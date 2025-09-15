PayPal lança envio de criptomoedas por mensagem e e-mail

Resumo da notícia

O PayPal lançou o recurso PayPal Links para pagamentos P2P em apps de mensagens.

Envio de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e PYUSD será incluído em breve.

Transferências entre amigos e familiares ficam isentas de relatórios fiscais.

O PayPal anunciou na segunda-feira (15/09) o lançamento do PayPal Links, recurso de pagamentos peer-to-peer (p2p) projetado para funcionar dentro de aplicativos de mensagens.

Com a novidade, os usuários poderão enviar diversas moedas — e em breve criptomoedas — por mensagem de texto, DM ou e-mail.

Novo recurso do PayPal não tem data de lançamento no Brasil

A solução já está disponível para envio de dólares nos EUA. Mas será expandida ainda este mês para incluir Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e a stablecoin PYUSD.

O PayPal afirmou que o recurso utilizará links personalizados de uso único, aumentando a segurança e a conveniência para os usuários. Também será possível transferir tokens de criptomoedas para outras carteiras digitais compatíveis, ampliando a interoperabilidade.

No entanto, a empresa ainda não divulgou se suportará outras criptomoedas promissoras no futuro.

A expansão internacional começará pelo Reino Unido e pela Itália, antes de chegar a outros mercados. Mas ainda não há previsão sobre um possível lançamento do recurso no Brasil.

Com a novidade, a empresa reforça seu posicionamento como uma das líderes na integração de ativos digitais em meios de pagamento.

Transferências pessoais não pagarão impostos nos EUA

Um dos pontos mais celebrados pelos usuários nos EUA é a isenção de relatório 1099-K para transferências entre amigos e familiares.

Segundo o PayPal, essa mudança garante que ‘os pagamentos pessoais permaneçam pessoais’, evitando burocracias desnecessárias.

Também vale destacar que o PayPal já oferece suporte para compra de Bitcoin, Ethereum, PYUSD e outras criptomoedas, como Solana (SOL), Chainlink (LINK) e Litecoin (LTC).

Com a aprovação do GENIUS Act nos EUA, a empresa reforçou o compromisso de oferecer produtos que permitam gerar rendimento sobre depósitos de stablecoins, fortalecendo ainda mais seu ecossistema de criptoativos.

O PayPal Links já aparece como opção no site americano.

A iniciativa sinaliza que os ativos digitais se tornaram peça-chave para o futuro da gigante dos pagamentos, consolidando a integração de cripto no dia a dia dos usuários. Em um comunicado, Diego Scotti, gerente-geral do grupo de consumo do PayPal, afirmou:

Há 25 anos, o PayPal revolucionou a forma como o dinheiro circula entre as pessoas. Agora, estamos dando o próximo grande passo (…) Seja por mensagem de texto, chat ou e-mail, agora o seu dinheiro acompanha as suas conversas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.