Resumo da notícia

Ordem Alterada da CFTC permite que a Polymarket integre corretoras e aceite clientes dos EUA sob as regras federais de futuros.

A plataforma implantou sistemas reforçados de vigilância e relatórios Part-16 para cumprir as obrigações de Mercado de contratos designados.

A integração direta com a infraestrutura financeira dos EUA permite custódia institucional, liquidação e processos de financiamento estabelecidos.

A Polymarket anunciou que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) emitiu uma Ordem de Designação Alterada. A decisão autoriza a plataforma a operar uma bolsa intermediada sob o regime regulatório completo de mercados federais supervisionados.

No comunicado oficial, a liderança da empresa afirmou que a aprovação reforça expectativas mais altas de maturidade operacional e transparência dentro do marco regulatório dos EUA.

Assim, para cumprir as novas obrigações de Mercado de Contratos Designado, a Polymarket criou um sistema reforçado de vigilância de mercado e implementou recursos essenciais de relatório Part-16.

Agora, a empresa implantará regras adicionais e processos de negociação intermediada antes do lançamento oficial da plataforma nos EUA.

A decisão coloca a Polymarket em posição de integrar diretamente a infraestrutura financeira dos EUA. Antes disso, a empresa passou anos operando na borda das regras vigentes de mercados de previsão e de jogos.

Polymarket liberada nos EUA

Com a ordem alterada, a Polymarket pode integrar exchanges e grandes criptomoedas, além de aceitar clientes diretamente.

Além disso, a plataforma poderá rotear negociações sob as mesmas regras aplicadas a contratos futuros dos EUA emitidos por bolsas tradicionais reguladas. Segundo Shayne Coplan, fundador e CEO da Polymarket:

Essa aprovação nos permite operar de uma forma que reflete a maturidade e a transparência exigidas pelo marco regulatório dos EUA. Agradecemos pelo diálogo construtivo com a CFTC e seguiremos mostrando liderança como bolsa regulada nos EUA.

Isso também permite que traders usem a infraestrutura financeira estabelecida para financiamento, custódia e liquidação. Ou seja, o processo fica mais simples para os participantes grandes e sofisticados.

A plataforma voltada ao mercado de previsão, no entanto, precisa seguir todos os requisitos do Commodity Exchange Act e das regras da CFTC para bolsas designadas. E isso inclui a supervisão da conduta de negociação.

MoonPay obtém licenças em Nova York

Como o Coinspeaker relatou anteriormente, a MoonPay ampliou sua presença regulatória nos EUA. Isso ocorreu depois que ela obteve uma Licença de Trust de Propósito Limitado do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.

A autorização permite que a empresa ofereça serviços totalmente regulados de ativos digitais no estado.

A nova licença complementa a BitLicense já existente da MoonPay. Portanto, coloca a empresa em situação de dupla aprovação em uma das jurisdições mais rígidas dos EUA.

A nova licença de trust autoriza a MoonPay a oferecer custódia institucional e serviços fiduciários. Portanto, a empresa agora amplia muito seu escopo além do processamento de pagamentos. Já a BitLicense regula transferências cripto e operações de câmbio dentro do setor financeiro de Nova York.

