europeia.

Enquanto isso, o valor de mercado das memecoins saltou para US$ 81 bilhões, uma alta de 8% em 24 horas, com volumes de negociação de US$ 8,8 bilhões.

As principais memecoins acompanharam o movimento:

  • Dogecoin (DOGE) avançou 9,5%;
  • Shiba Inu (SHIB) 6,1%;
  • Pepe (PEPE) 7,1%.

Já o SPX6900 (SPX), que havia recuado no dia anterior, disparou 17,6% durante a noite, tornando-se a grande vencedora do top 10. O token do Pump.fun (PUMP) também seguiu acumulando ganhos, com alta adicional de 10,5%.

Entre os tokens de menor capitalização, o destaque foi o Aura (AURA), com 59% de valorização, e o Bonk Staked SOL (BONKSOL), que subiu 40%.

Esse cenário reacendeu a pergunta: será que a ‘temporada de caça’ às memecoins voltou? Aliás, foi nesse mesmo período do ano passado que fortunas foram feitas em questão de semanas.

Portanto, se a tendência se repetir, o lançamento do Snorter Bot Token neste mês pode ser o catalisador perfeito. Afinal, ele oferece aos traders uma ferramenta para encontrar os próximos destaques do ciclo memético.

Snorter: o caçador de tokens meme do próximo ciclo

O Snorter foi projetado como a ferramenta definitiva para traders de memecoins que buscam identificar oportunidades antes que elas se tornem febre no varejo.

Ele varre as filas de transações da Solana e feeds de validadores, além das transações pendentes na rede Ethereum, para detectar novos tokens e injeções de liquidez antes de aparecerem em dashboards públicos.

Depois, aplica filtros como profundidade de liquidez, volume, movimentações de baleias, segurança de contrato e análises anti-rug, mostrando apenas as jogadas de alta probabilidade.

Integrado diretamente ao Telegram, o bot permite execução instantânea. Além disso, com sua tecnologia Fast Sniper e endpoints RPC personalizados, o Snorter oferece latência muito menor do que em uma infraestrutura pública, garantindo velocidade e precisão.

Por isso, muitos analistas afirmam que a próxima memecoin que vai definir o ciclo ainda pode estar escondida nos validadores da rede Solana ou nas filas da Ethereum.

Mas, quando ela surgir, o Snorter estará pronto, e seus usuários terão a chance de entrar no case antes da multidão.

O último trimestre de 2024 pode se repetir em 2025?

No fim de 2024, traders que haviam perdido o início do ciclo tiveram sua última chance de embarcar, especialmente na corrida pré-halving do Bitcoin. Foi quando as memecoins explodiram e o Pump.fun se tornou protagonista do boom.

Na época, tokens como Fartcoin (FARTCOIN) e Peanut the Squirrel (PNUT) foram exemplos históricos. O FARTCOIN, lançado em outubro, alcançou US$ 1,2 bilhão em valor de mercado em dezembro e chegou a US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2025. O PNUT, lançado em novembro, atingiu US$ 1,6 bilhão no mesmo mês.

O fenômeno também trouxe os Pudgy Penguins (PENGU), que lançaram token próprio em dezembro e ainda hoje sustentam um market cap próximo de US$ 2 bilhões.

Agora, com sinais de outro trimestre promissor, com o Pump.fun recuperando espaço e volumes em alta, o mercado se pergunta: quais serão os novos tokens que vão liderar o superciclo dos memes de 2025?

Ninguém pode prever com certeza. Mas, se eles surgirem, o Snorter estará lá para identificá-los antes que o mercado perceba.

Snorter: últimos dias para garantir tokens mais baratos

Quando o bot for lançado, o token SNORT será a chave para acessar a plataforma e também dará direito a taxas reduzidas de apenas 0,85%. Com apenas 18 dias restantes de pré-venda, esta é a última oportunidade de adquirir SNORT pelo preço inicial.

Você pode comprar no site oficial usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito. Para mais praticidade, o ideal é usar a Best Wallet, carteira não custodial certificada pelo WalletConnect e considerada uma das melhores do setor.

A Best Wallet exibe os saldos da pré-venda diretamente no app, com processo de claim simples quando os tokens forem liberados. Além disso, garante acesso antecipado a novos projetos na aba Upcoming Tokens.

Disponível no Google Play e na App Store, a carteira também se conecta facilmente ao Snorter, ampliando a experiência do usuário. Acompanhe a comunidade do Snorter no X e no Instagram.

Invista no Snorter Bot agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

