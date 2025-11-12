Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- Square libera pagamentos em Bitcoin para milhões de comerciantes.
- Taxas zeradas até 2027 para incentivar adoção via Lightning Network.
- Objetivo: tornar o BTC tão acessível quanto métodos tradicionais.
- Limitações técnicas do Bitcoin abrem espaço para soluções como o Bitcoin Hyper.
A Square, empresa do grupo Block liderada por Jack Dorsey, anunciou a expansão da aceitação de pagamentos em BTC para os seus 4 milhões de comerciantes.
Esta novidade marca um avanço significativo na integração do BTC ao comércio global, começando pelos Estados Unidos e com lançamento internacional previsto para 2026.
A iniciativa usa a Lightning Network, tecnologia de segunda camada que permite transações instantâneas e com baixas taxas, aproximando a experiência do Bitcoin do modelo das redes tradicionais de cartão.
Pelo programa, nenhuma taxa será cobrada de comerciantes até 2027. Este é um incentivo que visa acelerar a adoção empresarial e posicionar o BTC como alternativa viável para pagamentos cotidianos, e não apenas como ativo de investimento.
Bitcoin payments are now live 🟧🚀https://t.co/KKFtNvgdDA pic.twitter.com/Qt9S1z535D
— Square (@Square) November 10, 2025
Uso de BTC para pagamentos e ativo de tesouraria
Na prática, comerciantes poderão receber pagamentos de formas combinadas:
- BTC → BTC
- BTC → USD
- USD → BTC
- USD → USD
Segundo Dorsey, o objetivo é tornar o Bitcoin tão acessível quanto qualquer método de pagamento tradicional na plataforma da empresa.
Além disso, permite que negócios optem por reter BTC em caixa ou convertê-lo imediatamente para moeda fiduciária.
Essa flexibilidade busca atender desde entusiastas do Bitcoin até pequenos negócios que desejam testar a tecnologia sem assumir risco cambial direto.
Estratégia de longo prazo para o ecossistema BTC
A Square tem um papel ativo na promoção do Bitcoin, tanto como tecnologia financeira quanto como ativo estratégico.
A empresa já realiza compras mensais de BTC para seu próprio balanço, reforçando a narrativa do Bitcoin como reserva corporativa de valor.
Com este novo movimento, a companhia avança para o outro lado da equação. Assim, ele permite que o Bitcoin circule na economia real, integrando pagamentos, tesouraria e infraestrutura tecnológica.
Embora o programa seja focado exclusivamente no Bitcoin, sem inclusão de Ethereum ou outras grandes altcoins por enquanto, analistas destacam que a decisão reforça a visão de Dorsey de que o BTC será o protocolo monetário dominante da internet.
Impacto potencial no varejo e regulação
Especialistas avaliam que a isenção de taxas até 2027 e o uso da Lightning Network podem estimular milhares de pequenos empresários a testar o uso do Bitcoin no dia a dia.
Esse avanço pode ainda aumentar a adoção da Lightning Network, reforçar o papel de BTC como meio de pagamento e não só investimento, além de influenciar debates regulatórios nos EUA e outros mercados.
Com grandes instituições aderindo ao BTC como ativo e empresas como a Square expandindo seu uso comercial, o cenário aponta para uma maior integração entre o Bitcoin e o varejo tradicional nos próximos anos.
Limitações de pagamentos em BTC abre espaço para novas camadas
O movimento da Square reflete um retorno às raízes da proposta do Bitcoin, ou seja, ser uma rede monetária global e descentralizada para pagamentos do dia a dia.
Desde o whitepaper de Satoshi Nakamoto, o BTC foi concebido como um sistema ‘peer-to-peer’ capaz de permitir transações diretas, sem intermediários.
No entanto, ao longo dos anos, o BTC evoluiu mais como reserva de valor do que como meio de pagamento, impulsionado por fatores como:
- Alta demanda e baixa capacidade de processamento da rede principal;
- Taxas variáveis em períodos de congestionamento;
- Confirmações lentas para transações on-chain;
- Competição entre segurança máxima e usabilidade cotidiana.
Soluções como a Lightning Network surgiram para tentar resolver esse gargalo, mas ainda enfrentam desafios de integração e adoção em massa.
É nesse contexto que surgem projetos que usam a infraestrutura do Bitcoin, mas oferecem maior escalabilidade, velocidade e funcionalidade para que pagamentos realmente aconteçam no ambiente Web3.
Bitcoin Hyper: uma camada alternativa para pagamentos mais rápidos
O Bitcoin Hyper (HYPER) aparece como uma proposta alinhada a essa tendência. Em suma, o projeto busca oferecer uma camada de execução para transações e aplicações sobre o ecossistema Bitcoin.
Desse modo, proporciona escalabilidade elevada, velocidade de transação superior, custo reduzido para microtransações e integração com experiência Web3 e dApps.
Ou seja, enquanto o Bitcoin permanece como camada base de segurança e liquidez, soluções paralelas como o Bitcoin Hyper podem funcionar como o ‘motor’ transacional.
Isso porque elas dão suporte a pagamentos de pequeno valor, uso cotidiano e aplicações financeiras digitais.
Se a tese de adoção comercial impulsionada por empresas como Square se confirmar, plataformas focadas em infraestrutura de pagamentos sobre o BTC podem se tornar um dos pontos de maior crescimento da próxima fase do mercado.
Nesse cenário, projetos cripto como o HYPER ganham visibilidade como possíveis apostas antecipadas nessa narrativa.
Afinal, quanto mais o Bitcoin se aproxima de um uso global como moeda, maior a demanda por tecnologias que o tornem rápido, barato e funcional no dia a dia.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.