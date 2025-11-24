Resumo da notícia

Minerador solo encontrou o bloco #924.569 via CKPool.

Recompensa chegou a US$ 265 mil, com apenas 6 TH/s de potência.

Episódio reacende debate sobre descentralização no Bitcoin.

Pepenode cresce ao oferecer mineração virtual acessível ao usuário comum.

Um minerador solo de Bitcoin (BTC) desafiou as probabilidades e garantiu uma recompensa estimada em US$ 265 mil após descobrir o bloco #924.569.

O feito foi alcançado por meio do CKPool, um dos poucos pools ainda dedicados a preservar a mineração individual e descentralizada.

Minerador de BTC alcançou feito com chance de 1 em 180 milhões

Segundo estimativas do CKPool, o minerador operava com apenas 6 TH/s, potência equivalente a dispositivos pequenos como um Bitaxe Gamma.

Para efeito de comparação, isso representa apenas 0,0000007% do hashrate total da rede Bitcoin. No entanto, mesmo contra as ‘odds’, o minerador conseguiu resolver o bloco.

O desenvolvedor Con Kolivas, operador do CKPool, explicou que a chance diária de um participante com essa potência encontrar um bloco é de aproximadamente 1 em 180 milhões.

Ou seja, a sorte sorriu para o minerador de BTC, reforçando a mística de que ainda é possível vencer a enorme competição da mineração institucionalizada de Bitcoin e lucrar, sem migrar para novos projetos antes disso.

A recompensa total recebida chegou a 3,146 BTC, somando 3,125 BTC de recompensa padrão por bloco e 0,021 BTC provenientes das taxas de transação incluídas.

Com o preço do BTC do dia, o montante equivale a cerca de US$ 265 mil. O CKPool reteve sua taxa de 2%, conforme previsto em sua política.

CKPool mantém viva a mineração solo de Bitcoin

Esse foi o 13º bloco minerado individualmente via CKPool somente em 2025. Aliás, o número é considerado impressionante, dada a dominância das grandes empresas do setor.

Eventos como esse reacendem o debate sobre a descentralização do Bitcoin. Embora o hashrate seja amplamente dominado por mineradoras industriais, os raros casos de sucesso mostram que o varejo ainda pode participar, embora com chances mínimas.

Nas redes sociais, a descoberta gerou comemorações. Usuários chamaram o acontecimento de ‘mais um bloco para os plebeus’, reforçando o espírito comunitário em torno da mineração solo.

Aliás, blocos encontrados por mineradores de Bitcoin solo se tornaram exceção nos últimos anos, mas continuam ocorrendo.

Desde 2024, foram registradas recompensas entre US$ 180 mil e US$ 370 mil em casos similares.

Embora não altere a dinâmica geral da rede, dominada por grandes operações, o episódio serve como lembrete simbólico da essência descentralizada do Bitcoin.

Sorte é para poucos, mas o Pepenode é para todos

Enquanto minerar Bitcoin de forma solo envolve probabilidades absurdas, o Pepenode surge justamente para inverter essa lógica.

Em vez de depender da sorte, da competição industrial ou de máquinas caras, esse projeto cria um modelo em que qualquer usuário pode participar e ganhar recompensas.

Em resumo, o Pepenode permite interagir com um sistema de mineração totalmente virtual, acessível e gamificado.

Portanto, se o varejo está praticamente excluído da mineração tradicional, o Pepenode devolve a oportunidade ao usuário comum.

Você não precisa de hardware caro nem de um consumo alto de energia elétrica. Ou seja, não há barreiras. O que existe é um ecossistema envolvente, com incentivos reais e mecânicas pensadas para recompensar a participação desde o início.

Pepenode é a nova fronteira da mineração gamificada

O Pepenode surge como uma das propostas mais inovadoras da próxima leva de projetos Web3, ao transformar completamente a lógica da mineração e da participação comunitária.

Em vez de exigir hardware caro, altos custos de energia ou conhecimento técnico complexo, o projeto introduz o conceito de MINE-TO-EARN.

Em resumo, com o Pepenode, qualquer usuário pode montar sua própria operação de mineração de modo totalmente virtual, diretamente no navegador.

Cada usuário constrói sua própria sala de servidores, planeja combinações de nodes, realiza upgrades e compete em um ambiente gamificado que replica a dinâmica da mineração real. E isso tudo sem os obstáculos financeiros ou técnicos do modelo tradicional.

Com utilidade diretamente integrada ao token $PEPENODE, usado para compras, upgrades, staking e governança, investir no projeto agora pode ser uma grande oportunidade.

Conheça o Pepenode

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.