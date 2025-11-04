Grayscale lança ETF com 5 dos maiores tokens do mercado

Resumo da notícia

A Grayscale anunciou o lançamento do CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Trata-se de um novo fundo que oferece exposição direta a cinco dos maiores criptoativos do mercado, são eles: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP e Cardano (ADA).

Em suma, a proposta é permitir que investidores, tanto institucionais quanto de varejo, acessem os principais ativos digitais de forma simples, regulada.

Além disso, elimina a necessidade de criar carteiras, gerenciar chaves privadas ou usar exchanges cripto.

Segundo a gestora, essas cinco criptomoedas representam mais de 90% do valor total do mercado, tornando o ETF um veículo de exposição ampla e diversificada ao setor.

One fund, five leaders. The Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (Ticker: $GDLC) tracks the five largest, most liquid cryptocurrencies¹— #Bitcoin, #Ethereum, $SOL, $XRP, and $ADA. $GDLC allows investors to capture broad exposure to the crypto asset class while focusing on the most… pic.twitter.com/RPsvWACkli — Grayscale (@Grayscale) November 2, 2025

Um caminho simplificado e diversificado para investir em cripto

O GDLC pode ser adquirido por meio de corretoras tradicionais, assim como ETFs de ações. O produto replica o CoinDesk Crypto 5 Index, índice que ajusta suas posições com base na liquidez e na participação de mercado dos ativos.

Com isso, o investidor passa a ter contato com os principais tokens do ecossistema cripto, são eles:

Bitcoin (BTC): ativo de reserva digital;

Ethereum (ETH): infraestrutura de contratos inteligentes e DeFi;

Solana (SOL): plataforma de alta velocidade e baixo custo;

Ripple (XRP): rede voltada para pagamentos globais;

Cardano (ADA): blockchain baseada em pesquisa e eficiência energética.

A gestora destacou que o ETF cripto GDLC foi projetado basicamente para capturar o desempenho dos líderes de mercado e facilitar a entrada de novos participantes no setor.

Avanço na estratégia de ETFs da Grayscale

O lançamento reforça a expansão da Grayscale no segmento regulado. Neste ano, a empresa concluiu a transformação do GBTC em fundo ETF spot cripto, marco que abriu caminho para novos produtos como o GDLC.

Com transparência como um dos pilares, a gestora explicou que a metodologia do fundo usa dados verificados da CoinDesk, possibilitando rastreamento fiel do mercado.

A movimentação acontece em um momento de crescente demanda institucional, com fundos, bancos e gestoras aumentando sua exposição ao mercado cripto.

Apesar da estrutura regulada, a Grayscale alertou que o GDLC não está registrado sob o Investment Company Act de 1940, significando, portanto, que o produto não possui as mesmas proteções de ETFs tradicionais.

Além disso, o desempenho do ETF acompanhará a volatilidade característica das criptomoedas, com possibilidade de perdas relevantes em períodos de turbulência.

ETFs como porta de entrada para o próximo ciclo cripto

Com o lançamento do GDLC, a Grayscale fortalece seu papel como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.

Afinal, o fundo deve se tornar uma referência para quem busca exposição diversificada ao mercado de criptomoedas, sem abdicar do ambiente regulado.

À medida que as grandes instituições aceleram sua entrada no setor, veículos como esse tendem a ganhar protagonismo, ampliando assim o acesso e contribuindo para a maturidade do ecossistema.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.