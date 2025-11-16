Resumo da notícia

A oferta de altcoins em lucro caiu para cerca de 5%, mostrando divergência inédita em relação ao Bitcoin.

Moedas de privacidade subiram, com Zcash avançando 15,9% e Litecoin ganhando 13,7% nas últimas 24 horas.

ETFs de Solana atraíram US$ 46,4 milhões, enquanto fundos de BTC e ETH perderam US$ 1,84 bilhão.

O mercado cripto manteve capitalização de US$ 3,35 trilhões no dia 15 de novembro. Isso acontece mesmo diante de medo extremo e forte saída de investidores institucionais.

Agora, o Fear and Greed Index caiu para 10. Ou seja, seu menor nível em anos, enquanto ETFs spot de Bitcoin nos EUA fecharam a semana com perdas pesadas.

Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram saída líquida de US$ 1,112 bilhão entre os dias 10 e 14 de novembro, segundo dados da Farside Investors.

No entanto, as retiradas aceleraram no meio da semana. As saídas atingiram o pico em US$ 866,7 milhões no dia 13 de novembro, apagando o ingresso de US$ 524 milhões visto no dia 11 de novembro.

O Fear and Greed Index caiu de 16 para 10 em apenas um dia, segundo o Alternative.me. Portanto, o índice entrou em território de medo extremo. Ele mede sentimento por volatilidade e impulso.

A análise também considera atividade em redes sociais e dados de pesquisa. Leituras abaixo de 25 indicam medo extremo.

‼️ JUST IN: Bitcoin Fear and Greed Index falls to 10 (Extreme Fear) Lowest reading since the COVID crash 😲 pic.twitter.com/64Ui2WT3Li — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) November 15, 2025

Sinal de medo extremo no mercado cripto

Atualmente, a parcela de altcoins em lucro caiu para cerca de 5% da oferta total do mercado cripto. Dados do Multi Asset Explorer da Glassnode mostram uma divergência histórica em relação à lucratividade do Bitcoin.

A empresa afirmou que a distância entre o desempenho de holders de BTC e de altcoins não tem precedentes. Sendo assim, a capitalização global cripto chegou a US$ 3,35 trilhões, com volume de US$ 204,96 bilhões em 24 horas, segundo a CoinGecko.

Altcoin relative profits are stabilizing in deep capitulation territory, with only ~5% of supply in profit, while Bitcoin’s profits have just begun to decline sharply.

This unusual divergence between BTC and alts is unprecedented in prior cycles. 📉 https://t.co/IpxEWurY3i pic.twitter.com/HqmUmNwkvF — glassnode (@glassnode) November 15, 2025

A dominância do Bitcoin ficou em 57,2%. No total, o mercado subiu 1,3% nas últimas 24 horas, apesar dos sinais de sentimento negativo.

O nível atual de medo se aproxima da leitura de 8 registrada no crash da COVID em março de 2020. Leituras abaixo de 20 aparecem apenas em eventos de capitulação relevantes.

Por outro lado, criptomoedas focadas em privacidade avançaram em meio à incerteza.

O Zcash (ZEC), sendo cotado em US$ 705,4, subiu 15,9% nas últimas 24 horas. Já o Litecoin (LTC) atingiu US$ 100,4 e o Monero (XMR) US$ 399,7. Ou seja, também avançaram 13,7% e 11,5%, respectivamente.

Esse movimento contrasta com a fraqueza de outros ativos digitais no mercado cripto diante do medo extremo dos investidores.

Fluxos mistos de ETFs mostram divergência

Os ETFs spot de Ethereum (ETH) registraram saída líquida de US$ 728,3 milhões entre os dias 10 e 14 de novembro. Assim, a retirada combinada de ETFs de Bitcoin e Ethereum alcançou US$ 1,84 bilhão na semana.

Contudo, a pressão vendedora institucional se concentrou nesses dois ativos principais.

Os ETFs spot de Solana (SOL) seguiram na direção oposta, com entrada líquida de US$ 46,4 milhões no período. O setor de ativos do mundo real também mostrou força relativa.

Os destaques da semana incluíram Internet Computer com alta de 36,9% e Filecoin com 37,4%.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.