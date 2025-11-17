Resumo da notícia

Harvard ampliou sua exposição ao Bitcoin ETF, liderando a adoção institucional.

Brown reforçou sua posição, confirmando a tendência entre grandes endowments.

O fluxo institucional vem impulsionando a alta do BTC em 2025.

O Bitcoin Hyper ganha destaque como infraestrutura para nova fase institucional.

O fundo patrimonial da Universidade de Harvard, administrado pela Harvard Management Company, elevou sua posição no ETF de Bitcoin da BlackRock em 257% no terceiro trimestre de 2025, alcançando US$ 443 milhões em exposição ao ativo.

A movimentação é encarada por analistas como um dos maiores sinais de legitimação institucional do Bitcoin até agora. Especialmente, por se tratar do fundo universitário mais influente do mundo.

Harvard e Brown reforçam tendência entre universidades

Além de Harvard, a Brown University também ampliou substancialmente sua posição no mercado cripto ao aumentar suas aquisições do ETF de BTC da BlackRock.

Somadas, essas iniciativas mostram que grandes endowments (fundos com fins filantrópicos) não estão apenas testando o setor, mas também elevando o nível de compromisso.

Afinal, o fundo de Harvard, comandado por Ravi Mhatre, comprou 6,81 milhões de ações do iShares Bitcoin Trust (IBIT), avaliadas em aproximadamente US$ 442,8 milhões. Já a Brown aumentou sua posição para 212.500 ações do mesmo ETF.

Trata-se, portanto, do maior movimento institucional já registrado em um ETF de Bitcoin. Isso demonstra uma mudança no comportamento dos gestores mais tradicionais do mercado, que passam a olhar para novos tokens.

Investimentos impulsionam preço do BTC em 2025

Os aportes massivos vêm tendo um reflexo direto no mercado. Entre julho e setembro de 2025, o Bitcoin avançou de US$ 60 mil para US$ 72 mil, uma alta puxada em grande parte pelo aumento do fluxo institucional.

Esse tipo de movimento tende a atrair novos participantes institucionais, especialmente fundos que tradicionalmente seguem o comportamento dos grandes endowments americanos.

Eric Balchunas, analista da Bloomberg, ressaltou que a crescente demanda por ETFs regulados reforça a consolidação do Bitcoin como um ativo financeiro mainstream.

COLLEGE: Harvard and Brown have bought $IBIT. Harvard is pretty sizable too, the 29th biggest holder out 1,300 holders. IMO Endowments are the hardest institution to hook, they rarely bite on ETFs.. h/t @TheBlock__ pic.twitter.com/M0LgfdRvnj — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 8, 2025

Mudança estrutural na forma como instituições enxergam as criptomoedas

A decisão de Harvard é vista como estratégica e alinhada a uma tese que ganha força entre universidades e grandes fundos.

Em resumo, muitos gestores estão buscando aumentar sua exposição a ativos duros (hard assets) em meio a um cenário global de inflação persistente e incerteza macroeconômica.

Além do ETF de Bitcoin, Harvard também aumentou sua posição em ETFs de ouro, mais um sinal de diversificação voltado à proteção e à preservação de valor.

Para Raoul Pal, CEO da Real Vision, esse é um momento histórico:

Quando endowments começam a comprar ETFs de Bitcoin, isso representa uma mudança estrutural na forma como instituições enxergam ativos digitais.

Com Harvard, Brown e outros fundos universitários colocando o Bitcoin em seu radar, cresce a expectativa de que mais instituições sigam o mesmo caminho, impulsionando assim a liquidez, legitimidade e previsibilidade do mercado cripto.

O movimento reforça uma tese que vem se consolidando desde 2024. No caso, de que o Bitcoin está deixando de ser um ativo periférico para se tornar componente estrutural de portfólios institucionais, ao lado de ouro e renda fixa.

Bitcoin Hyper entra no radar como infraestrutura para a nova fase institucional

À medida que universidades, fundos e gestores ampliam posições em ETFs, aumenta a pressão por soluções que tornem o ativo mais útil, mais rápido e mais integrado ao ecossistema financeiro moderno.

É exatamente nessa zona que o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a ganhar destaque.

Projetado como a Layer-2 mais rápida construída sobre o Bitcoin, ele combina a segurança da camada base com uma arquitetura de execução inspirada no desempenho da Solana.

Esse modelo permite que o BTC deixe de ser apenas uma reserva de valor. Afinal, ele passaria a operar como o combustível de uma nova economia digital.

Portanto, caso o fluxo institucional continue crescendo, projetos como o Bitcoin Hyper podem se tornar peças-chave na ampliação da utilidade do Bitcoin.

Isso se dá em um cenário no qual a demanda por velocidade, escalabilidade e liquidez on-chain tende a aumentar.

Em outras palavras, se o período atual marca a consolidação do Bitcoin nos portfólios institucionais, a próxima etapa pode ser justamente de adoção das camadas que expandem seu uso.

E, entre elas, o Bitcoin Hyper aparece cada vez mais como um dos nomes mais promissores do ciclo.

Conheça o Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.