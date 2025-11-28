Wormhole anuncia integração com a mainnet da Monad

Resumo da notícia

A Wormhole, principal plataforma global de interoperabilidade que conecta mais de 40 redes blockchain, anunciou que a rede principal da Monad já está integrada ao seu ecossistema.

Portanto, segundo o comunicado, a infraestrutura da Wormhole passa a alimentar a Monad Native Bridge, permitindo transferências eficientes, seguras e escaláveis de ativos e dados entre a Monad e a Ethereum.

Como parte de sua estratégia de lançamento, a Monad adotou o padrão NTT (Native Token Transfers) da Wormhole e o General Message Passing da Axelar como pilares de sua solução de ponte.

A iniciativa estabelece uma colaboração estratégica com protocolos de referência, como Mayan e Pyth. Desse modo, permite que ativos transferidos entre diferentes aplicações DeFi sejam utilizados de imediato, sem as limitações e riscos associados a tokens encapsulados.

A integração assegura maior eficiência operacional, preservação de liquidez e plena compatibilidade entre os principais ecossistemas.

A Wormhole também está disponibilizando para o ecossistema Monad o seu portfólio completo de soluções institucionais.

O Wormhole Settlement oferece uma infraestrutura multichain robusta, projetada para suportar volumes em escala institucional entre a Monad e outras redes. Por outro lado, o Wormhole NTT viabiliza transferências nativas de ativos, eliminando a fragmentação de liquidez e simplificando significativamente a experiência tanto para usuários quanto para integradores.

Integração entre Wormhole e Monad aumenta

Além disso, o Wormhole Connect proporciona aos desenvolvedores uma suíte de ferramentas simples e eficientes para integrar a funcionalidade de ponte da Monad diretamente em seus aplicativos. Por isso, contribui para uma adoção mais acelerada e experiências de usuário mais fluidas.

Já o Wormhole Messaging amplia o escopo de interoperabilidade ao habilitar a comunicação entre contratos inteligentes. Também permite a criação de aplicações multichain avançadas, como protocolos de governança, criptomoedas promissoras, automações cross-chain e estratégias DeFi coordenadas.

A colaboração entre a Wormhole e a Monad tem como missão enfrentar um dos desafios centrais da indústria: alcançar simultaneamente escalabilidade, segurança e descentralização.

Atualmente, o Ethereum processa cerca de 10 TPS, enquanto os principais rollups compatíveis com EVM alcançam aproximadamente 50 TPS.

Já a Monad, segundo a equipe, entrega uma capacidade de 10.000 TPS, taxas de gas inferiores a um centavo e requisitos reduzidos de hardware. Dessa maneira, busca habilitar operações mais eficientes e ampliar a participação de operadores de nós.

Com taxas próximas de zero, finalidade em aproximadamente 800 ms e plena compatibilidade com a EVM, a Monad representa um avanço estrutural para a arquitetura blockchain.

Monad veio do zero

Ao contrário de soluções de Camada 2, que se apoiam em infraestruturas existentes, a Monad veio totalmente do zero. Por isso, adota uma execução paralela otimista, mecanismos de consenso dedicados e um modelo de hardware acessível, viabilizando uma rede descentralizada, escalável e de alta performance.

Desenvolvedores já podem acessar a performance e eficiência da Monad enquanto mantêm total conectividade com o capital DeFi estabelecido em blockchains compatíveis com EVM, ampliando significativamente as possibilidades de inovação para aplicações descentralizadas.

Os aplicativos que integram o programa Monad Momentum estão sendo disponibilizados com recompensas desde o lançamento da rede principal. Para consultar o guia oficial do ecossistema e visualizar a lista completa de aplicativos compatíveis, acesse o site da Monad.

