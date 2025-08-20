Minerador de Bitcoin solo conquista recompensa milionária

Resumo da notícia

O minerador encontrou o bloco 910.440 do Bitcoin e ganhou R$ 1,9 milhão com a descoberta.

A recompensa foi de 3.137 BTC, incluindo taxas de transação.

Caso raro chama a atenção devido à dificuldade crescente da mineração da moeda.

Um minerador de Bitcoin independente conseguiu o improvável: encontrar sozinho um bloco da rede e levar para casa R$ 1,9 milhão em recompensas.

O feito ocorreu no domingo (17/8), quando o minerador resolveu o bloco 910.440 e recebeu 3.137 BTC por ele. O valor inclui a recompensa padrão de 3.125 BTC mais taxas de transação.

Minerador de Bitcoin pode contar com estrutura robusta

Além disso, o bloco trazia 4.913 transações. Sua adição à blockchain ocorreu com a ajuda do Solo CKPool, serviço que permite minerar sem manter um nó completo.

No entanto, especialistas destacam que um ‘minerador solo’ não significa necessariamente uma operação pequena ou doméstica. Muitas vezes, essas conquistas vêm de estruturas robustas, embora independentes de grandes pools.

Antigamente, era possível minerar Bitcoin até em laptops. No entanto, com o crescimento da rede, a dificuldade aumentou exponencialmente.

Além disso, há quem se dedique a outras criptomoedas promissoras que podem ser mineradas, como Monero (XMR), Ethereum Classic (ETC) e Litecoin (LTC).

Dificuldade aumentou nos últimos anos

Hoje, a mineração tem predomínio de operações industriais com armazéns de máquinas dedicadas. Por exemplo, empresas como Foundry, MARA e Luxor controlam uma fatia relevante do setor.

Recentemente, a Alphabet, dona do Google, anunciou investimentos em uma mineradora de BTC.

Por isso, a complexidade e o custo da atividade obrigam os mineradores a buscar novas fontes de receita. Por outro lado, muitos vendem parte das moedas mineradas para cobrir gastos ou diversificam em áreas como data centers de inteligência artificial.

No entanto, o episódio do minerador de Bitcoin solo reforça como ainda existem casos de sorte e mérito dentro de uma indústria altamente competitiva.

O Bitcoin, que estava cotado a US$ 113.216 na terça-feira (19/8), segue valorizado. Mas sua mineração continua exigindo cada vez mais investimento e sofisticação.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.