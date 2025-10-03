Resumo da notícia

Bitcoin sobe 4% e passa de US$ 119 mil.

Valor de mercado das memecoins chega a US$ 81 bi.

Dogecoin, Shiba Inu e Pepe registram altas expressivas.

Snorter arrecada US$ 4,2 milhões antes do lançamento.

Restam 18 dias para garantir SNORT na pré-venda.

O mês de outubro, conhecido no mercado cripto como Uptober, começou com força. Afinal, logo de início, as memecoins registraram uma recuperação sólida, e o Bitcoin (BTC) abriu espaço para um cenário mais otimista.

Nesse movimento, o Snorter Bot Token (SNORT) desponta como aliado estratégico dos traders de varejo. O projeto, criado para identificar memecoins promissoras antes do hype, já se prepara para o lançamento ainda este mês.

Baseado na rede Solana e integrado ao Telegram, o bot já arrecadou mais de US$ 4,2 milhões em financiamento inicial. Com isso, garantiu recursos para avançar na tecnologia e disputar espaço com outros bots de negociação que dominam o setor.

Mas o tempo está se esgotando. Afinal, restam menos de 18 dias para o fim da pré-venda. Portanto, a oportunidade de comprar SNORT a apenas US$ 0,1067 por token desaparecerá quando a nova fase começar.

A temporada de caça às memecoins voltou?

Na terça-feira, o mercado cripto iniciou a semana com força. O Bitcoin subiu 4,04% em um único dia, superando os US$ 119 mil no pregão asiático de quarta-feira.

O movimento se espalhou pelo setor, e o mercado cripto como um todo ganhou 3,88% na terça e mais 0,57% antes da abertura europeia.

Enquanto isso, o valor de mercado das memecoins saltou para US$ 81 bilhões, uma alta de 8% em 24 horas, com volumes de negociação de US$ 8,8 bilhões.

As principais memecoins acompanharam o movimento:

Dogecoin (DOGE) avançou 9,5%;

Shiba Inu (SHIB) 6,1%;

Pepe (PEPE) 7,1%.

Já o SPX6900 (SPX), que havia recuado no dia anterior, disparou 17,6% durante a noite, tornando-se a grande vencedora do top 10. O token do Pump.fun (PUMP) também seguiu acumulando ganhos, com alta adicional de 10,5%.

Entre os tokens de menor capitalização, o destaque foi o Aura (AURA), com 59% de valorização, e o Bonk Staked SOL (BONKSOL), que subiu 40%.

Esse cenário reacendeu a pergunta: será que a ‘temporada de caça’ às memecoins voltou? Aliás, foi nesse mesmo período do ano passado que fortunas foram feitas em questão de semanas.

Portanto, se a tendência se repetir, o lançamento do Snorter Bot Token neste mês pode ser o catalisador perfeito. Afinal, ele oferece aos traders uma ferramenta para encontrar os próximos destaques do ciclo memético.

Snorter: o caçador de tokens meme do próximo ciclo

O Snorter foi projetado como a ferramenta definitiva para traders de memecoins que buscam identificar oportunidades antes que elas se tornem febre no varejo.

Ele varre as filas de transações da Solana e feeds de validadores, além das transações pendentes na rede Ethereum, para detectar novos tokens e injeções de liquidez antes de aparecerem em dashboards públicos.

Depois, aplica filtros como profundidade de liquidez, volume, movimentações de baleias, segurança de contrato e análises anti-rug, mostrando apenas as jogadas de alta probabilidade.

Integrado diretamente ao Telegram, o bot permite execução instantânea. Além disso, com sua tecnologia Fast Sniper e endpoints RPC personalizados, o Snorter oferece latência muito menor do que em uma infraestrutura pública, garantindo velocidade e precisão.

Por isso, muitos analistas afirmam que a próxima memecoin que vai definir o ciclo ainda pode estar escondida nos validadores da rede Solana ou nas filas da Ethereum.

Mas, quando ela surgir, o Snorter estará pronto, e seus usuários terão a chance de entrar no case antes da multidão.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe — Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

O último trimestre de 2024 pode se repetir em 2025?

No fim de 2024, traders que haviam perdido o início do ciclo tiveram sua última chance de embarcar, especialmente na corrida pré-halving do Bitcoin. Foi quando as memecoins explodiram e o Pump.fun se tornou protagonista do boom.

Na época, tokens como Fartcoin (FARTCOIN) e Peanut the Squirrel (PNUT) foram exemplos históricos. O FARTCOIN, lançado em outubro, alcançou US$ 1,2 bilhão em valor de mercado em dezembro e chegou a US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2025. O PNUT, lançado em novembro, atingiu US$ 1,6 bilhão no mesmo mês.

O fenômeno também trouxe os Pudgy Penguins (PENGU), que lançaram token próprio em dezembro e ainda hoje sustentam um market cap próximo de US$ 2 bilhões.

Agora, com sinais de outro trimestre promissor, com o Pump.fun recuperando espaço e volumes em alta, o mercado se pergunta: quais serão os novos tokens que vão liderar o superciclo dos memes de 2025?

Ninguém pode prever com certeza. Mas, se eles surgirem, o Snorter estará lá para identificá-los antes que o mercado perceba.

Snorter: últimos dias para garantir tokens mais baratos

Quando o bot for lançado, o token SNORT será a chave para acessar a plataforma e também dará direito a taxas reduzidas de apenas 0,85%. Com apenas 18 dias restantes de pré-venda, esta é a última oportunidade de adquirir SNORT pelo preço inicial.

Você pode comprar no site oficial usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito. Para mais praticidade, o ideal é usar a Best Wallet, carteira não custodial certificada pelo WalletConnect e considerada uma das melhores do setor.

A Best Wallet exibe os saldos da pré-venda diretamente no app, com processo de claim simples quando os tokens forem liberados. Além disso, garante acesso antecipado a novos projetos na aba Upcoming Tokens.

Disponível no Google Play e na App Store, a carteira também se conecta facilmente ao Snorter, ampliando a experiência do usuário. Acompanhe a comunidade do Snorter no X e no Instagram.

Invista no Snorter Bot agora

