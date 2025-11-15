Resumo da notícia

Kiyosaki planeja comprar mais Bitcoin quando a queda terminar e confirma que não está vendendo.

Ele cita preocupações com a dívida global e o conceito do 'The Big Print'.

Escritor destaca lições sobre fluxo de caixa e incentiva aprendizado contínuo durante mudanças de mercado.

Robert Kiyosaki afirmou que vai comprar mais Bitcoin (BTC) quando a forte liquidação do mercado terminar. Ele compartilhou essa visão sonbre a queda do mercado cripto no X, enquanto o Bitcoin negocia perto de US$ 95,66 mil.

No post, ele disse que não está vendendo porque não precisa de dinheiro agora. Para o escritor, muitas pessoas vendem em momentos de queda porque precisam levantar caixa para despesas do dia a dia.

Ele também destacou a dívida global como preocupação central. Assim, ele afirmou que o aumento da dívida pode levar governos a expandirem a oferta de dinheiro.

Kiyosaki chama esse movimento de ‘The Big Print’, expressão atribuída a Lawrence Lepard. Segundo ele, isso pode impulsionar o valor de Bitcoin, ouro, prata e Ethereum.

O escritor também afirma que esses ativos podem ganhar força se o público perder a confiança no dinheiro tradicional.

Kiyosaki reforçou que não oferece conselhos. Ele disse que apenas compartilha o que está fazendo. Segundo sua visão, pessoas que precisam de dinheiro podem optar por vender seus ativos.

Portanto, ele enfatizou que cada indivíduo deve agir conforme suas necessidades e recursos.

O Coinspeaker já havia informado que Kiyosaki incentivou investidores a comprarem Bitcoin e Ethereum em meio ao que ele chama de ‘fim do dólar americano’.

Os comentários dele vieram após o CEO da Citadel, Ken Griffin, observar que investidores estão deixando o dólar e buscando ativos físicos.

TWO MORE THINGS: 1: I willl buy more Bitcoin when crash is over. There are only 21 million Bitcoins. 2: If you have a Cashflow Game form a Cashflow Club and bring Birds of Feather together…. Teach and learn together. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 15, 2025

Visão sobre fluxo de caixa e comprar BTC na queda

Em outra publicação no X, Kiyosaki afirmou que o fluxo de caixa constante moldou seu caminho financeiro. Ele citou imóveis, poços de petróleo, gado e negócios privados como fonte de renda com criptomoedas.

O famoso também disse que não confia em ações ou títulos, embora reconheça que outros podem valorizá-los.

Ele recordou erros do passado e como eles o ensinaram a administrar dinheiro. Ele afirmou que o medo costuma levar a decisões apressadas durante oscilações de mercado.

Kiyosaki explicou que enfrentou esse medo anos atrás e aprendeu com essas experiências. Segundo ele, essas lições ajudaram a construir uma base financeira mais sólida.

Em outras notícias sobre Bitcoin, o Coinspeaker relatou que o executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, respondeu a rumores de que a empresa estaria vendendo seu estoque de BTC. Saylor negou as alegações e disse que a companhia continua comprando.

Enquanto isso, o preço do NTC caiu abaixo de US$ 96 mil. A moeda segue com valor de mercado próximo de US$ 1,9 trilhão. Agora, o volume diário gira em torno de US$ 95,91 bilhões.

Enquanto isso, a oferta circulante está perto de 19,94 milhões de unidades, com limite máximo de 21 milhões.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.