Liquidação cripto: Entenda o que causou o maior crash da história

Mais de 1,6 milhão de traders foram liquidados na sexta-feira, mas o mercado mostrou força no domingo.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Houve US$ 19,4 bilhões em liquidações em apenas 24 horas.
  • A Binance registrou um volume histórico, mesmo com limitações técnicas.
  • Bitcoin e Ethereum se recuperaram em seguida com altas acima de 10%.
  • Analistas apontam alavancagem e pânico como causas do crash.
  • Bitcoin Hyper desponta como símbolo do novo ciclo pós-corretiva.

O mercado cripto viveu a maior liquidação da história na última sexta-feira (10 de outubro). Segundo dados do Coinglass, mais de 1,6 milhão de traders acabaram liquidados em apenas 24 horas.

Isso gerou cerca de US$ 19,4 bilhões (R$ 106,7 bilhões) em perdas. A empresa classificou o episódio como ‘o maior evento de liquidação da história cripto’.

Mas o número real pode ser ainda maior, já que a Binance (maior exchange do mundo) registra apenas uma ordem de liquidação por segundo, o que limita a precisão dos dados.

No entanto, o cenário começou a melhorar no domingo (12/10). Após o pânico e a correção abrupta de sexta-feira, o Bitcoin (BTC) voltou a subir para a casa dos US$ 114 mil.

Além disso, Ethereum (ETH) e Solana (SOL) apresentam recuperação de mais de 10%, sugerindo que o mercado pode estar retomando o equilíbrio mais rápido do que se esperava.

Sexta-feira marcou o maior ‘apagão’ de traders da história

Na sexta, o colapso das principais criptomoedas provocou a liquidação de 1.618.240 posições, com um volume total estimado em US$ 19,13 bilhões (R$ 105 bilhões).

O Coinglass destacou que 87% dessas liquidações eram de posições compradas (longs), ou seja, posições de investidores apostando na alta. Os maiores prejuízos registrados foram de:

  • Bitcoin (BTC): US$ 5,4 bilhões liquidados;
  • Ethereum (ETH): US$ 4,4 bilhões;
  • Solana (SOL): US$ 2 bilhões;
  • Hyperliquid (HYPE): US$ 891 milhões.

Por exemplo, em um caso extremo, um investidor teve US$ 203,4 milhões (R$ 1,1 bilhão) liquidados em uma única operação na corretora Hyperliquid, possivelmente a maior perda individual da história.

A Lookonchain também reportou que mais de 6.300 carteiras ficaram no vermelho, com 205 delas perdendo acima de US$ 1 milhão e mais de 1.000 carteiras sofrendo perdas superiores a US$ 100 mil.

Quatro traders foram completamente liquidados na Hyperliquid durante o colapso. Cada um perdeu mais de US$ 10 milhões, destacou a Lookonchain no X.

O que causou a liquidação cripto?

O crash foi causado por uma combinação de alavancagem excessiva, liquidez reduzida e pânico coletivo.

Com muitos traders operando futuros e apostando em novas máximas, a queda do Bitcoin acionou uma reação em cadeia de liquidações automáticas, amplificando as perdas em minutos.

De acordo com o analista Henrique HK, o evento expôs novamente a fragilidade do mercado de derivativos cripto:

A alavancagem multiplica ganhos, mas também destrói carteiras em segundos quando o mercado vira. Essa foi uma aula dolorosa sobre gestão de risco.

Domingo traz sinais de alívio e possível retomada

Depois do caos de sexta-feira, o mercado começou a se estabilizar no sábado (11/10). No domingo (12/10), já mostrava sinais claros de recuperação.

O Bitcoin voltou à faixa dos US$ 114 mil, e o Ethereum se aproximou de US$ 4.100, com volumes de negociação voltando gradualmente aos níveis anteriores ao crash.

Mesmo após perdas históricas, as principais criptomoedas mostram resiliência. Isso indica que o movimento pode ter sido mais uma correção técnica do que um colapso estrutural.

Além disso, expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) nas reuniões de outubro e dezembro ajudam a sustentar o otimismo entre investidores institucionais.

O episódio reforça a importância da gestão de risco e do uso responsável da alavancagem. Apesar do recorde negativo, o rápido retorno do mercado neste fim de semana mostra que o ecossistema cripto está mais maduro e eficiente do que em anos anteriores.

Investidores experientes destacam que quedas desse tipo costumam abrir oportunidades de entrada estratégica, especialmente para quem mantém visão de longo prazo.

Como sempre, o mercado de criptomoedas premia quem tem paciência e estratégia, mas também pune quem aposta tudo no impulso.

Oportunidades pós-crash: o papel do Bitcoin Hyper na nova fase do mercado

Grandes correções, como a que ocorreu na sexta-feira, costumam abrir espaço para novas narrativas e oportunidades dentro do mercado cripto.

Após o maior evento de liquidação da história cripto, investidores experientes voltam o olhar para projetos que unem utilidade real e sustentabilidade tecnológica, fugindo da especulação pura que domina os ciclos de euforia.

Entre as novas apostas, o Bitcoin Hyper (HYPER) vem se destacando como uma alternativa promissora.

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o projeto atua como uma camada DeFi de alto desempenho para o Bitcoin. Com isso, permite transações rápidas, interoperabilidade e geração de rendimento dentro da própria rede.

Diferentemente dos tokens movidos apenas por hype, o HYPER busca transformar o Bitcoin em um ativo produtivo, capaz de oferecer staking, swaps e governança. E o melhor, tudo ancorado na segurança da blockchain original.

Essa abordagem oferece aos investidores uma forma de diversificar o portfólio e, assim, expor-se ao potencial do Bitcoin sem depender exclusivamente da volatilidade do mercado de futuros.

Portanto, com o mercado se reequilibrando e a liquidez voltando gradualmente, o Bitcoin Hyper representa um símbolo da maturidade do novo ciclo cripto, além de uma transição da especulação para a utilidade.

Visite o Bitcoin Hyper agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

