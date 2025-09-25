Futuro de Solana alcança R$ 1 bilhão em negociação na B3 

Resumo da notícia

Futuro de Solana na B3 bateu recorde com mais de R$1 bilhão negociado.

Produto representa 26% do volume dos futuros de Bitcoin no mesmo dia.

B3 planeja ampliar horário de negociação e mira operação 24h no futuro.

O futuro de Solana voltou ao centro das atenções ao registrar recorde na B3 com mais de R$1 bilhão movimentado em um único dia.

O volume de 175,6 mil contratos reflete o crescente interesse dos investidores por exposição a criptomoedas em um ambiente regulado e seguro.

Apesar do recorde, esse número ainda representa 26% da movimentação em futuro de Bitcoin na B3 no mesmo período.

Cresce demanda por produtos regulados

Executivos da B3 destacaram que o resultado comprova a maturidade do mercado e o apetite por produtos listados.

Segundo Felipe Gonçalves, superintendente da Bolsa:

O recorde no Futuro de Solana evidencia a maturidade dos investidores, que buscam diversificar suas estratégias dentro do universo de ativos digitais.

Além disso, o desempenho recente reforça o futuro de Solana como um dos produtos mais relevantes para investidores que buscam diversificação no mercado brasileiro de criptoativos.

Por outro lado, muitos investidores ainda têm dúvidas sobre o funcionamento desses derivativos, que também atendem a outras das melhores altcoins.

Como funciona o contrato futuro de Solana

O futuro de Solana da B3 foi lançado em junho deste ano. Nesse produto, cada contrato equivale a 5 SOL, com cotação em dólares.

O ajuste ocorre diariamente, creditando lucros ou debitando perdas, o que garante transparência e disciplina para quem opera.

Em julho, a B3 anunciou que pretende ampliar o horário de negociação de futuros de criptomoedas para funcionar das 8h às 20h a partir de outubro.

Mas o objetivo final é maior: chegar a uma operação 24 horas, semelhante ao que ocorre no mercado cripto global.

Portanto, se essa mudança se confirmar, o futuro de Solana pode atrair ainda mais liquidez e consolidar seu papel como instrumento de hedge e especulação.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.