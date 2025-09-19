Resumo da notícia

Pedidos de seguro-desemprego nos EUA ficaram em 231 mil, contra uma expectativa de 240 mil.

Mercado de trabalho segue resiliente, reduzindo espaço para cortes mais agressivos de juros pelo Fed.

O Fed cortou os juros em 25 pontos-base no dia 17 de setembro, mas segue monitorando emprego e inflação.

Dados recentes divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostraram uma queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego para 231.000 na semana encerrada em 13 de setembro, abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam cerca de 240.000 pedidos.

Esse recuo ocorre depois de uma disparada na semana anterior, quando os pedidos haviam atingido um número revisado para 264.000, o mais alto em quase quatro anos.

Apesar da leitura mais favorável, o mercado de trabalho continua mostrando sinais de fraqueza. Por exemplo, a criação de empregos em agosto foi extremamente modesta (22.000 postos). Além disso, a média de contratações recentes permanece baixa, os insumos como as vagas abertas despencaram e a taxa de desemprego se mantém em cerca de 4,3%.

As chamadas ‘continuing claims’ (pessoas que continuam a receber seguro-desemprego após o período inicial) também ficaram em cerca de 1,92 milhão, pouco abaixo de semanas anteriores. Isso indica que, embora menos gente esteja solicitando o benefício pela primeira vez, muitas pessoas permanecem desempregadas por longos períodos.

O que isso significa?

Esse cenário de fragilidade no mercado de trabalho foi um dos fatores que motivaram o Federal Reserve (Fed) a anunciar um corte de 25 pontos-base nos juros dos EUA. Desse modo, a taxa básica passou para a faixa de 4% a 4,25%.

O FED sinalizou que pode haver mais cortes ao longo de 2025. Mas mantém um discurso cauteloso de que os riscos de inflação persistente ainda justificam atenção.

Para o mercado de criptomoedas, essas notícias produzem reações mistas. Por um lado, a queda de juros, aliada ao declínio nos pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado, pode reforçar expectativas de mais liquidez, menor custo de capital e maior disposição a alocar recursos para ativos de risco.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e as demais melhores criptomoedas tendem a ser beneficiadas nesse cenário. Isso porque os investidores buscam opções à perda de atratividade da renda fixa.

Por outro lado, a persistência de fraqueza no emprego, médias baixas de contratações e o aumento dos períodos de desemprego sugerem que o FED poderá perseguir novos cortes.

Também há efeitos práticos no câmbio e nos fluxos de capitais. Afinal, com expectativas de juros mais baixos, investidores estrangeiros podem voltar a considerar os ativos americanos, inclusive criptos, mais atraentes frente a títulos ou poupanças que rendem pouco.

Já o dólar poderia sofrer ligeira pressão para baixo dependendo de outros dados econômicos, o que historicamente favorece ativos globais denominados em dólares, como é o caso da grande maioria das criptomoedas.

Medo de recessão diminui

Além disso, a queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego (jobless claims) ajuda a reduzir a ansiedade sobre uma recessão iminente. Mas isso não elimina o risco de que uma desaceleração mais forte apareça, caso outros indicadores, como produção industrial, consumo e inflação, deem sinais negativos.

A cautela permanece no radar dos investidores, que observam cada novo dado como um possível gatilho para ajustes de posição. No caso de altcoins e protocolos DeFi, o momento pode trazer oportunidades para projetos com casos de uso e bons fundamentos.

Tokens ligados a staking, rendimento ou funcionalidades mais tangíveis podem se destacar, já que o mercado tende a premiar ativos que ofereçam retorno além da valorização pura de preço.

No entanto, a liquidez pode variar bastante entre esses projetos. Então, quem investir em criptos menores deve estar preparado para oscilações intensas.

Em resumo, os 231.000 pedidos iniciais de desemprego ficaram abaixo das expectativas, representando um alívio temporário ao mercado sobre o estado do emprego.

Mas esse alívio não significa que os ventos estejam completamente favoráveis. Afinal, o mercado ainda traz incertezas macroeconômicas, como inflação persistente, crescimento lento e riscos regulatórios, que podem tornar os próximos meses voláteis.

O que dizem os analistas

Para os investidores, o melhor caminho pode ser equilibrar a exposição, mantendo uma parte alocada em criptomoedas. Desse modo, aproveitam o momento de juros mais baixos e potencial de retorno em ativos de risco, mas sem descuidar do perfil de risco. Também é importante manter reservas de liquidez e atenção a cenários adversos.

A leitura política será importante, com foco em decisões regulatórias nos EUA, especialmente sobre criptos, stablecoins e exchanges. Qualquer mudança abrupta pode afetar bastante o setor.

Finalmente, a combinação de leitura de mercado de trabalho puxando para baixo e política monetária levemente afrouxada reforça a narrativa de que estamos em um ponto de inflexão.

Não há certeza de alta desenfreada para as criptomoedas. Mas existe uma janela de oportunidade que muitos podem aproveitar.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.