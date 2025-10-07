Influxo recorde em ETFs spot de Bitcoin movimenta mercado cripto

Resumo da notícia

US$ 1,19 bilhão de entradas líquidas marcaram o segundo maior fluxo diário já registrado em ETFs spot de Bitcoin nos EUA.

O IBIT (BlackRock) liderou o movimento, com US$ 970 milhões, seguido por FBTC (US$ 112 mi) e BITB (US$ 60 mi).

O GBTC (Grayscale) apresentou saídas de US$ 30,6 milhões, refletindo a migração para fundos com taxas menores.

No total, o setor movimentou mais de US$ 1,9 bilhão entre setembro e o início de outubro.

Os Estados Unidos presenciaram nas últimas horas um dos maiores sinais de apetite institucional pelo Bitcoin (BTC). Os ETFs spot de BTC receberam um aporte líquido de US$ 1,19 bilhão, marcando o segundo maior fluxo da história para esse tipo de produto.

O dado provocou reações imediatas no mercado, com o preço do BTC rompendo patamares de resistência e atraindo atenção de gestores e investidores.

Esse movimento confirma que, mesmo com altas já acumuladas, existe capital robusto disposto a entrar via instrumentos regulados, uma via de menor atrito e risco percebido.

O interesse institucional tem sido catalisador importante para as recentes valorizações do Bitcoin, e esse fluxo volumoso reforça essa tendência.

BlackRock lidera volume dos ETFs

Os ETFs spot de Bitcoin registraram aportes líquidos expressivos em praticamente todas as principais gestoras. O destaque absoluto foi o iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock. O produto movimentou US$ 970 milhões no último pregão. Um salto relevante frente à média diária de US$ 146 milhões observada ao longo do mês.

O Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) também registrou performance sólida, com US$ 112 milhões em entradas líquidas no dia, enquanto o Bitwise Bitcoin ETF (BITB) somou US$ 60 milhões. Já o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), co-gerido pela 21Shares e pela ARK Invest, absorveu US$ 7,5 milhões, mostrando recuperação após dias de fluxos neutros.

Entre os ETFs menores, o HODL e o BRRR, ambos com taxa de administração de 0,20% a 0,25%, apresentaram movimentações mais modestas, próximas de US$ 3 milhões e US$ 6 milhões, respectivamente.

O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), por sua vez, seguiu tendência de saídas líquidas, com US$ 30,6 milhões negativos no mesmo período. O que reforça o movimento de migração de investidores para produtos mais eficientes em taxa e liquidez.

No acumulado de setembro e início de outubro, o volume total dos ETFs spot somou US$ 1,93 bilhão, segundo compilação do portal Farside Investors. A média diária ficou em torno de US$ 4,4 milhões por produto.

O que está por trás desse fluxo massivo

Os ETFs spot que detêm Bitcoin real em custódia têm sido apontados como a ponte mais segura entre o mercado institucional e os criptoativos. Diferente dos ETFs de futuros, eles expõem investidores diretamente ao ativo subjacente, sem alavancagem embutida ou derivativos.

A magnitude desse aporte sugere que fundos de pensão, family offices e gestores estão reavaliando sua alocação em direção ao Bitcoin. Além disso, serve como um termometro para o apetite dos investidores às criptomoedas mais valiosas do mercado.

Muitos consideram que o risco regulatório diminuiu depois de decisões recentes da Securities and Exchange Commission (SEC) que facilitam o registro e listagem de ETFs de criptoativos.

Esse tipo de fluxo pode ter efeito cascata. Ou seja, ele dá respaldo a narrativas altistas, reduz a resistência de investidores conservadores e pressiona o preço à medida que a demanda supera a oferta disponível para compra imediata.

Reações do mercado e impacto no preço do BTC

Imediatamente após o anúncio, o Bitcoin experimentou forte impulso, rompendo resistências e alcançando novos preços máximos, já acima de US$ 125 mil. Desse modo, esse comportamento reforça a tese de que grandes fluxos regulados tendem a ser catalisadores para etapas de alta mais sustentadas.

Ainda que volume e preço estejam correlacionados num curto prazo, há quem alerte para cautela. Movimentos muito abruptos podem gerar correções técnicas e absorção de liquidez.

Porém, na visão de estrategistas, o que mais importa é o tipo de capital que entrou. Assim, investidores institucionais tendem a manter posição por mais tempo, diferentemente de especuladores de curto prazo. Se esse perfil prevalecer, o efeito positivo no médio prazo pode ser mais duradouro.

O papel dos ETFs no novo ciclo cripto

Desde o primeiro trimestre de 2024, os ETFs de Bitcoin têm sido protagonistas no fluxo institucional. Eles agregam credibilidade, transparência e conformidade regulatória. São fatores que muitos grandes investidores domésticos precisam para adotar criptomoedas.

Em 2025, a entrada de capital via ETFs já superou os recordes anteriores, e muitos gestores acreditam que estamos na era do ETFs + premium institucional. A apropriação desse canal como veículo legítimo de exposição ao Bitcoin consagra o caminho que muitos previam: cripto ativo não mais como nicho de risco, mas como classe de investimento consolidada.

O influxo de US$ 1,19 bi, conforme dados da Farside, se soma à narrativa de que os preços recentes não são meramente efeito de especulação, mas sustentados por fundamentos: demanda institucional, escassez e liquidez.

Inclusive, muitos analistas apontam que esse tipo de fluxo é um dos elementos que poderia justificar valuations mais elevados para Bitcoin ainda em 2025 e 2026.

Cenários futuros: riscos e oportunidades

Se esse padrão de entrada persistir, o Bitcoin pode testar níveis bem além dos patamares atuais. Algumas projeções mais ambiciosas já falam em US$ 150 mil, US$ 200 mil ou mais, dependendo da sustentação macro e regulatória.

No entanto, há riscos a considerar:

Liquidez e saturação: em momentos de estresse, grandes vendas institucionais podem gerar pressão de liquidação.

Regulação adversa: mudanças próximas nas regras de mercados ou criptoativos podem desencadear saídas abruptas.

Concorrência de ETFs de futuros: caso retornem com vantagem competitiva, investidores podem preferir instrumentos derivados.

Sentimento de curto prazo: manchetes positivas atraem capital especulativo que pode sair com facilidade.

Se o fluxo de US$ 1,19 bi se repetir ou ultrapassar, haverá tensão de mercado entre sustentação de alta e correções naturais, como testagem de suporte e consolidação.

