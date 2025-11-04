Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Grayscale lança ETF com 5 dos maiores tokens do mercado

Novo produto oferece exposição a criptomoedas como o Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Atualizado em 3 mins read
Grayscale lança ETF com 5 dos maiores tokens do mercado

Resumo da notícia

  • Grayscale lança ETF com BTC, ETH, SOL, XRP e ADA em um só produto.
  • Oportunidade de exposição cripto sem criar carteira ou gerenciar chaves privadas.
  • ETF segue índice ajustado por liquidez e valorização das principais blockchains.
  • Alternativa regulada para ganhar exposição em cripto com praticidade.

A Grayscale anunciou o lançamento do CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Trata-se de um novo fundo que oferece exposição direta a cinco dos maiores criptoativos do mercado, são eles: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP e Cardano (ADA).

Em suma, a proposta é permitir que investidores, tanto institucionais quanto de varejo, acessem os principais ativos digitais de forma simples, regulada.

Além disso, elimina a necessidade de criar carteiras, gerenciar chaves privadas ou usar exchanges cripto.

Segundo a gestora, essas cinco criptomoedas representam mais de 90% do valor total do mercado, tornando o ETF um veículo de exposição ampla e diversificada ao setor.

Um caminho simplificado e diversificado para investir em cripto

O GDLC pode ser adquirido por meio de corretoras tradicionais, assim como ETFs de ações. O produto replica o CoinDesk Crypto 5 Index, índice que ajusta suas posições com base na liquidez e na participação de mercado dos ativos.

Com isso, o investidor passa a ter contato com os principais tokens do ecossistema cripto, são eles:

  • Bitcoin (BTC): ativo de reserva digital;
  • Ethereum (ETH): infraestrutura de contratos inteligentes e DeFi;
  • Solana (SOL): plataforma de alta velocidade e baixo custo;
  • Ripple (XRP): rede voltada para pagamentos globais;
  • Cardano (ADA): blockchain baseada em pesquisa e eficiência energética.

A gestora destacou que o ETF cripto GDLC foi projetado basicamente para capturar o desempenho dos líderes de mercado e facilitar a entrada de novos participantes no setor.

Avanço na estratégia de ETFs da Grayscale

O lançamento reforça a expansão da Grayscale no segmento regulado. Neste ano, a empresa concluiu a transformação do GBTC em fundo ETF spot cripto, marco que abriu caminho para novos produtos como o GDLC.

Com transparência como um dos pilares, a gestora explicou que a metodologia do fundo usa dados verificados da CoinDesk, possibilitando rastreamento fiel do mercado.

A movimentação acontece em um momento de crescente demanda institucional, com fundos, bancos e gestoras aumentando sua exposição ao mercado cripto.

Apesar da estrutura regulada, a Grayscale alertou que o GDLC não está registrado sob o Investment Company Act de 1940, significando, portanto, que o produto não possui as mesmas proteções de ETFs tradicionais.

Além disso, o desempenho do ETF acompanhará a volatilidade característica das criptomoedas, com possibilidade de perdas relevantes em períodos de turbulência.

ETFs como porta de entrada para o próximo ciclo cripto

Com o lançamento do GDLC, a Grayscale fortalece seu papel como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.

Afinal, o fundo deve se tornar uma referência para quem busca exposição diversificada ao mercado de criptomoedas, sem abdicar do ambiente regulado.

À medida que as grandes instituições aceleram sua entrada no setor, veículos como esse tendem a ganhar protagonismo, ampliando assim o acesso e contribuindo para a maturidade do ecossistema.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados