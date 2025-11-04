Grayscale lança ETF com 5 dos maiores tokens do mercado

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- Grayscale lança ETF com BTC, ETH, SOL, XRP e ADA em um só produto.
- Oportunidade de exposição cripto sem criar carteira ou gerenciar chaves privadas.
- ETF segue índice ajustado por liquidez e valorização das principais blockchains.
- Alternativa regulada para ganhar exposição em cripto com praticidade.
A Grayscale anunciou o lançamento do CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Trata-se de um novo fundo que oferece exposição direta a cinco dos maiores criptoativos do mercado, são eles: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP e Cardano (ADA).
Em suma, a proposta é permitir que investidores, tanto institucionais quanto de varejo, acessem os principais ativos digitais de forma simples, regulada.
Além disso, elimina a necessidade de criar carteiras, gerenciar chaves privadas ou usar exchanges cripto.
Segundo a gestora, essas cinco criptomoedas representam mais de 90% do valor total do mercado, tornando o ETF um veículo de exposição ampla e diversificada ao setor.
One fund, five leaders. The Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (Ticker: $GDLC) tracks the five largest, most liquid cryptocurrencies¹— #Bitcoin, #Ethereum, $SOL, $XRP, and $ADA. $GDLC allows investors to capture broad exposure to the crypto asset class while focusing on the most… pic.twitter.com/RPsvWACkli
— Grayscale (@Grayscale) November 2, 2025
Um caminho simplificado e diversificado para investir em cripto
O GDLC pode ser adquirido por meio de corretoras tradicionais, assim como ETFs de ações. O produto replica o CoinDesk Crypto 5 Index, índice que ajusta suas posições com base na liquidez e na participação de mercado dos ativos.
Com isso, o investidor passa a ter contato com os principais tokens do ecossistema cripto, são eles:
- Bitcoin (BTC): ativo de reserva digital;
- Ethereum (ETH): infraestrutura de contratos inteligentes e DeFi;
- Solana (SOL): plataforma de alta velocidade e baixo custo;
- Ripple (XRP): rede voltada para pagamentos globais;
- Cardano (ADA): blockchain baseada em pesquisa e eficiência energética.
A gestora destacou que o ETF cripto GDLC foi projetado basicamente para capturar o desempenho dos líderes de mercado e facilitar a entrada de novos participantes no setor.
Avanço na estratégia de ETFs da Grayscale
O lançamento reforça a expansão da Grayscale no segmento regulado. Neste ano, a empresa concluiu a transformação do GBTC em fundo ETF spot cripto, marco que abriu caminho para novos produtos como o GDLC.
Com transparência como um dos pilares, a gestora explicou que a metodologia do fundo usa dados verificados da CoinDesk, possibilitando rastreamento fiel do mercado.
A movimentação acontece em um momento de crescente demanda institucional, com fundos, bancos e gestoras aumentando sua exposição ao mercado cripto.
Apesar da estrutura regulada, a Grayscale alertou que o GDLC não está registrado sob o Investment Company Act de 1940, significando, portanto, que o produto não possui as mesmas proteções de ETFs tradicionais.
Além disso, o desempenho do ETF acompanhará a volatilidade característica das criptomoedas, com possibilidade de perdas relevantes em períodos de turbulência.
ETFs como porta de entrada para o próximo ciclo cripto
Com o lançamento do GDLC, a Grayscale fortalece seu papel como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.
Afinal, o fundo deve se tornar uma referência para quem busca exposição diversificada ao mercado de criptomoedas, sem abdicar do ambiente regulado.
À medida que as grandes instituições aceleram sua entrada no setor, veículos como esse tendem a ganhar protagonismo, ampliando assim o acesso e contribuindo para a maturidade do ecossistema.
