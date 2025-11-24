Resumo da notícia

Fear & Greed atinge medo extremo ao cair para menos de 5 pontos.

BTC testa suportes decisivos entre US$ 80 mil e US$ 90 mil.

Medo extremo já antecipou fortes reversões em ciclos anteriores.

Bitcoin Hyper pode subir mais rápido quando o BTC reagir.

O sentimento do mercado de Bitcoin despencou para medo extremo, um dos níveis mais pessimistas já registrados.

Isso é o que apontam os dados mais recentes do índice Fear & Greed compilado pela 10x Research.

O indicador, usado para medir o humor geral dos investidores, caiu para menos de 5 pontos, enquanto sua média de 21 dias recuou para 10%.

Este é um patamar raramente alcançado ao longo da história do BTC. Por isso, gerou um debate sobre se estamos diante de um sinal clássico de fundo ou se estamos prestes a ver quedas maiores.

Medo extremo domina o mercado

O Fear & Greed Index varia entre 0 (medo extremo) e 100 (ganância extrema). Ele combina fatores como volatilidade, momentum, dominância de mercado e tendências sociais.

Níveis tão baixos geralmente indicam um cenário de desistência, ou seja, quando investidores vendem por desespero, não por estratégia.

No entanto, historicamente, momentos de medo extremo costumam anteceder inversões técnicas. Em outros ciclos, quedas abaixo de 10 pontos no índice marcaram fundos temporários, seguidos por recuperações relevantes do BTC e das grandes altcoins.

Pessimismo pode abrir espaço para recuperação

Apesar do clima sombrio, traders mais experientes costumam ver esse tipo de movimento como uma oportunidade.

Após o crash de 2022, por exemplo, níveis semelhantes foram seguidos de um salto superior a 50% nos meses seguintes.

Mas especialistas alertam que nada garante uma reversão imediata. Afinal, a direção do Bitcoin ainda depende de variáveis macroeconômicas, como a política monetária, as tensões geopolíticas e o fluxo de ETFs.

Ou seja, estamos em uma zona potencial de recuperação, mas o risco de novas quedas continua na mesa.

Níveis-chave do BTC nos próximos dias

O Bitcoin viveu forte volatilidade ao longo da semana, chegando a perder os US$ 82 mil antes de voltar à região dos US$ 87 mil neste domingo.

Para os analistas técnicos, dois níveis serão decisivos:

US$ 90.000: recuperação e fechamento diário acima dessa área podem indicar o início de uma reversão e abrir caminho para US$ 95 mil;

recuperação e fechamento diário acima dessa área podem indicar o início de uma reversão e abrir caminho para US$ 95 mil; US$ 80.000: rompimento com volume elevado pode acelerar as liquidações e empurrar o BTC a suportes em US$ 78 mil e US$ 75 mil.

Quedas abaixo desses níveis costumam gerar movimentos explosivos, para cima ou para baixo, devido à liquidação massiva de posições alavancadas.

Medo extremo: fundo ou continuação da queda?

Com o indicador de sentimento atingindo mínimas históricas, o mercado cripto entra em um momento decisivo.

Se o BTC conseguir defender o suporte atual, muitos especialistas acreditam em uma recuperação significativa. Se não conseguir, a queda pode se aprofundar rapidamente.

Apesar das dúvidas, é quase um consenso que, quando o Bitcoin voltar a ganhar fôlego, os projetos que ampliam sua utilidade podem registrar movimentos ainda mais intensos.

E o Bitcoin Hyper (HYPER) surge exatamente nessa categoria, por ser uma camada que permite ao BTC operar a alta velocidade e ter aplicações reais. Ou seja, se o Bitcoin subir, a valorização do Hyper pode ser ainda mais acelerada.

Por que o Bitcoin Hyper pode se destacar no próximo ciclo?

O Bitcoin Hyper é a primeira Layer-2 construída sobre a Solana Virtual Machine voltada exclusivamente ao ecossistema Bitcoin.

Sua proposta revolucionária é permitir que o BTC funcione como um ativo utilitário, capaz de alimentar dApps, pagamentos, jogos, integrações corporativas e transações de alta velocidade.

Isso cria uma camada operacional inédita, extremamente eficiente e escalável. E o melhor, sem alterar o protocolo original do Bitcoin.

Em resumo, por entregar justamente o que o mercado institucional mais exige, o Hyper se posiciona como uma das apostas mais fortes para o próximo grande ciclo de alta.

Conheça a pré-venda do $HYPER

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.