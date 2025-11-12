Resumo da notícia

Square libera pagamentos em Bitcoin para milhões de comerciantes.

Taxas zeradas até 2027 para incentivar adoção via Lightning Network.

Objetivo: tornar o BTC tão acessível quanto métodos tradicionais.

Limitações técnicas do Bitcoin abrem espaço para soluções como o Bitcoin Hyper.

A Square, empresa do grupo Block liderada por Jack Dorsey, anunciou a expansão da aceitação de pagamentos em BTC para os seus 4 milhões de comerciantes.

Esta novidade marca um avanço significativo na integração do BTC ao comércio global, começando pelos Estados Unidos e com lançamento internacional previsto para 2026.

A iniciativa usa a Lightning Network, tecnologia de segunda camada que permite transações instantâneas e com baixas taxas, aproximando a experiência do Bitcoin do modelo das redes tradicionais de cartão.

Pelo programa, nenhuma taxa será cobrada de comerciantes até 2027. Este é um incentivo que visa acelerar a adoção empresarial e posicionar o BTC como alternativa viável para pagamentos cotidianos, e não apenas como ativo de investimento.

Uso de BTC para pagamentos e ativo de tesouraria

Na prática, comerciantes poderão receber pagamentos de formas combinadas:

BTC → BTC

BTC → USD

USD → BTC

USD → USD

Segundo Dorsey, o objetivo é tornar o Bitcoin tão acessível quanto qualquer método de pagamento tradicional na plataforma da empresa.

Além disso, permite que negócios optem por reter BTC em caixa ou convertê-lo imediatamente para moeda fiduciária.

Essa flexibilidade busca atender desde entusiastas do Bitcoin até pequenos negócios que desejam testar a tecnologia sem assumir risco cambial direto.

Estratégia de longo prazo para o ecossistema BTC

A Square tem um papel ativo na promoção do Bitcoin, tanto como tecnologia financeira quanto como ativo estratégico.

A empresa já realiza compras mensais de BTC para seu próprio balanço, reforçando a narrativa do Bitcoin como reserva corporativa de valor.

Com este novo movimento, a companhia avança para o outro lado da equação. Assim, ele permite que o Bitcoin circule na economia real, integrando pagamentos, tesouraria e infraestrutura tecnológica.

Embora o programa seja focado exclusivamente no Bitcoin, sem inclusão de Ethereum ou outras grandes altcoins por enquanto, analistas destacam que a decisão reforça a visão de Dorsey de que o BTC será o protocolo monetário dominante da internet.

Impacto potencial no varejo e regulação

Especialistas avaliam que a isenção de taxas até 2027 e o uso da Lightning Network podem estimular milhares de pequenos empresários a testar o uso do Bitcoin no dia a dia.

Esse avanço pode ainda aumentar a adoção da Lightning Network, reforçar o papel de BTC como meio de pagamento e não só investimento, além de influenciar debates regulatórios nos EUA e outros mercados.

Com grandes instituições aderindo ao BTC como ativo e empresas como a Square expandindo seu uso comercial, o cenário aponta para uma maior integração entre o Bitcoin e o varejo tradicional nos próximos anos.

Limitações de pagamentos em BTC abre espaço para novas camadas

O movimento da Square reflete um retorno às raízes da proposta do Bitcoin, ou seja, ser uma rede monetária global e descentralizada para pagamentos do dia a dia.

Desde o whitepaper de Satoshi Nakamoto, o BTC foi concebido como um sistema ‘peer-to-peer’ capaz de permitir transações diretas, sem intermediários.

No entanto, ao longo dos anos, o BTC evoluiu mais como reserva de valor do que como meio de pagamento, impulsionado por fatores como:

Alta demanda e baixa capacidade de processamento da rede principal;

Taxas variáveis em períodos de congestionamento;

Confirmações lentas para transações on-chain;

Competição entre segurança máxima e usabilidade cotidiana.

Soluções como a Lightning Network surgiram para tentar resolver esse gargalo, mas ainda enfrentam desafios de integração e adoção em massa.

É nesse contexto que surgem projetos que usam a infraestrutura do Bitcoin, mas oferecem maior escalabilidade, velocidade e funcionalidade para que pagamentos realmente aconteçam no ambiente Web3.

Bitcoin Hyper: uma camada alternativa para pagamentos mais rápidos

O Bitcoin Hyper (HYPER) aparece como uma proposta alinhada a essa tendência. Em suma, o projeto busca oferecer uma camada de execução para transações e aplicações sobre o ecossistema Bitcoin.

Desse modo, proporciona escalabilidade elevada, velocidade de transação superior, custo reduzido para microtransações e integração com experiência Web3 e dApps.

Ou seja, enquanto o Bitcoin permanece como camada base de segurança e liquidez, soluções paralelas como o Bitcoin Hyper podem funcionar como o ‘motor’ transacional.

Isso porque elas dão suporte a pagamentos de pequeno valor, uso cotidiano e aplicações financeiras digitais.

Se a tese de adoção comercial impulsionada por empresas como Square se confirmar, plataformas focadas em infraestrutura de pagamentos sobre o BTC podem se tornar um dos pontos de maior crescimento da próxima fase do mercado.

Nesse cenário, projetos cripto como o HYPER ganham visibilidade como possíveis apostas antecipadas nessa narrativa.

Afinal, quanto mais o Bitcoin se aproxima de um uso global como moeda, maior a demanda por tecnologias que o tornem rápido, barato e funcional no dia a dia.

Conheça já o Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.