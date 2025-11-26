Coinspeaker

Crypto.com libera pagamentos via Google Pay para cartões Visa 

Integração entre Crypto.com e Google Pay reforça a aproximação entre cripto e finanças tradicionais.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • A Crypto.com ativou os pagamentos cripto via Google Pay no Reino Unido.
  • Conversão instantânea para fiat mantém experiência tradicional do comércio.
  • Adoção cripto avança com parcerias entre exchanges e redes de pagamento.
  • Best Wallet se destaca ao unir segurança MPC e usabilidade real.

A Crypto.com deu mais um passo rumo à integração plena entre criptomoedas e o sistema financeiro tradicional.

Afinal, ela anunciou que seus cartões Visa emitidos no Reino Unido agora são compatíveis com o Google Pay.

Com isso, a empresa passou a permitir pagamentos cripto instantâneos e sem contato em qualquer estabelecimento que aceite Visa ou Google Pay.

A novidade reforça a estratégia da Crypto.com de ampliar a utilidade real das criptomoedas, aproximando o uso de ativos digitais do cotidiano dos consumidores britânicos.

Pagamentos cripto com experiência tradicional

Com a integração, os usuários podem realizar compras com CRO, BTC, ETH e outros criptoativos promissores, que são automaticamente convertidos em moeda fiduciária no momento da transação.

A novidade garante velocidade, simplicidade e compatibilidade total com os terminais de pagamento tradicionais.

Ou seja, para o comércio, a experiência continua idêntica à de qualquer cartão Visa comum. Para o usuário, porém, a despesa é debitada diretamente de seu saldo em criptomoedas.

Segundo a empresa, todas as transações contam com as camadas de segurança nativas do Google Pay, como, por exemplo, tokenização, autenticação avançada e proteção antifraude.

Em resumo, essa iniciativa fortalece a presença da Crypto.com dentro do ecossistema de pagamentos.

Portanto, sem alterar regulamentações ou introduzir novos modelos financeiros, a empresa amplia o alcance das criptomoedas no comércio físico e digital do Reino Unido.

O movimento segue a tendência global de integração entre plataformas cripto e redes de pagamento estabelecidas, como as da Visa e do Mastercard.

Crypto.com espera aumento no uso cotidiano

Em comunicados anteriores, a Crypto.com destacou que integrações semelhantes resultaram em uma maior tração no uso do cartão.

Agora, com a chegada do Google Pay, a expectativa é repetir esse efeito e expandir a presença das criptomoedas no dia a dia dos consumidores europeus.

Kris Marszalek, CEO da empresa, celebrou a novidade:

Estamos entusiasmados em anunciar que usuários com cartões Visa da Crypto.com emitidos no Reino Unido agora podem pagar de forma prática com o Google Pay. Trata-se de um método simples e seguro para compras online e em lojas, com múltiplas camadas de proteção.

Com o anúncio, o Reino Unido avança mais um passo na integração entre o universo cripto e a infraestrutura tradicional de pagamentos.

Esse é um movimento que tende a influenciar todo o mercado europeu nos próximos meses.

Integração cripto no sistema financeiro acelera

A cada novo anúncio, fica claro que a integração entre os criptoativos e o sistema financeiro tradicional não é mais apenas uma tendência, mas sim uma realidade em expansão acelerada.

Com exchanges firmando parcerias com redes de pagamento globais, cartões cripto se tornando comuns e carteiras digitais oferecendo experiências equivalentes (ou superiores) às de fintechs tradicionais, o mercado já está em uma fase de adoção mais madura.

Nessa transição, os vencedores serão justamente os projetos capazes de facilitar a vida do usuário, removendo complexidade técnica e oferecendo segurança real.

Por isso, soluções completas de autocustódia e pagamentos, como a Best Wallet, estão se destacando como algumas das apostas mais fortes do próximo ciclo de valorização cripto.

Best Wallet: a carteira que une segurança e usabilidade real

Página oficial da Best Wallet: Guia para comprar Bitcoin Hyper

A Best Wallet (BEST) vem se consolidando como a carteira mais completa da nova geração Web3 por entregar exatamente o que o usuário comum realmente precisa.

Ao usar a Best Wallet, você conta com segurança de nível institucional combinada com praticidade absoluta no dia a dia.

A Best Wallet oferece um modelo não custodial, com proteção MPC-CMP da Fireblocks, que fragmenta a chave privada em múltiplas partes criptografadas, eliminando assim os riscos de exposição.

Além disso, a Best Wallet integra autenticação biométrica, 2FA e recuperação simplificada.

Além disso, sua arquitetura multichain permite operar dezenas de redes em um único app, com swaps otimizados pela infraestrutura da Rubic.

Por fim, há o Best Card, que permitirá usar criptos para pagar por compras reais. Ou seja, a carteira torna-se o elo perfeito entre a Web3 e o sistema financeiro tradicional.

Baixe aqui sua Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

