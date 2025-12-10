Bitcoin Hoje (10/12): BTC se mantém acima de US$ 90 mil

Resumo da notícia

O Bitcoin hoje (10/12) opera em leve queda, de 1,28%, mas ainda se mantém acima do patamar de US$ 92 mil, que conseguiu retomar na terça-feira. Por volta das 13h20, a moeda valia US$ 92.247,41, expressando uma ligeira recuperação do mercado cripto após as liquidações dos últimos meses.

No momento, os investidores esperam um novo corte de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA. No entanto, o movimento segue limitado pela expectativa de um discurso mais duro sobre política monetária.

Além disso, o mercado mantém atenção redobrada após o declínio intenso de novembro, quando os ativos de risco recuaram de forma generalizada.

Portanto, há bastante apreensão em relação ao cenário macro. Os traders apostam em um corte de 25 pontos-base, mas também esperam que o banco central sinalize cautela.

Também há a possibilidade de o dólar se fortalecer caso o presidente do Fed, Jerome Powell, adote um tom hawkish. Esse cenário pode pressionar ativos sem rendimento, como é o caso do próprio Bitcoin hoje.

Bitcoin hoje ‘respira’ sinais do Fed

Os mercados precificam em mais de 85% a chance de um novo corte de 25 pontos-base. No entanto, a inflação persistente e as divergências internas do comitê podem limitar novas reduções no curto prazo.

Além disso, os analistas afirmam que a volatilidade elevada deve manter o Bitcoin hoje dentro de uma faixa estreita até que a decisão seja anunciada.

Parte dos especialistas acredita que um tom mais duro pode desacelerar o fluxo para ETFs de criptomoedas. Isso afetaria principalmente os produtos de Bitcoin, que já vinham recebendo entradas menores nas últimas semanas. No entanto, também tem potencial de impactar as melhores altcoins.

Por exemplo, recentemente, os fundos de Ethereum receberam US$ 177,64 milhões, seu maior volume em seis semanas. Outras altcoins se destacaram, como Solana e XRP, cujos fundos atraíram, respectivamente, US$ 16,54 milhões e US$ 8,73 milhões.

Bitcoin Hyper cresce como alternativa ao BTC tradicional

O Bitcoin Hyper (HYPER) surge como uma nova aposta em meio à instabilidade recente do mercado. Afinal, o projeto funciona como uma Layer-2 compatível com a Solana Virtual Machine (SVM), trazendo inovação em um momento de hesitação.

O HYPER busca transformar radicalmente o ecossistema ao permitir dApps, jogos e soluções DeFi diretamente sobre a base da rede Bitcoin. Portanto, ele seria capaz de combinar a segurança da blockchain de Bitcoin com a velocidade da Solana, criando um ambiente escalável para aplicações complexas.

O interesse vem aumentando rapidamente. A pré-venda do token já superou US$ 29 milhões. Isso demonstra que os investidores veem o projeto como um passo para ampliar o uso do BTC além da função de reserva de valor.

Quem deseja participar pode adquirir HYPER conectando uma carteira ao site oficial ou utilizando a Best Wallet, parceira do projeto que simplifica o acesso aos tokens após a pré-venda.

