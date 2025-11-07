Preço do Zcash hoje: analista define novo alvo em US$ 750

Resumo da notícia

O Zcash registrou alta de mais de 20% nas últimas 24 horas.

Ali Martinez acredita que o próximo alvo da moeda é US$ 750.

Ansem, no X, afirma que essa valorização deveria ser do Monero, não do Zcash.

O analista de cripto Ali Martinez previu mais valorização para a criptomoeda Zcash (ZEC). Atualmente ela é cotada US$ 714, e pode atingir US$ 750 em breve, segundo palpite dele.

Martinez fez essa previsão enquanto o ativo digital mantinha sua forte alta nesta sexta-feira (07/11).

Assim, o ativo já acumula ganhos de dois dígitos, embora ainda não haja clareza sobre a direção que o ZEC tomará a partir do preço atual.

Zcash $ZEC is on fire. The next big test is $750. Respect the pump! pic.twitter.com/InPxcTqWGn — Ali (@ali_charts) November 7, 2025

Preço do Zcash sobe hoje e acumula 360% em 30 dias

De acordo com dados da CoinMarketCap, o preço do Zcash é negociado a US$ 710, com alta de 32% hoje (07/11).

Portanto, esse movimento, somado a um aumento de quase 10% no volume diário de negociações, reflete a forte recuperação do ecossistema Zcash.

Mesmo assim, o nível projetado de US$ 750 ainda está distante dos atuais US$ 710. Mas, ele continua possível. Nos últimos 30 dias, o token valorizou 360%, deixando muitos traders surpresos com o grande desempenho da criptomoeda no mercado.

No dia 3 de novembro, a moeda de privacidade era negociada a cerca de US$ 390, após um período de consolidação. Ou seja, o preço atual representa uma alta de mais de 80% em apenas quatro dias.

Criptomoeda de privacidade está ganhando o mercado

O Zcash subiu da 84ª posição para a 13ª entre as criptos com maior valor de mercado. Sendo assim, ela ultrapassou grandes nomes como Monero (XMR), que custa US$ 373,5, e o Shiba Inu (SHIB), que vale cerca de US$ 0,000010.

Desse modo, esse impulso positivo elevou o hashrate da rede ao nível mais alto da história (ATH). O que tornou a mineração de ZEC uma das mais rentáveis em todo o mercado cripto

Por outro lado, Ansem, no X, afirmou que o Zcash não merece tanta atenção, especialmente quando comparado ao Monero.

Ele comentou que essa alta deveria ser do Monero, não do ZEC, criptomoeda que ele diz detestar.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.