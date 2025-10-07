Opendoor anuncia pagamento com BTC na compra de imóveis

Resumo da notícia

Opendoor confirma planos de aceitar Bitcoin em compras de imóveis nos EUA.

Ações da empresa disparam após o anúncio.

Especialistas veem o movimento como marco na digitalização de ativos reais.

Bitcoin Hyper (HYPER) desponta como tecnologia que leva o BTC a um novo patamar de usabilidade.

A Opendoor, uma das maiores plataformas de compra e venda de imóveis dos Estados Unidos, confirmou que começará a aceitar pagamento em Bitcoin (BTC).

A novidade marca a primeira incursão oficial da empresa no mercado cripto. Além disso, caso bem-sucedida, esta atitude pode abrir caminho para uma nova era no setor imobiliário digitalizado.

BTC chega ao mercado imobiliário

O CEO da Opendoor, Kaz Nejatian, anunciou em uma publicação no X (antigo Twitter) que a empresa planeja aceitar Bitcoin. Aliás, ficou aberta a possibilidade de aceitar outras criptomoedas também em suas transações imobiliárias.

Vamos fazer isso. Só precisamos priorizar, declarou Nejatian, ao confirmar que a integração está em andamento.

We will. Just need to prioritize it. — Kaz Nejatian (@CanadaKaz) October 6, 2025

A medida sinaliza uma mudança significativa para o setor imobiliário, tradicionalmente associado a operações lentas e burocráticas, mas que agora abre espaço para as principais criptomoedas.

Com o BTC como opção de pagamento, compras de imóveis poderão ser liquidadas quase instantaneamente. E o melhor, sem a necessidade de intermediários bancários ou transferências internacionais complexas.

Ações da Opendoor disparam após o anúncio de pagamento com BTC

A notícia teve impacto imediato no mercado e as ações da Opendoor subiram fortemente, dando sequência a um ano já impressionante. O papel acumula alta de mais de 415% em 2025.

Investidores e entusiastas cripto enxergaram o movimento como um sinal de que a adoção corporativa do Bitcoin avança rapidamente.

Além disso, o envolvimento de Sydney Schaub, diretora jurídica da empresa e especialista em regulação de ativos digitais, indica que o projeto terá base sólida em conformidade e segurança.

Implicações para o setor imobiliário

A decisão da Opendoor pode redefinir a forma como propriedades são negociadas globalmente. Especialistas acreditam que a adoção do Bitcoin em transações imobiliárias pode reduzir custos, eliminar barreiras cambiais e agilizar a liquidação de pagamentos.

Por outro lado, a implementação técnica ainda está em andamento. A empresa estuda parcerias com custodiantes e plataformas de conversão, como a Coinbase, para permitir que vendedores recebam em dólar, mesmo que os compradores paguem em BTC.

Em suma, a decisão da Opendoor reforça um movimento que já se desenha há meses, isto é, a digitalização dos ativos reais.

Enquanto antes era preciso recorrer a intermediários e longos processos cartoriais, a integração de blockchain e criptomoedas está tornando a tokenização de propriedades e os pagamentos digitais cada vez mais comuns.

Para analistas, o mercado imobiliário pode se tornar um dos próximos pilares da adoção em massa das criptomoedas. E o passo da Opendoor é um marco nessa direção.

BTC como motor de transformação

O uso do Bitcoin em operações imobiliárias não é apenas simbólico. Na realidade, ele representa a entrada do dinheiro descentralizado no maior mercado de ativos do mundo.

Com velocidade, transparência e liquidez global, o BTC se consolida como alternativa real para transações de grande valor.

No entanto, o movimento também abre espaço para novas tecnologias que ampliam as capacidades do Bitcoin, tornando-o mais rápido e funcional. É justamente aqui que entra o Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper: o passo seguinte da revolução cripto

O Bitcoin Hyper (HYPER) surge como uma evolução natural do Bitcoin, projetado para torná-lo utilizável em qualquer contexto, inclusive em grandes transações como a compra de imóveis.

O projeto combina a segurança da blockchain do BTC com a velocidade e escalabilidade da Solana Virtual Machine (SVM). Desse modo, viabiliza pagamentos instantâneos, taxas mínimas e interoperabilidade total com o universo DeFi.

Com o HYPER, dá para usar satoshis tokenizados em pagamentos, staking e até como colateral em contratos inteligentes, tornando o Bitcoin um ativo realmente funcional dentro da economia global.

Em um mundo onde empresas como a Opendoor começam a aceitar BTC para transações reais, o Hyper representa o próximo salto.

Afinal, ele traz a tecnologia que vai permitir que o Bitcoin seja não apenas uma reserva de valor, mas uma moeda plenamente operacional.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.