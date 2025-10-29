NYSE aprova ETF de Solana com staking da Bitwise

Resumo da notícia

A NYSE Arca aprovou o Bitwise Solana Staking ETF, que estreou no dia 28 de outubro.

O fundo oferece exposição direta ao preço do SOL e aos rendimentos nativos de staking.

A taxa anual de 0,20% é inferior à média dos ETFs de Bitcoin e Ethereum.

A aprovação consolida a Solana entre os principais ativos digitais regulados nos Estados Unidos.

O novo ETF tende a atrair liquidez institucional e impulsionar projetos como o Snorter.

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE Arca) aprovou oficialmente a listagem do Bitwise Solana Staking ETF, colocando o produto na reta final antes do início das negociações.

O documento, protocolado em 27 de outubro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), confirma que todas as exigências de listagem foram atendidas. Portanto, resta apenas o lançamento operacional do fundo.

Segundo o analista da Bloomberg Eric Balchunas, os investidores puderam começar a negociar ETF no dia 28 de outubro, junto aos esperados ETFs de Litecoin (LTC) e HBAR (Hedera). Ele divulgou a informação na segunda-feira (27/10), em sua conta no X:

Confirmado. A bolsa acaba de publicar o aviso de listagem para os ETFs da Bitwise Solana, Canary Litecoin e Canary HBAR. O lançamento está previsto para amanhã, e a conversão do ETF da Grayscale para o dia seguinte — salvo alguma intervenção de última hora da SEC.

Confirmed. The Exchange has just posted listing notices for Bitwise Solana, Canary Litecoin and Canary HBAR to launch TOMORROW and grayscale Solana to convert the day after. Assuming there’s not some last min SEC intervention, looks like this is happening. https://t.co/bHwRnc1jsn — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 27, 2025

ETF Solana da Bitwise combina preço e rendimento de staking

O Bitwise Solana Staking ETF é um produto projetado para oferecer aos investidores exposição direta ao preço do SOL e, ao mesmo tempo, aos rendimentos de staking da rede Solana.

De acordo com a gestora, o fundo é lastreado integralmente em SOL, mantido em cold storage institucional e vinculado ao Compass Solana Total Return Monthly Index. Este calcula o desempenho total do ativo, já descontando taxas e despesas.

Na prática, o ETF permite que investidores institucionais participem dos rendimentos nativos da blockchain sem precisar gerir chaves privadas ou operar diretamente com validadores.

Estratégia agressiva e taxas reduzidas

A Bitwise adotou uma estratégia agressiva para posicionar o produto entre os ETFs das principais moedas do mercado. A taxa de administração ficou fixada em 0,20% ao ano, abaixo da média dos ETFs de Bitcoin e Ethereum, que normalmente variam entre 0,21% e 0,25%.

Além disso, a gestora anunciou a isenção total de taxas durante os três primeiros meses e para os primeiros US$ 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM). Com essa política, a Bitwise pretende atrair capital institucional rapidamente e se firmar como líder na categoria de ETFs de staking.

Solana ganha status institucional

A aprovação da NYSE representa um marco para a adoção institucional da Solana nos Estados Unidos.

Com o aval da bolsa e da SEC, o SOL passa a integrar o mesmo nível regulatório de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Diante disso, consolida-se como o terceiro grande criptoativo com produtos regulados de investimento no país.

A entrada do ETF de Solana também aumenta a competitividade entre emissores, com a Grayscale e a Canary preparando produtos similares.

Enquanto a Bitwise lidera a estreia, a Grayscale deve converter seu fundo existente em ETF logo depois. Além disso, a Canary apresentou os formulários 8-A para seus ETFs de Litecoin e HBAR, sinalizando uma janela de lançamentos simultâneos.

Um novo ciclo para os ETFs cripto

O avanço dos ETFs de Solana reforça a tendência de expansão dos produtos cripto regulados nos Estados Unidos.

Afinal, depois da consolidação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum, a inclusão de Solana abre um novo ciclo de diversificação institucional, especialmente para investidores que buscam rendimentos via staking.

Com a aprovação formal da NYSE, a Solana entra definitivamente na liga principal das criptomoedas institucionais. Além disso, pavimenta o caminho para que outras redes de alto desempenho também conquistem espaço no mercado financeiro tradicional.

Solana em alta também impulsiona projetos do ecossistema, como o Snorter

Se a aprovação do ETF de Solana (SOL) pela NYSE tende a atrair nova liquidez institucional para o ativo, os reflexos também se estendem aos projetos construídos sobre sua blockchain.

Historicamente, quando a demanda por um ecossistema cresce, os tokens e protocolos nativos da rede passam a receber mais visibilidade, volume e adoção.

Nesse cenário, protocolos ágeis e de utilidade real tendem a ganhar protagonismo. E o Snorter, com sua proposta de unir automação, velocidade e escassez, surge como um dos principais candidatos a se beneficiar dessa tendência.

Um exemplo recente é o Snorter Bot Token (SNORT), que acaba de ser lançado sobre as redes Solana e Ethereum e já vem chamando a atenção de traders e analistas.

Considerado um ‘novo Banana Gun’, o Snorter é um bot de negociação que opera diretamente via Telegram.

Ele oferece as menores taxas do mercado (0,85%) e acesso ilimitado a sniping trades. Para quem não conhece, sniping trades são operações automatizadas que capturam tokens no exato momento em que são listados.

Atualmente, o SNORT está avaliado em cerca de US$ 18,3 milhões de capitalização de mercado. Ele já tem mais de 25 milhões de tokens bloqueados em staking, reforçando o comprometimento da comunidade e limitando a oferta circulante.

Com infraestrutura totalmente baseada na velocidade da Solana, o bot combina finalidade em milissegundos e taxas ínfimas. Desse modo, posiciona-se como uma das soluções mais eficientes para traders automatizados.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.