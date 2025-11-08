Resumo da notícia

O mercado cripto perdeu quase todos os ganhos de 2025 após queda de 20% a partir do pico de US$ 4,4 trilhões.

Primeiro outubro vermelho desde 2018, causado por uma liquidação de US$ 19 bilhões.

Apesar da venda massiva, o aumento da alavancagem e a atividade das baleias indicam confiança no mercado.

Depois de um início recorde em 2025, o mercado cripto enfrentou seu primeiro outubro vermelho desde 2018. O movimento apagou quase todos os ganhos do ano.

No pico do dia 6 de outubro, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu US$ 4,4 trilhões. Mas, uma queda rápida de 20% desde então deixou o setor com apenas 2,5% de valorização no acumulado do ano.

Assim, a queda começou com a liquidação repentina de US$ 19 bilhões em posições alavancadas. O Bitcoin (BTC), que havia subido até 35% no início do ano com as políticas pró-cripto do presidente Donald Trump, despencou 8% nesta semana.

A criptomoeda caiu abaixo da média móvel de 200 dias pela primeira vez desde 2022.

Just went through Binance Research’s November report. Really solid! – We just went through the first red October since 2018.

– Leverage rebounded fast, and sentiment stayed strong.

– BTC dropped by -3.69% and BNB even gained 6%.

– x402 reached over 720,000 daily transactions,… https://t.co/ud5feG567C pic.twitter.com/eWnVXou7pw — Ali (@ali_charts) November 7, 2025

Binance Research: ganhos do mercado cripto foram embora

Segundo o relatório de novembro da Binance Research, o Bitcoin (BTC) aumentou sua dominância para 59,4% no mês passado. Além disso, o interesse institucional pelo Ethereum (ETH) também permaneceu sólido.

Apesar da queda de 6,1% no valor total de mercado, a alavancagem subiu mais de 10%, chegando a 5,77% no fim de outubro. O analista Ali Martinez afirmou que ‘o mercado não está quebrado, está amadurecendo’.

Curiosamente, as moedas de privacidade e os projetos de blockchain ligados à IA entraram em tendência de alta durante a recente correção.

A Binance Research registrou um salto de 160% na atividade da rede Zcash, por exemplo, superando a Monero pela primeira vez.

Movimentos das baleias e entradas em ETFs

Dados on-chain mostram que as baleias, os 10 maiores depositantes de Bitcoin nas corretoras, permaneceram quietas. Assim, um colaborador da CryptoQuant sugeriu que essa calmaria pode anteceder um novo movimento forte.

O ‘Exchange Whale Ratio’ continua estável, indicando que os grandes investidores esperam sinais mais claros de direção.

Ao mesmo tempo, após seis dias seguidos de saídas, os ETFs à vista de Bitcoin e Ether registraram entradas de US$ 253 milhões no dia 6 de novembro. Isso sinalizando uma possível estabilização nos preços.

O que o mercado cripto precisa para retomar ganhos

O analista Axel Adler Jr. explicou que, para o mercado cripto voltar a uma fase de risco elevado, alguns fatores precisam se alinhar.

Sendo assim, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA devem se estabilizar. Mas, o índice de volatilidade (VIX) precisa cair para a faixa de 14 a 16, e o impulso de alta do ouro deve enfraquecer.

Segundo Adler, a redução da busca por ativos de refúgio impulsionaria os ativos de risco, como o Bitcoin.

For the market to return to risk-on, it needs not just one piece of good news, but a sustained shift in a combination of signals across multiple fronts. UST yields must stabilize or pull back, giving the market confidence. Simultaneously, VIX should compress to 14-16, credit… pic.twitter.com/OfCHA7ojOh — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) November 7, 2025

Contudo, ele afirmou que o BTC precisa defender o suporte em torno de US$ 100 mil e manter as entradas em ETFs à vista para confirmar o retorno dos touros.

O analista Adler Jr. acrescentou também que o BTC deve restabelecer sua correlação com ativos de risco mais amplos para sustentar um rali prolongado.

‘Quando três ou quatro desses fatores se alinham por pelo menos uma ou duas sessões, sem novos choques, isso indica o início de um risco sustentável’, explicou Adler.

